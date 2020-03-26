Сколько же женских сердец в будущем покорит наследник принца Гарри и Меган Маркл! Хотя почему это «в будущем»? Уже сейчас 10-месячный Арчи Харрисон приковывает к себе внимание поклонниц со всего мира. Пользовательницы Сети нередко называют его «самым красивым мальчиком», «обаяшкой» и умиляются, глядя на улыбчивого наследника. Гены папы свое дело делают!



Впрочем, Меган и Гарри не одобряют подобного внимания к их семье и малышу. По мнению инсайдеров, именно по этой причине они и решились на переезд в Канаду — чтобы жить, как сказал британский классик, «вдали от обезумевшей толпы».