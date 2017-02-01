На днях известная телеведущая и модель Екатерина Жаркова подверглась критике интернет-пользователей: она опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых кормит грудью свою дочь Катю, и некоторые фолловеры звезды посчитали, что такие снимки являются чересчур интимными.
Но подруга нашего портала, прогрессивная и смелая молодая мама Катя Жаркова не обратила внимания на негативные отзывы — и правильно сделала. Модель вступила в ряды знаменитостей-защитниц грудного вскармливания на людях, среди которых — знаменитые топ-модели, актрисы, певицы и спортсменки. «Как я всегда говорила, женщина несет ответственность за следующее поколение. Сильнее чем когда-либо. Что посеешь, то и пожнешь. Мама, я и моя дочка желаем вам всего наилучшего. Женщины это будущее. Согласна», — подписала Жаркова селфи, для которого позировала с малышкой Катей и своей мамой.
Вы меня извините , но в статье сравнивают скромные фотографии разных звёзд и фотографию Кати у которой открыт большой сосок. Я все понимаю конечно, но начну с того что это выглядит не эстетично. Пожалуй на этом и закончу. Что у людей в голове , мне не понять..
Зачем она это выкладывает?! Это интимный процесс и смотриться это уж очень не эстетично. Никогда не понимала мам, которые кормят грудью на всеобщее обозрение
А мне нравится она, молодец, не стесняется своей фигуры. Я вот после родов набрала, чуть меньше размеры чем у неё, но я стесняюсь своего тела.. Снимки груди не стала бы выкладывать. А Катя выложила, посчитала, что это нормально, ну и ладно, она ж не в журнале это опубликовала, а на Личной страничке.
Женщины, это не будущее, это начало деградации. Некоторые женщины вообще стесняться перестали. Мне было стыдно оголяться перед посторонними людьми! Всегда думала, что же такое происходит с определенной категорией женщин после родов? Почему одни как были воспитанными, так ими и остаются, а другие тут же теряют все человеческое, и вываливают вторичные половые признаки перед обществом. И не просто вываливают, и оглядываются, хорошо ли их рассмотрели? Где стыд? А когда они кормить перестают, они же прямо в кабинете, например, перед коллегами и посетителями не снимают бюстгальтер? Так почему они решили, что это дозволено им после родов? Грудь она и та же. Прикройтесь, милые дамы, не становитесь животными, не теряйте своего лица, уважайте окружающих.
Она этим зарабатывает. Но, есть же пределы. Мать рядом стоит, о чем думает? Если бы моя мама всем в кадр сисю решила показать, я бы ее прикрыла, чесслово, не дала это видеть другим людям. И доооооолго бы с нею потом разговаривала, напоминая, что у людей есть одежда, некоторые социальные условия и все возможности для того, чтобы выглядеть достойно на любом этапе жизни.
уже не знаю че бы по-фотать ради лайков
В чем проблема покормить, опустить майку вниз, а потом уже сфотографироваться? Ей сиську в кадр мать что ли подняла ручищей огромной? Чем Жиркова ребенка-то держит, если телефон в руке? Соображать надо, что допустимо чужим людям показывать, а что нет.
Женщины, это не будущее, это начало деградации. Некоторые женщины вообще стесняться перестали. Мне было стыдно оголяться перед посторонними людьми! Всегда думала, что же такое происходит с определенной категорией женщин после родов? Почему одни как были воспитанными, так ими и остаются, а другие тут же теряют все человеческое, и вываливают вторичные половые признаки перед обществом. И не просто вываливают, и оглядываются, хорошо ли их рассмотрели? Где стыд? А когда они кормить перестают, они же прямо в кабинете, например, перед коллегами и посетителями не снимают бюстгальтер? Так почему они решили, что это дозволено им после родов? Грудь она и та же. Прикройтесь, милые дамы, не становитесь животными, не теряйте своего лица, уважайте окружающих.
но большинство женщин просто не состоянии принять тот факт что после родов они абсолютно не интересуют мужчин.. и начинают "презентовать" себя с ужасающей активностью..и получается то что получается..((((
Вы меня извините , но в статье сравнивают скромные фотографии разных звёзд и фотографию Кати у которой открыт большой сосок. Я все понимаю конечно, но начну с того что это выглядит не эстетично. Пожалуй на этом и закончу. Что у людей в голове , мне не понять..