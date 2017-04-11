Недавно журналисты выяснили, что 31-летняя Ирина Шейк и 42-летний Брэдли Купер впервые стали родителями несколько недель назад. На днях инсайдеры сообщили журналистам имя и пол первенца модели и актера.

1 2 3 ... 13 Брэдли Купер и Ирина Шейк стали родителями девочки, которую назвали Леа де Сен Шейк Купер

Ирина Шейк и Брэдли Купер всегда старались скрывать свою личную жизнь от глаз общественности, поэтому неудивительно, что поклонники узнали о появлении их первенца на свет только через две недели после родов. Однако журналистам не удалось тогда узнать подробности: ни точной даты рождения, ни имени, ни даже пола ребенка. Но на днях некоторые детали все-таки прояснились.

Источник из окружения пары поделился ощущениями молодых родителей: «Они очень взволнованы и чувствуют благословение небес». Также инсайдер сообщил журналистам EOnline!, что у актера и модели родилась дочь, которую назвали Леа де Сен Шейк Купер.

В минувшие выходные семья была замечена на прогулке. Поговаривают, что Ирина и Брэдли собираются сыграть свадьбу в самом скором времени, ведь на безымянном пальце Шейк заметили то самое кольцо. Хотя мы не удивимся, если узнаем, что актер и модель уже сыграли свадьбу втайне от всех.