По словам медиков, практически невозможно встретить ребенка старше трех лет, который ни разу в жизни не болел бы ротавирусом. Удивительно, но при этом мы, родители, крайне мало знаем об этом весьма страшном заболевании. А также о том, как правильно лечить своих детей от ротавирусной инфекции.

Ротавирусная инфекция относится к типу так называемых болезней «грязных рук» – передается через продукты питания и контактно-бытовым путем.

Ротавирус: проблемы – с тыла, факты – налицо

Впервые ротавирусная инфекция была обнаружена австралийскими учеными относительно недавно - в 1973 году. В наши дни уже достоверно известно:

Практически 100 % всех детей в возрасте до трех лет хотя бы однажды инфицируются ротавирусом. И, увы, довольно большое число детей, особенно в слаборазвитых странах, не выживают после этой болезни.

Самым очевидным симптомом этой кишечной инфекции является водянистая диарея (в бытовом понимании – понос). Более того, 95 % случаев поноса у детей до трех лет объясняется как раз ни чем иным, как ротавирусной инфекцией. Наиболее опасный возраст для этого заболевания – ребятишки в возрасте от 6 месяцев до 2 лет.

Ротавирус получил свое название не от слова «рот» (и отнюдь не потому, что инфицирование организма происходит через рот), а от латинского слова rota – «колесо». Просто потому, что под микроскопом этот вирус отдаленно напоминает своей формой колесо.

Ротавирусная инфекция относится к типу так называемых болезней «грязных» рук – передается через продукты питания и контактно-бытовым путем. Интересно, что бытовые условия и соблюдение тщательной гигиены почти никак не сказываются на заболеваемости: ротавирусом так или иначе болеют хоть раз в жизни все дети, независимо от того, в каких социальных условиях они растут.

При этом ротавирусная инфекция у всех детей проявляется по-разному. Скажем, ротавирус у ослабленного ребенка может привести к тяжелейшим осложнениям и даже смерти, тогда как малыш с крепким иммунитетом в разы быстрее и легче победит недуг.

Ротавирус у детей: неутешительная статистика

Цифры и факты, которые официально относятся к ротавирусной инфекции у детей, способны не на шутку напугать любого взрослого, даже со стальными нервами. Судите сами:

Ежегодно ротавирусом заболевает в среднем 125 млн детей на Земле. Из них около 2,5 млн ребятишек попадают в стационары и больницы. И порядка полумиллиона детей каждый год – умирают от ротавирусной диареи.

При том что общая заболеваемость ротавирусом среди детей до трех лет по миру примерно везде одинаковая (мы уже говорили – уровень жизни и цивилизованности общества не влияет на распространение болезни), уровень смертельных исходов сильно разнится.

Больше всего смертельных случаев от ротавирусной инфекции у детей приходится на страны Западной и Центральной Африки, а также на азиатский регион. Другими словами – чаще всего умирают дети в бедных странах с неразвитой медициной и плохим питанием.

Карта последних трех лет детской смертности от ротавирусной инфекции. В статистике учитывались дети в возрасте младше трех лет. Данные - на 100 000 заболевших. То есть, например: в большинстве стран африканского континента детская смертность от ротавируса составляет в среднем от 100 до 1000 детей на каждые 100 000 заболевших.

И наоборот: реже всего от ротавируса умирают в странах Северной Америки (США, Канада) и в Австралии. Однако, «мало умирают» - это опасно обманчивый показатель. По статистике американского здравоохранения это «мало» выражается в цифре около 65 000 малышей в год.

Жители большинства стран западной Африки умирают от ротавирусной диареи в несколько раз чаще, чем от заболеваний, вызванных «модным» в наши дни вирусом Эболы.

На сегодняшний день науке известно несколько основных типов ротавируса, поэтому заболевать ротавирусной инфекцией можно несколько раз в течение жизни. Однако, самое тяжелое течение болезни всегда приходится именно на ее «дебют». Который случается, как правило, именно в младенческом возрасте.

Не называйте ротавирус кишечным гриппом

Нередко можно услышать, как не только сами родители, но даже некоторые врачи называют ротавирусную инфекцию кишечным гриппом. Не профессионально и не корректно! Если такое название где и можно применить, то не дальше коммунальной кухни.

Известный детский врач, доктор Е. О. Комаровский: «По природе своей вирус гриппа, каким он ни был, может размножаться и развиваться только на слизистых оболочках дыхательных путей. Но ни желудок, ни кишечник (даже с очень большой натяжкой!) никак нельзя причислить к органам дыхания. Никакого кишечного гриппа быть не может. А ротавирус, будучи как раз кишечной инфекцией, не имеет никакого отношения к вирусам гриппа».

Ротавирус: симптомы заболевания

Итак, ротавирус, попадая в организм человека (в нашем случае – в организм маленького ребенка), за 2-3 дня инкубационного периода «пробирается» в кишечник, вызывая в итоге сильнейшую диарею.

Причем по характеру поноса даже родители могут определить, что это «дело рук» именно ротавирусной инфекции – выделения будут обильными и очень водянистыми, без намека на присутствие крови в испражнениях. (Если кровь обнаруживается в кале – это признак уже принципиально других инфекций!).

Понос при ротавирусе у ребенка – очень опасный признак. Поскольку диарея всегда вызывает молниеносное обезвоживание. Которое с случае с малышом до года, может привести к потери сознания и даже смерти. Чем меньше вес крохи – тем рискованнее ситуация. При этом зачастую родители просто не знают, как напоить ребенка, который плачет и отказывается от бутылочки с водой.

Наилучшая родительская стратегия в данных обстоятельствах: обнаружили у малыша сильный понос – вызывайте «Скорую». Потому что если грудной ребенок сам не принимает воду, в условиях стремительного обезвоживания жидкость необходимо ввести в его организм внутривенно.

Как понять, что у грудничка критическое обезвоживание? Ведь сказать он этого не может. Однако, существуют конкретные признаки:

Сухой язык

Плач и крики без слез

Отсутствие мочеиспускания более 3 часов

Отсутствие пота

Диарея и обезвоживание, в свою очередь, вызывают целый «букет» вторичных симптомов: высокая температура, трудности с дыханием, судороги, потеря сознания, через 2-3 дня велика вероятность развития пневмонии.

Доктор Комаровский: «Если в доме живет ребенок до года, главным и самым важным препаратом домашней аптечки в этой семье должны быть средства для пероральной регидратации. Это особые солевые порошки, которые разводят водой и дают ребенку при обезвоживании».

Итак, основные симптомы ротавирусной инфекции:

Тошнота, рвота и потеря аппетита;

Водянистая диарея (понос, в котором много воды);

Высокая температура;

Признаки обезвоживания;

Судороги, потеря сознания.

Однако, даже при полном пакете симптомов, диагноз «ротавирусная инфекция» у детей ставится только после лабораторного анализа кала.

Ротавирус: чем лечить

Прежде чем рассказывать о способах лечения ротавирусной инфекции, имеет смысл обратить ваше внимание на то, как это заболевание лечиться не должно.

Ротавирус, будучи кишечной инфекцией , не терпит никаких попыток атаковать его с помощью антибиотиков. Если вы наблюдаете у ребенка понос, то применение антибиотиков возможно только в трех случаях, к которым ротавирус НЕ относится.

Случаи диареи у детей, при которых применение противомикробных средств показано Всемирной организацией здравоохранения:

1 При диарее в выделениях наблюдаются сгустки крови;

При диарее в выделениях наблюдаются сгустки крови; 2 При диагнозе «холера», а также при подозрении на нее;

При диагнозе «холера», а также при подозрении на нее; 3 В случае, если диарея продолжается более 14 дней, а в выделениях были обнаружены яйца глистов.

Как лечить ротавирус надлежащим образом?

Главный стратегический прием в лечении ротавирусной инфекции у детей заключается в том, чтобы любой ценой не допустить критического обезвоживания организма ребенка.

Для этого проще и безопаснее всего использовать любое средство пероральной регидратации. Это пакетики со специальным солевым раствором, которые продаются в любой аптеке. Эти порошки разводятся водой (схема написана на упаковке), после чего эта жидкость должна попасть в организм ребенка. Сложнее всего с грудничками – их невозможно заставить что-либо выпить из бутылочки, если они противятся или плачут. Иногда можно медленно, но верно поить младенца из шприца (без иголки, естественно!). Если ничего не получается, вызывайте «Скорую» - врачи введут жидкость внутривенно.

Если нет никакой возможности приобрести аптечные средства регидратации, сделайте их самостоятельно:

На 1 литр воды разведите 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли и 1 ч. л. пищевой соды. И давайте это раствор ребенку в достаточном количестве, которое легко можно определить по тому, как часто малыш писает. Ребенок должен мочиться минимум раз в три часа.

Использование средств пероральной регидратации - это единственный способ лечения ротавирусной инфекции, эффективность которого подтверждена Всемирной организацией здравоохранения.

Особенность диеты при ротавирусной инфекции

Когда ротавирус вызывает воспаление в кишечнике, он резко подавляет выработку некоторых ферментов. В частности, сильно сокращается производство лактазы – фермента, который расщепляет молочный сахар (лактозу). Когда вы начинаете бороться с вирусом, выработка лактазы тоже начинает постепенно восстанавливаться. И все же ей требуется время – около 15-20 дней.

Итак, складывается картина: малыш подхватил ротавирус – его самочувствие резко ухудшилось, его организм обезвожен и ребенок не чувствует аппетита. Когда мы его отпаиваем солевыми растворами, малышу физически становится лучше, и постепенно его аппетит возвращается. Но выработка лактазы в это время еще только-только начинает приходить в норму. Стоит дать младенцу немного молока – ему снова станет плохо, кишечник «взбунтует», а диарея возобновится.

Что делать? Как только самочувствие ребенка при ротавирусе улучшится, и появится аппетит, нет смысла заставлять его голодать. Но и грудным молоком (как и обычной адаптированной смесью) его кормить в течение всего дня нельзя.

2-3 недели малыша придется продержать на безлактозной (или соевой) смеси. Если ваша кроха - на грудном вскармливании, оставьте одно-два молочных кормлений в сутки, а остальные (временно!) замените на кормление безлактозной или соевой смесью. Если ребенок уже активно ест прикорм – следите, чтобы в его питании на этот период не присутствовали молочные продукты (при этом кисломолочные продукты - можно, но в небольших количествах).

Однако держать малютку без его привычной еды дольше трех недель никакого лечебного резона не имеет, выработка лактазы за это время, как правило, полностью восстанавливается.

Прививка от ротавируса у детей до года

Единственным методом профилактики ротавируса у детей является вакцинация. Причем применение вакцины имеет существенный резон только в возрасте от 6 до 32 недель отроду. Вакцина безопасна, практически не имеет негативных побочных осложнений, и что всегда радует родителей - прививается путем простого закапывания в рот малышу.

В 2009 году Всемирная организации здравоохранения рекомендовала включить вакцинацию детей против ротавирусной инфекции в национальные календари прививок всех стран. На сегодняшний день к этой рекомендации прислушались в 69 странах. В марте 2014 года Россия тоже вошла в их число - Министерство здравоохранения РФ включило вакцинацию против ротавируса в Национальный календарь прививок.