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Поклонники заметили, что 4-месячный Арчи Харрисон носит ту же шапку, что и его отец 34 года назад

Принц Гарри и Меган Маркл путешествуют по Южной Африке вместе с маленьким сыном. Фотографы следуют за членами королевской семьи по пятам, а поклонники рассматривают свежие снимки и выискивают на них интересные детали. 
Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

23 сентября был дан старт большому африканскому туру принца Гарри и Меган Маркл. Пара прилетела на материк вместе с 4-месячным сыном Арчи, хотя пока и не берет его на публичные мероприятия. 

Папарацци начали преследовать герцогов Сассекских у трапа самолета. У самых удачливых даже получилось сделать парочку хоть и размазанных, но все же снимков звездного наследника.

На кадрах не разглядеть лицо малыша, зато отчетливо видно, во что он одет. В Южную Африку, где сейчас больше 20 градусов тепла, Арчи прибыл в темно-синем теплом костюме и в белой вязаной шапке с помпоном. 

Принц Гарри, Меган Маркл
 

Внимательные поклонники уже предположили, что, скорее всего, раньше эту шапку носил сам принц Гарри. 

В Сети можно найти кадры младшего сына принцессы Дианы в очень похожем головном уборе. 

Вполне возможно, что Маркл действительно наряжает наследника в старую одежду его отца. В британской королевской семье принято хранить детские вещи и передавать их по наследству. 

Кстати, во время тура Меган Маркл уже успела пожертвовать местным фондам одежду Арчи, из которой он вырос. Но что-то подсказывает нам, что молодые родители оставили себе на память некоторые вещи малыша. 

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24 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images, Shutterstock/Fotodom.ru
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри, Принцесса Диана

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Арчи -мой любимчик! Какая лапочка.

  • А ВЫ его видели что ли? Ни одной фотографии толком..

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