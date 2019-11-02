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Светлана Лобода рассказала, как проходит ее день с дочками, когда она перестает быть певицей и становится просто мамой

1 ноября в Дубае завершился второй день музыкального фестиваля PaRus. Хэдлайнером вечера стала Светлана Лобода: перед концертом певица пообщалась с журналистами. 
Светлана Лобода
Светлана Лобода пообщалась с журналистами

Фестиваль PaRus в Дубае в самом разгаре. 1 ноября на берегу Персидского залива было особенно жарко, ведь на сцене выступала Светлана Лобода. На певицу пришли посмотреть не только многочисленные поклонники, но и ее родные. Так, в звездном випе под треки Лободы зажигали старшая дочь Ева и мама Наталья Васильевна. Также за одним из столиков были замечены Виктория Лопырева и ее жених Игорь Булатов. 

Перед началом концерта Светлана пообщалась с журналистами. Певица рассказала, что прилетела в Арабские Эмираты с мамой и дочками, поэтому старается все свободное время посвящать им.

Светлана призналась, что полностью подчиняется воле детей и старается делать только то, что хотят они. 

«Сегодня мы много купались, много ели, учили с Евочкой стих на английском языке, ну а с Тильдой просто весело проводили время, как мы это делаем ежедневно», — поделилась артистка.

Также, отвечая на вопрос о недавней съемке с волками, Светлана проговорилась, что застраховала какую-то свою часть тела. Но вот какую — сказать отказалась. Во время короткой беседы речь зашла и о натуральном мехе: Лобода призналась, что не носит его, к слову, как и бриллианты. Светлана подчеркнула, что в этом нет никакого подтекста: просто она носит то, что ей нравится.

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02 ноября 2019
Текст Саша Белая
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Светлана Лобода

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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