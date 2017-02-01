35-летняя модель и телеведущая Катя Жаркова впервые стала мамой в мае прошлого года. Пышнотелая красавица с удовольствием делится с подписчиками яркими фотографиями из жизни своей маленькой дочки, в том числе снимками ее кормления — кроха питается грудным молоком. Однако не всем фолловерам Кати такие кадры пришлись по душе.

1 2 3 ... 12 Кате Жарковой досталось от фолловеров, посчитавших фото, на которых она кормит дочь грудью во время прогулки, слишком интимным

На днях известная телеведущая и модель Екатерина Жаркова подверглась критике интернет-пользователей: она опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых кормит грудью свою дочь Катю, и некоторые фолловеры звезды посчитали, что такие снимки являются чересчур интимными.

Но подруга нашего портала, прогрессивная и смелая молодая мама Катя Жаркова не обратила внимания на негативные отзывы — и правильно сделала. Модель вступила в ряды знаменитостей-защитниц грудного вскармливания на людях, среди которых — знаменитые топ-модели, актрисы, певицы и спортсменки. «Как я всегда говорила, женщина несет ответственность за следующее поколение. Сильнее чем когда-либо. Что посеешь, то и пожнешь. Мама, я и моя дочка желаем вам всего наилучшего. Женщины это будущее. Согласна», — подписала Жаркова селфи, для которого позировала с малышкой Катей и своей мамой.