Ирина Шейк и Брэдли Купер всегда старались скрывать свою личную жизнь от глаз общественности, поэтому неудивительно, что поклонники узнали о появлении их первенца на свет только через две недели после родов. Однако журналистам не удалось тогда узнать подробности: ни точной даты рождения, ни имени, ни даже пола ребенка. Но на днях некоторые детали все-таки прояснились.
В минувшие выходные семья была замечена на прогулке. Поговаривают, что Ирина и Брэдли собираются сыграть свадьбу в самом скором времени, ведь на безымянном пальце Шейк заметили то самое кольцо. Хотя мы не удивимся, если узнаем, что актер и модель уже сыграли свадьбу втайне от всех.
Девочка красотка будет!
Красивое имя)
вроде недавно писала 4 месяца беременности, теперь уже родила и уже на прогулке...темня история ....вся жизнь во лжи, бога люди не боятся
Видимо так "радуются", что даже ни намекнула Ирка, что родила. Странное чувство вызывает такое поведение, что же она там родила, что радости-то не видно (с мамой по рынку шла как истукан). Странно всё это.
Ничего странного, я тоже долго скрывала, знали только родные... Это не описать, какое таинство. Все правильно они делают.
Видимо так "радуются", что даже ни намекнула Ирка, что родила. Странное чувство вызывает такое поведение, что же она там родила, что радости-то не видно (с мамой по рынку шла как истукан). Странно всё это.
вроде недавно писала 4 месяца беременности, теперь уже родила и уже на прогулке...темня история ....вся жизнь во лжи, бога люди не боятся
Вот богу она и скажет правду,а Вам зачем знать её правду? За Свою будьте в ответе. ..