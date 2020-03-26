Сколько же женских сердец в будущем покорит наследник принца Гарри и Меган Маркл! Хотя почему это «в будущем»? Уже сейчас 10-месячный Арчи Харрисон приковывает к себе внимание поклонниц со всего мира. Пользовательницы Сети нередко называют его «самым красивым мальчиком», «обаяшкой» и умиляются, глядя на улыбчивого наследника. Гены папы свое дело делают!
Впрочем, Меган и Гарри не одобряют подобного внимания к их семье и малышу. По мнению инсайдеров, именно по этой причине они и решились на переезд в Канаду — чтобы жить, как сказал британский классик, «вдали от обезумевшей толпы».
Несмотря на скрытность, Сассексы все же рассказывают о том, каким растет их сын. Ненадолго вернувшись в Великобританию, Меган поведала, что Арчи — крайне любознательный и активный. А теперь вот выяснилось, что малыш научился азам флирта. Берегитесь, девушки!
«Арчи уже научился подтягиваться в кроватке, что, по словам Меган, очень мило, но также волнительно. Кроме того, у мальчика появилась новая привычка — посылать воздушные поцелуи, это потрясающе», — заявил друг семьи изданию Daily Mail.
Мы уже немного завидуем родителям и няням малыша, ведь именно их он одаривает поцелуями.
26 марта 2020 · ·
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