Дамский угодник: 10-месячный Арчи Харрисон научился посылать воздушные поцелуи

Меган Маркл и принц Гарри не слишком охотно посвящают публику в жизнь своего маленького сына. И все же благодаря редким комментариям высокопоставленной мамы и вездесущим инсайдерам становится ясно, что Арчи Харрисон растет активным и артистичным... романтиком! 

Меган Маркл, Принц Гарри
Инсайдеры рассекретили новую привычку маленького Арчи Харрисона

Сколько же женских сердец в будущем покорит наследник принца Гарри и Меган Маркл! Хотя почему это «в будущем»? Уже сейчас 10-месячный Арчи Харрисон приковывает к себе внимание поклонниц со всего мира. Пользовательницы Сети нередко называют его «самым красивым мальчиком», «обаяшкой» и умиляются, глядя на улыбчивого наследника. Гены папы свое дело делают!

Впрочем, Меган и Гарри не одобряют подобного внимания к их семье и малышу. По мнению инсайдеров, именно по этой причине они и решились на переезд в Канаду — чтобы жить, как сказал британский классик, «вдали от обезумевшей толпы».

Принц Гарри, Меган Маркл

Несмотря на скрытность, Сассексы все же рассказывают о том, каким растет их сын. Ненадолго вернувшись в Великобританию, Меган поведала, что Арчи — крайне любознательный и активный. А теперь вот выяснилось, что малыш научился азам флирта. Берегитесь, девушки! 

«Арчи уже научился подтягиваться в кроватке, что, по словам Меган, очень мило, но также волнительно. Кроме того, у мальчика появилась новая привычка — посылать воздушные поцелуи, это потрясающе», — заявил друг семьи изданию Daily Mail. 

...
Принц Гарри и Меган Маркл, в отличие от других членов королевской семьи, некоторое время скрывали сына
1 из 9

Мы уже немного завидуем родителям и няням малыша, ведь именно их он одаривает поцелуями. 

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

1
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
  • Такие классные!)

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633