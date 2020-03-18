Катя Жужа объявила о беременности

Еще 27 февраля 2020-го Катя Жужа заявила, что не беременна. Уже тогда пользователи Сети заподозрили, что артистка находится в интересном положении. А все из-за оверсайз-жакета, в котором красотка выходила замуж за Артема Маркелова.



«Прочла много статей о нашей свадьбе. Это улет. На нашей свадьбе сделали прям фурор. И беременность мне приписали, и Алену Водонаеву туда же», — сообщила Жужа.