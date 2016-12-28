Дарить подарки на Новый год или по другим поводам всегда нелегко – ведь надо постараться угадать, что принесет адресату неподдельную радость и удовольствие. И если маленьких ребятишек почти безошибочно может осчастливить и новая игрушка, то вот угодить подростку – действительно непростая задача. Но мы нашли выход! Любой подросток, без сомнения, будет рад получить от вас модную спортивную одежду или обувь той или иной авторитетной марки, популярной именно в подростковых кругах…

Многие дети, и все без исключения подростки буквально обожают модную и

добротную спортивную одежду и обувь! Угодив своему сыну или дочери

подобным подарком - вы делаете отличный родительский жест, причем далеко

не только материальный...

Если отправиться на поиски подобного подарка для подростка в крупный торговый центр – того и глядишь, растеряешься. Идеальной же точкой для выбора и покупки в этом случае является специализированный магазин. Где и ассортимент, и размерная линейка - уже заранее ориентированы на детей и подростков. Например, магазин Rookie, в котором без труда можно найти самые актуальные модели спортивной одежды и обуви всемирно известных брендов для детей и подростков от 4 до 16 лет.

1 2 3 ... 10 Долгожданная новинка – женские кроссовки AIR JORDAN XI RETRO PREM HC GG. Цена в магазинах Rookie 12990 руб.

Rookie – это магазин спортивной одежды для детей и подростков 4-16 лет, в котором представлены коллекции одежды всемирно известных брендов, а также спортивная обувь, релизы которой происходят регулярно. В магазинах Rookie любой родитель сможет без труда найти большое количество кроссовок, аксессуаров и предметов одежды, которые станут отличным новогодним подарком для активных детей и подростков, юных атлетов и любителей спорта.

Будьте внимательным родителем! Дарите своему ребенку-подростку те предметы одежды и обуви, которые не просто современны, хороши, удобны, практичны и смотрятся отлично, но при этом еще и заслуживают определенный статус в той социальной среде, где ваш подросток «обитает». Вы же и сами когда-то были и детьми, и подростками! А значит, знаете, как это важно – уметь понимать свою «подрастающую смену», и иногда – с удовольствием потакать ее юношеским мечтам, желаниям и предпочтениям в одежде!