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18-летняя дочь Любови Толкалиной переезжает в Петербург вместе с бойфрендом

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария встречается с молодым человеком, который старше ее на 8 лет. Судя по всему, отношения пары развиваются стремительно — 1 августа влюбленные вместе уехали жить в Санкт-Петербург. 
Мария Кончаловская
Мария Кончаловская

В этом году 18-летняя Мария Кончаловская закончила обучение в школе. Ранее СМИ сообщали, что девушка планировала поступить в школу-студию МХАТ на факультет сценографии и театральной технологии. 

Кажется, все же знаменитая абитуриентка предпочла московскому вузу петербургский. 

На днях дочь Толкалиной и Кончаловского сообщила фолловерам, что переезжает в культурную столицу. Вместе с ней, кстати, едет ее молодой человек по имени Никита. 

Мария Кончаловская
 

Пока Мария не отвечает на вопросы подписчиков о своем переезде.

«Мы едем, едем, едем в далекие края! Ну, не в такие уж и далекие... Встречай нас, Петербург!» — подписала она один из кадров, сделанный в пути (орфография и пунктуация автора сохранены)

Вот уже несколько месяцев девушка живет вместе с бойфрендом. В Петербурге они намерены так же снимать квартиру на двоих. Это довольно серьезный шаг, который говорит о том, что их отношения, скорее всего, перешли на новый уровень. 

  • Мария Кончаловская
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    Мария Кончаловская переехала в Санкт-Петербург вместе с бойфрендом Никитой
    Смотреть галерею

Напомним, о романе Кончаловской с молодым человек на 8 лет ее старше стало известно этой весной. Знаменитые родители содействуют счастью дочери — по словам Марии, именно Любовь Толкалина предложила ей съехаться с возлюбленным. 

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01 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @welcometomaria/Instagram
Теги

Мария Кончаловская, Любовь Толкалина

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