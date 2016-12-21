Анна Михалкова и ее супруг Альберт Баков воспитывают троих детей: сыновей Андрея и Сергея и дочь Лидию. 21 декабря в своем Instagram актриса опубликовала фотографию с сыновьями, которую по достоинству оценили все ее поклонники.
Анна Михалкова — счастливая мама троих детей. И если трехлетнюю дочь Лидию звезда не показывает, то снимками 16-летнего Андрея и 15-летнего Сергея иногда делится. 21 декабря в своем микроблоге она опубликовала фото с любимыми мальчиками, которые выросли настоящими красавцами.
«Конечно, я их обожаю! Но иногда мне хочется их просто разорвать! Я сама уже устаю от звука своего голоса, который постоянно только поучает, выговаривает, наставляете, дает советы и контролирует», — написала Анна.
Подписчики Михалковой восхитились этим семейным кадром: «Красавцы невозможные!», «Аня, какие у вас дети», «Как эти два взрослых красавца могут быть твоими сыновьями? Смотрю и не верю!», «Они бесподобны».
Она очень приятная. Не гонится за стандартами красоты. Настоящая что-ли...
Да, мальчики красивые получились. Но еще больше мне нравятся сами дочки Михалкова. Я бы их и смотрела бы и смотрела. И слушала бы и слушала. Наверное, есть еще такого плана семьи, но я их не вижу, а эти хоть чуть-чуть, да публичные. Надя их вообще какая-то идеальная. Мне вообще она кажется самой красивой женщиной. Вот она одна такая. Я все время смотрю ее фотки и думаю, ну как, ну как так можно? Откуда столько красоты без каких-то общепризнанных видимых ее проявлениях? Как-то все мельчают по-сравнению с ней, именно потому, что у других признанных красавиц все-таки понятная красота и их можно сравнивать. Меня еще так же от Литвиновой сшибало, но тоже от ее какой-то чертовской магии, которая и во внешности ее очевидна. Но она опять-таки классично красивая женщина и в ней личности океан. А Надю я не наблюдала как личность, только фотографии. И вот так прусь от нее..
старший просто чертовски хорош!
Симпатичные обаятельные молодые люди:)
хорошая семья
Я думала,что она-старая дева!А оказывается не просто замужем,но и мать3-х детей.
Она очень приятная. Не гонится за стандартами красоты. Настоящая что-ли...
Классная! Очень естественная. Старший сын пошел в их породу, очень интересный. Правда я не знала, что у нее старый муж.
Красивые дети, очаровательная мама.
Классная семья,парни красавцы,мамина радость!)) Счастья им всем!