Пользователей Сети удивило, как Архип Глушко целует Наташу Королеву

Наташа Королева и Сергей Глушко очень близки со своим единственным сыном, 17-летним Архипом.
В своем микроблоге певица регулярно показывает фотографии и видео с сыном. Почти всегда на снимках мать и сын позируют в обнимку и целуют друг друга.
Казалось бы, фолловеры давно привыкли к тому, что в звездном семействе принято так нежно проявлять свои чувства.
Дело в том, что в ролике Архип целует мать сразу несколько раз — причем не только в макушку или щеку, как это у них происходит обычно.
Некоторые интернет-пользователи посчитали, что подобный поцелуй сложно посчитать родственным. Они уверены, что молодому человеку не стоит таким образом выражать свои эмоции по отношению к своей матери — пусть даже они и невероятно близки друг другу.