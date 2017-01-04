3 января 2017 года Джанет Джексон и Виссам аль-Мана впервые стали родителями. В одной из американских клиник на свет появился их сын Исса.
О счастливом событии стало известно благодаря инсайдеру, приближенному к семейству. Он также рассказал, что певица, несмотря на свой возраст, перенесла роды достаточно легко и сейчас отлично себя чувствует.
Woman.ru невероятно рад за новоиспеченных родителей! От всей души поздравляем Джанет и Виссама и желаем их малышу расти здоровым, смышленым и активным.
Да, достижение. Здоровья маме и малышу.
Не могу этого постичь, кааааак????. Но вот до чего сейчас можно себя поддержать медициной, что в 50 лет родила. Уникум какой-то... Поздравляю!!!!
Вот это офигеть... Молодцы добились своего... Ей понятно, а вот мужчине зачем так мучиться. Нашео бы молодую... Любовь?
А кто нибудь её видел беременной? Сурмама и донорство яйцеклеток никто не отменял. Не верится, что она родила сама в 50, бред.