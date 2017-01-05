31-летняя звезда сериала «Остров» Янина Студилина в канун Нового года родила первенца. У актрисы и ее супруга Александра Роднянского-младшего родилась дочь. О счастливом событии сообщила сама Янина, правда, только через пять дней.

30 декабря 2016 года 31-летняя актриса Янина Студилина родила дочь, которую назвали Анной. Об этом она сообщила в своем Instagram через пять дней, написав: «30.12.2016 Мое новогоднее чудо случилось. Невозможно передать бурю эмоцией , которые я сейчас испытываю! Это настоящее счастье. Спасибо любимому мужу за поддержку, теперь у нас есть доченька Анна и ничего важнее в жизни ее у меня нет (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)».

Для большинства поклонников актрисы эта новость стала полной неожиданностью, так как свою личную жизнь (как и беременность) звезда тщательно скрывает. В считанные минуты под постом Студилиной появились сотни поздравлений от фолловеров.

Woman.ru присоединяется к поздравлениям и желает малышке здоровья!