Анна Михалкова и ее супруг Альберт Баков воспитывают троих детей: сыновей Андрея и Сергея и дочь Лидию. 21 декабря в своем Instagram актриса опубликовала фотографию с сыновьями, которую по достоинству оценили все ее поклонники.

1 2 3 ... 13 Анна Михалкова опубликовала новое фото с сыновьями

Анна Михалкова — счастливая мама троих детей. И если трехлетнюю дочь Лидию звезда не показывает, то снимками 16-летнего Андрея и 15-летнего Сергея иногда делится. 21 декабря в своем микроблоге она опубликовала фото с любимыми мальчиками, которые выросли настоящими красавцами.

«Конечно, я их обожаю! Но иногда мне хочется их просто разорвать! Я сама уже устаю от звука своего голоса, который постоянно только поучает, выговаривает, наставляете, дает советы и контролирует», — написала Анна.

Подписчики Михалковой восхитились этим семейным кадром: «Красавцы невозможные!», «Аня, какие у вас дети», «Как эти два взрослых красавца могут быть твоими сыновьями? Смотрю и не верю!», «Они бесподобны».