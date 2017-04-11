Ротавирус: проблемы – с тыла, факты – налицо
Впервые ротавирусная инфекция была обнаружена австралийскими учеными относительно недавно - в 1973 году. В наши дни уже достоверно известно:
Самым очевидным симптомом этой кишечной инфекции является водянистая диарея (в бытовом понимании – понос). Более того, 95 % случаев поноса у детей до трех лет объясняется как раз ни чем иным, как ротавирусной инфекцией. Наиболее опасный возраст для этого заболевания – ребятишки в возрасте от 6 месяцев до 2 лет.
Ротавирусная инфекция относится к типу так называемых болезней «грязных» рук – передается через продукты питания и контактно-бытовым путем. Интересно, что бытовые условия и соблюдение тщательной гигиены почти никак не сказываются на заболеваемости: ротавирусом так или иначе болеют хоть раз в жизни все дети, независимо от того, в каких социальных условиях они растут.
При этом ротавирусная инфекция у всех детей проявляется по-разному. Скажем, ротавирус у ослабленного ребенка может привести к тяжелейшим осложнениям и даже смерти, тогда как малыш с крепким иммунитетом в разы быстрее и легче победит недуг.
Ротавирус у детей: неутешительная статистика
Цифры и факты, которые официально относятся к ротавирусной инфекции у детей, способны не на шутку напугать любого взрослого, даже со стальными нервами. Судите сами:
При том что общая заболеваемость ротавирусом среди детей до трех лет по миру примерно везде одинаковая (мы уже говорили – уровень жизни и цивилизованности общества не влияет на распространение болезни), уровень смертельных исходов сильно разнится.
Больше всего смертельных случаев от ротавирусной инфекции у детей приходится на страны Западной и Центральной Африки, а также на азиатский регион. Другими словами – чаще всего умирают дети в бедных странах с неразвитой медициной и плохим питанием.
И наоборот: реже всего от ротавируса умирают в странах Северной Америки (США, Канада) и в Австралии. Однако, «мало умирают» - это опасно обманчивый показатель. По статистике американского здравоохранения это «мало» выражается в цифре около 65 000 малышей в год.
На сегодняшний день науке известно несколько основных типов ротавируса, поэтому заболевать ротавирусной инфекцией можно несколько раз в течение жизни. Однако, самое тяжелое течение болезни всегда приходится именно на ее «дебют». Который случается, как правило, именно в младенческом возрасте.
Не называйте ротавирус кишечным гриппом
Нередко можно услышать, как не только сами родители, но даже некоторые врачи называют ротавирусную инфекцию кишечным гриппом. Не профессионально и не корректно! Если такое название где и можно применить, то не дальше коммунальной кухни.
Известный детский врач, доктор Е. О. Комаровский: «По природе своей вирус гриппа, каким он ни был, может размножаться и развиваться только на слизистых оболочках дыхательных путей. Но ни желудок, ни кишечник (даже с очень большой натяжкой!) никак нельзя причислить к органам дыхания. Никакого кишечного гриппа быть не может. А ротавирус, будучи как раз кишечной инфекцией, не имеет никакого отношения к вирусам гриппа».
Ротавирус: симптомы заболевания
Итак, ротавирус, попадая в организм человека (в нашем случае – в организм маленького ребенка), за 2-3 дня инкубационного периода «пробирается» в кишечник, вызывая в итоге сильнейшую диарею.
Причем по характеру поноса даже родители могут определить, что это «дело рук» именно ротавирусной инфекции – выделения будут обильными и очень водянистыми, без намека на присутствие крови в испражнениях. (Если кровь обнаруживается в кале – это признак уже принципиально других инфекций!).
Понос при ротавирусе у ребенка – очень опасный признак. Поскольку диарея всегда вызывает молниеносное обезвоживание. Которое с случае с малышом до года, может привести к потери сознания и даже смерти. Чем меньше вес крохи – тем рискованнее ситуация. При этом зачастую родители просто не знают, как напоить ребенка, который плачет и отказывается от бутылочки с водой.
Как понять, что у грудничка критическое обезвоживание? Ведь сказать он этого не может. Однако, существуют конкретные признаки:
- Сухой язык
- Плач и крики без слез
- Отсутствие мочеиспускания более 3 часов
- Отсутствие пота
Диарея и обезвоживание, в свою очередь, вызывают целый «букет» вторичных симптомов: высокая температура, трудности с дыханием, судороги, потеря сознания, через 2-3 дня велика вероятность развития пневмонии.
Доктор Комаровский: «Если в доме живет ребенок до года, главным и самым важным препаратом домашней аптечки в этой семье должны быть средства для пероральной регидратации. Это особые солевые порошки, которые разводят водой и дают ребенку при обезвоживании».
Итак, основные симптомы ротавирусной инфекции:
- Тошнота, рвота и потеря аппетита;
- Водянистая диарея (понос, в котором много воды);
- Высокая температура;
- Признаки обезвоживания;
- Судороги, потеря сознания.
Однако, даже при полном пакете симптомов, диагноз «ротавирусная инфекция» у детей ставится только после лабораторного анализа кала.
Ротавирус: чем лечить
Прежде чем рассказывать о способах лечения ротавирусной инфекции, имеет смысл обратить ваше внимание на то, как это заболевание лечиться не должно.
Случаи диареи у детей, при которых применение противомикробных средств показано Всемирной организацией здравоохранения:
- 1 При диарее в выделениях наблюдаются сгустки крови;
- 2 При диагнозе «холера», а также при подозрении на нее;
- 3 В случае, если диарея продолжается более 14 дней, а в выделениях были обнаружены яйца глистов.
Как лечить ротавирус надлежащим образом?
Главный стратегический прием в лечении ротавирусной инфекции у детей заключается в том, чтобы любой ценой не допустить критического обезвоживания организма ребенка.
Для этого проще и безопаснее всего использовать любое средство пероральной регидратации. Это пакетики со специальным солевым раствором, которые продаются в любой аптеке. Эти порошки разводятся водой (схема написана на упаковке), после чего эта жидкость должна попасть в организм ребенка. Сложнее всего с грудничками – их невозможно заставить что-либо выпить из бутылочки, если они противятся или плачут. Иногда можно медленно, но верно поить младенца из шприца (без иголки, естественно!). Если ничего не получается, вызывайте «Скорую» - врачи введут жидкость внутривенно.
Если нет никакой возможности приобрести аптечные средства регидратации, сделайте их самостоятельно:
Использование средств пероральной регидратации - это единственный способ лечения ротавирусной инфекции, эффективность которого подтверждена Всемирной организацией здравоохранения.
Особенность диеты при ротавирусной инфекции
Когда ротавирус вызывает воспаление в кишечнике, он резко подавляет выработку некоторых ферментов. В частности, сильно сокращается производство лактазы – фермента, который расщепляет молочный сахар (лактозу). Когда вы начинаете бороться с вирусом, выработка лактазы тоже начинает постепенно восстанавливаться. И все же ей требуется время – около 15-20 дней.
Итак, складывается картина: малыш подхватил ротавирус – его самочувствие резко ухудшилось, его организм обезвожен и ребенок не чувствует аппетита. Когда мы его отпаиваем солевыми растворами, малышу физически становится лучше, и постепенно его аппетит возвращается. Но выработка лактазы в это время еще только-только начинает приходить в норму. Стоит дать младенцу немного молока – ему снова станет плохо, кишечник «взбунтует», а диарея возобновится.
Что делать? Как только самочувствие ребенка при ротавирусе улучшится, и появится аппетит, нет смысла заставлять его голодать. Но и грудным молоком (как и обычной адаптированной смесью) его кормить в течение всего дня нельзя.
2-3 недели малыша придется продержать на безлактозной (или соевой) смеси. Если ваша кроха - на грудном вскармливании, оставьте одно-два молочных кормлений в сутки, а остальные (временно!) замените на кормление безлактозной или соевой смесью. Если ребенок уже активно ест прикорм – следите, чтобы в его питании на этот период не присутствовали молочные продукты (при этом кисломолочные продукты - можно, но в небольших количествах).
Однако держать малютку без его привычной еды дольше трех недель никакого лечебного резона не имеет, выработка лактазы за это время, как правило, полностью восстанавливается.
Прививка от ротавируса у детей до года
Единственным методом профилактики ротавируса у детей является вакцинация. Причем применение вакцины имеет существенный резон только в возрасте от 6 до 32 недель отроду. Вакцина безопасна, практически не имеет негативных побочных осложнений, и что всегда радует родителей - прививается путем простого закапывания в рот малышу.
В 2009 году Всемирная организации здравоохранения рекомендовала включить вакцинацию детей против ротавирусной инфекции в национальные календари прививок всех стран. На сегодняшний день к этой рекомендации прислушались в 69 странах. В марте 2014 года Россия тоже вошла в их число - Министерство здравоохранения РФ включило вакцинацию против ротавируса в Национальный календарь прививок.