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«Приложу все усилия, чтобы она не чувствовала себя сиротой»: Алдонин высказался о своей дочери от Началовой

С момента смерти Юлии Началовой прошло почти 9 месяцев. Все это время отец единственной дочери певицы Евгений Алдонин старается вернуть девочку к нормальной жизни. 
Евгений Алдонин
Ольга и Евгений Алдонины с детьми

Не так давно Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Молодая супруга Ольга родила футболисту дочь Анжелику. 

Супруги тщательно скрывали, что ждут ребенка — все-таки беременность Ольги протекала на фоне трагической смерти Юлии Началовой

Некоторые считали, что после гибели бывшей жены Алдонин перестанет принимать участие в жизни своей старшей дочери Веры и переложит все заботы о ее воспитании на родителей певицы. 

К счастью, все сложилось иначе. Евгений проводит много времени с наследницей и берет ее вместе с собой в отпуск. Да и вообще, девочка очень дружна с новой женой отца и любит младших брата и сестру

Евгений Алдонин
 

На днях мужчина стал гостем нового YouTube-шоу «ОтцыFrovka». В беседе с журналистом спортсмен говорил о семье и даже признался, что побывал на родах жены и после появления дочери сам перерезал пуповину. 

В разговоре речь зашла и о том, как в разрастающемся семействе себя чувствует потерявшая маму 13-летняя Вера. 

«Вера очень хорошо держится. Может, держит в себе и не показывает. Либо до конца не осознает, что произошло. Рецепт тут простой — забота и внимание. От меня, от моей жены Оли. Я приложу все усилия, чтобы она не чувствовала себя сиротой», — заявил Евгений. 

Алдонин рассказал, что видится с дочерью каждый день. Спортсмен забирает дочь из школы, проводит с ней время и только потом отвозит к бабушке и дедушке. Мужчина признался, что родственники много заботятся о его дочери. «Ребенок, как губка, впитывает в себя все, надо больше уделять ему времени. Тогда он будет меньше чувствовать себя одиноким и брошенным. Многие сегодня, к сожалению, занимаются делами, не уделяют внимания детям. Это плохо», — резюмировал мужчина. 

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11 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Антон Быстров, @evgeny_aldonin/Instagram
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Евгений Алдонин, Юлия Началова

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