10 апреля 23-летняя Милана Кержакова впервые стала мамой. Об этом радостном событии сообщил супруг девушки, 34-летний Александр Кержаков, опубликовав в своем Инстаграме фото с новорожденным малышом. А день спустя сама Милана высказалась по поводу появления сына на свет и выложила новые трогательные фото.

Утром в понедельник, 10 апреля, у Миланы и Александра Кержаковых родился сын. Имя малыша счастливая пара пока не называет, зато охотно делится с поклонниками первыми снимками крохи. В день его рождения Александр выложил в Инстаграм милое фото с наследником и поблагодарил жену: «Спасибо, любимая, за сына!».

А день спустя сама молодая мама опубликовала в микроблоге несколько трогательных кадров и короткое видео, на котором Кержаков держит сына на руках и не может на него налюбоваться, а рядом находится младший брат Миланы, Влад. «Жизнь. Получился прикольный», — подписала Кержакова один из снимков. Фолловеры футболиста и его супруги тут же принялись писать комплименты и поздравления паре.