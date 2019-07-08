Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Пользователей Сети удивило, как Архип Глушко целует Наташу Королеву

У Наташи Королевой всегда были очень теплые отношения с сыном Архипом. Правда, недавнее совместное видео певицы и молодого человека вызвало массу вопросов у фолловеров.
Сергей Глушко (Тарзан), Наташа Королева
Тарзан и Наташа Королева с сыном Архипом

Наташа Королева и Сергей Глушко очень близки со своим единственным сыном, 17-летним Архипом.

Знаменитые родители много времени проводят с юношей и уже знакомы с его возлюбленной Марией, которая нередко приезжает к ним в гости. 

В своем микроблоге певица регулярно показывает фотографии и видео с сыном. Почти всегда на снимках мать и сын позируют в обнимку и целуют друг друга. 

Казалось бы, фолловеры давно привыкли к тому, что в звездном семействе принято так нежно проявлять свои чувства. 

Однако 8 июля в инстаграм-историях Королевой появилось новое видео, которое вызвало массу вопросов в Сети. 

Дело в том, что в ролике Архип целует мать сразу несколько раз — причем не только в макушку или щеку, как это у них происходит обычно. 

Некоторые интернет-пользователи посчитали, что подобный поцелуй сложно посчитать родственным. Они уверены, что молодому человеку не стоит таким образом выражать свои эмоции по отношению к своей матери — пусть даже они и невероятно близки друг другу. 

Перейти к обсуждению


08 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Наташа Королева, Сергей Глушко (Тарзан)

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-05 18:31:00
224
Фото с пакетами - пример того, как не надо себя вести, когда появляются деньги. Сразу выдаете, что дорвались совсем недавно и не можете не кричать об этом.
Пенсионный шик: подписчики сетуют, что даже трендовые образы Татьяны Брухуновой смотрятся старомодно
66 Комментариев
Гость 2019-07-05 15:32:00
181
Ксю сама стала матёрой яжемамкой) Выкладывает на всеобщее обозрение голопопого сына, а когда не видит восторженных комментов гневно огрызается. Размягчение мозга наступило)
«Следите за своими детьми!»: Ксения Собчак гневно ответила подписчикам, раскритиковавшим ее за голое фото 2-летнего сына
68 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.