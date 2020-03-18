Катя Жужа объявила о беременности

Хорошие новости в это неспокойное время! 32-летняя Катя Жужа в скором времени станет мамой. Об этом знаменитость рассказала в своем Инстаграме. 

Катя Жужа с дочерью Николь в день свадьбы, 25 февраля 2020-го

Еще 27 февраля 2020-го Катя Жужа заявила, что не беременна. Уже тогда пользователи Сети заподозрили, что артистка находится в интересном положении. А все из-за оверсайз-жакета, в котором красотка выходила замуж за Артема Маркелова.

«Прочла много статей о нашей свадьбе. Это улет. На нашей свадьбе сделали прям фурор. И беременность мне приписали, и Алену Водонаеву туда же», — сообщила Жужа.

Новое фото Кати Жужи

Однако меньше чем через месяц Катя совершила «каминг-аут» и призналась: беременность есть! «Самый лучший подарок», — написала артистка под новым фото в Инстаграме.

На нем Жужа позирует, сидя на кровати в шелковом халате и гладя округлившийся живот. Поклонники уже успели поздравить знаменитость со столь радостным событием.

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25 февраля 2020-го Катя Жужа вышла замуж
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Присоединяемся и мы: желаем Кате здоровья, благополучия и внутренней гармонии в этот важный для женщины период. 

18 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
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  • зачем строила из себя целомудренную? они там все замуж с животами выходят?
  • Бедненькая, так невовремя.
  • уже объявляла, трижды, и до свадьбы тоже

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