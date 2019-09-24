Поклонники заметили, что 4-месячный Арчи Харрисон носит ту же шапку, что и его отец 34 года назад

23 сентября был дан старт большому африканскому туру принца Гарри и Меган Маркл. Пара прилетела на материк вместе с 4-месячным сыном Арчи, хотя пока и не берет его на публичные мероприятия.
На кадрах не разглядеть лицо малыша, зато отчетливо видно, во что он одет. В Южную Африку, где сейчас больше 20 градусов тепла, Арчи прибыл в темно-синем теплом костюме и в белой вязаной шапке с помпоном.
Внимательные поклонники уже предположили, что, скорее всего, раньше эту шапку носил сам принц Гарри.
Вполне возможно, что Маркл действительно наряжает наследника в старую одежду его отца. В британской королевской семье принято хранить детские вещи и передавать их по наследству.
Кстати, во время тура Меган Маркл уже успела пожертвовать местным фондам одежду Арчи, из которой он вырос. Но что-то подсказывает нам, что молодые родители оставили себе на память некоторые вещи малыша.