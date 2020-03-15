Они сказали «Да»: Меган и Гарри привезут Арчи на июньские каникулы в Балморал

Во время недавнего визита в Великобританию Сассексы в очередной раз вызвали недопонимание среди сограждан: те возмущались, что Меган и Гарри лишили Елизавету II и принца Филиппа встречи с правнуком Арчи. Однако в июне у Ее Величества будет шанс вдоволь пообщаться с малышом.

Сложно в полной мере представить недавнее разочарование британцев, когда они поняли: малыш Арчи вместе с родителями на родину не вернется. Многие рассчитывали, что в марте Елизавета II и принц Филлип все-таки встретятся с малышом, с которым были разлучены вскоре после его рождения. Они неоднократно желали провести с ним время, приглашали на каникулы в Сандрингем, но Меган и Гарри неизменно отвечали отказом. Мол, ребенок еще слишком маленький. 

Некоторые и вовсе обвинили Сассексов в жестокости по отношению к дедушке. В последнее время принц Филипп неважно себя чувствует и почти не показывается на публике. По мнению королевских экспертов, его мартовская встреча с Арчи могла бы стать последней. Могла, но не стала... потому что им еще предстоит увидеться в июне!

Несмотря на прохладный прием, который Меган и Гарри встретили в Великобритании, Елизавета II в очередной раз проявила мудрость и мастерство дипломатии. Невзирая на «оскорбления», которые, по мнению общества, неоднократно наносили ей Сассексы, она пригласила их погостить в шотландской резиденции Балморал в июне. Да-да, вместе с малышом Арчи.

По сообщению королевского корреспондента The Sunday Times, герцог и герцогиня Сассекские приняли приглашение, от которого, напомним, отказались в прошлом году. В мае Арчи исполнится год: похоже, он стал достаточно взрослым, чтобы посетить знаменитый замок и пообщаться с принцем Чарльзом, Камиллой Паркер Боулз, четой Кембриджей и, конечно, Елизаветой II и принцем Филиппом. 

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Елизавета II и принц Филипп в скором времени встретятся с правнуком Арчи Харрисоном
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Надеемся, что за несколько месяцев решение Гарри и Меган не изменится, и столь важная семейная встреча все-таки состоится. 

15 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • С самого начала было сказано, что пара будет жить на две страны, и посещения бабули в привычные ей дни для гостей никак не изменятся.
  • Совершенно нормальная пара, действуют так же, как другие ***** семьи. Королева своих внуков видит лишь в Балморале летом, на рождество для открытки и на парадах. Все Гарри с Меган нормально выполняют, уважительно и ничем не отличаясь.
  • А если корона вирус к этому времени на рассосется?
  • Пригласила из вежливости, как дань великосветскому этикету. Если Сассексы не совсем кpетины, то это поймут. А правнуков у бабули хватает и без Арчи.

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