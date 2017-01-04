Год начинается с радостных новостей! 3 января Джанет Джексон подарила своему мужу-миллиардеру долгожданного первенца. Близкий к семье источник сообщил эту новость влиятельному американскому изданию People, назвав пол и имя новорожденного малыша.

1 2 3 4 5 6 Джанет Джексон родила первенца 3 января

3 января 2017 года Джанет Джексон и Виссам аль-Мана впервые стали родителями. В одной из американских клиник на свет появился их сын Исса.

О счастливом событии стало известно благодаря инсайдеру, приближенному к семейству. Он также рассказал, что певица, несмотря на свой возраст, перенесла роды достаточно легко и сейчас отлично себя чувствует.

Woman.ru невероятно рад за новоиспеченных родителей! От всей души поздравляем Джанет и Виссама и желаем их малышу расти здоровым, смышленым и активным.