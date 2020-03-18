Катя Жужа объявила о беременности

Еще 27 февраля 2020-го Катя Жужа заявила, что не беременна. Уже тогда пользователи Сети заподозрили, что артистка находится в интересном положении. А все из-за оверсайз-жакета, в котором красотка выходила замуж за Артема Маркелова.
«Прочла много статей о нашей свадьбе. Это улет. На нашей свадьбе сделали прям фурор. И беременность мне приписали, и Алену Водонаеву туда же», — сообщила Жужа.
Однако меньше чем через месяц Катя совершила «каминг-аут» и призналась: беременность есть! «Самый лучший подарок», — написала артистка под новым фото в Инстаграме.
На нем Жужа позирует, сидя на кровати в шелковом халате и гладя округлившийся живот. Поклонники уже успели поздравить знаменитость со столь радостным событием.
Присоединяемся и мы: желаем Кате здоровья, благополучия и внутренней гармонии в этот важный для женщины период.
18 марта 2020 · ·
Комментарии3