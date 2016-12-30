Экс-солистка группы «Сливки» Дарья Ермолаева родила второго ребенка. О радостном событии молодая мама рассказала фолловерам своего Instagram. Малыш появился на свет утром 29 декабря.

1 2 3 ... 12 Дарья Ермолаева 29 декабря во второй раз стала мамой

В декабре этого года поклонников некогда очень популярной группы «Сливки» потрясла история бывшей солистки коллектива Дарьи Ермолаевой. Девушка вышла замуж и по инициативе супруга уехала жить в Бразилию. Там мужчина бросил певицу, беременную первым ребенком, и пропал без вести, оставив ее прозябать в нищете.

Друзья артистки, в частности Теона Дольникова, сообщают, что она бедствует в чужой стране и не имеет возможности вернуться домой, на родину. Фанаты и просто добрые люди собирают деньги, чтобы хоть как-то помочь девушке.

Судя по всему, именно на собранные средства Дарья сумела оплатить роды в клинике. Утром 29 декабря на свет появился ее второй сын. У себя в Instagram молодая мама сообщила, что вес мальчика составил 3,5 килограммов, а рост — 49,5 сантиметров.

«Случилось чудо! Мой главный подарок на Новый год. Добро пожаловать в этот мир. Мой любимый император Maximus, ты великолепен! Здоровый и спокойный мужичок передает всем большой привет! И огромную благодарность всем, кто посылал нам лучи добра», — обратилась к своим подписчикам Ермолаева.

Woman.ru поздравляет Дарью с счастливым событием и желает ей как можно скорее преодолеть все жизненные трудности.