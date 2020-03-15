Сложно в полной мере представить недавнее разочарование британцев, когда они поняли: малыш Арчи вместе с родителями на родину не вернется. Многие рассчитывали, что в марте Елизавета II и принц Филлип все-таки встретятся с малышом, с которым были разлучены вскоре после его рождения. Они неоднократно желали провести с ним время, приглашали на каникулы в Сандрингем, но Меган и Гарри неизменно отвечали отказом. Мол, ребенок еще слишком маленький.
Некоторые и вовсе обвинили Сассексов в жестокости по отношению к дедушке. В последнее время принц Филипп неважно себя чувствует и почти не показывается на публике. По мнению королевских экспертов, его мартовская встреча с Арчи могла бы стать последней. Могла, но не стала... потому что им еще предстоит увидеться в июне!
Несмотря на прохладный прием, который Меган и Гарри встретили в Великобритании, Елизавета II в очередной раз проявила мудрость и мастерство дипломатии. Невзирая на «оскорбления», которые, по мнению общества, неоднократно наносили ей Сассексы, она пригласила их погостить в шотландской резиденции Балморал в июне. Да-да, вместе с малышом Арчи.
По сообщению королевского корреспондента The Sunday Times, герцог и герцогиня Сассекские приняли приглашение, от которого, напомним, отказались в прошлом году. В мае Арчи исполнится год: похоже, он стал достаточно взрослым, чтобы посетить знаменитый замок и пообщаться с принцем Чарльзом, Камиллой Паркер Боулз, четой Кембриджей и, конечно, Елизаветой II и принцем Филиппом.
Надеемся, что за несколько месяцев решение Гарри и Меган не изменится, и столь важная семейная встреча все-таки состоится.
15 марта 2020 · ·
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