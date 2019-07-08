Пользователей Сети удивило, как Архип Глушко целует Наташу Королеву

У Наташи Королевой всегда были очень теплые отношения с сыном Архипом. Правда, недавнее совместное видео певицы и молодого человека вызвало массу вопросов у фолловеров.

Тарзан и Наташа Королева с сыном Архипом

Наташа Королева и Сергей Глушко очень близки со своим единственным сыном, 17-летним Архипом.

Знаменитые родители много времени проводят с юношей и уже знакомы с его возлюбленной Марией , которая нередко приезжает к ним в гости.

В своем микроблоге певица регулярно показывает фотографии и видео с сыном. Почти всегда на снимках мать и сын позируют в обнимку и целуют друг друга.

Казалось бы, фолловеры давно привыкли к тому, что в звездном семействе принято так нежно проявлять свои чувства.

Однако 8 июля в инстаграм-историях Королевой появилось новое видео, которое вызвало массу вопросов в Сети.

Дело в том, что в ролике Архип целует мать сразу несколько раз — причем не только в макушку или щеку, как это у них происходит обычно.



1 2 3 ... 8 В микроблоге Наташи Королевой часто появляются снимки с сыном Архипом

Некоторые интернет-пользователи посчитали, что подобный поцелуй сложно посчитать родственным. Они уверены, что молодому человеку не стоит таким образом выражать свои эмоции по отношению к своей матери — пусть даже они и невероятно близки друг другу.

