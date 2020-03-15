Сложно в полной мере представить недавнее разочарование британцев, когда они поняли: малыш Арчи вместе с родителями на родину не вернется. Многие рассчитывали, что в марте Елизавета II и принц Филлип все-таки встретятся с малышом, с которым были разлучены вскоре после его рождения. Они неоднократно желали провести с ним время, приглашали на каникулы в Сандрингем, но Меган и Гарри неизменно отвечали отказом. Мол, ребенок еще слишком маленький.



Некоторые и вовсе обвинили Сассексов в жестокости по отношению к дедушке. В последнее время принц Филипп неважно себя чувствует и почти не показывается на публике. По мнению королевских экспертов, его мартовская встреча с Арчи могла бы стать последней. Могла, но не стала... потому что им еще предстоит увидеться в июне!