18-летняя дочь Любови Толкалиной переезжает в Петербург вместе с бойфрендом

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария встречается с молодым человеком, который старше ее на 8 лет. Судя по всему, отношения пары развиваются стремительно — 1 августа влюбленные вместе уехали жить в Санкт-Петербург.

Мария Кончаловская

В этом году 18-летняя Мария Кончаловская закончила обучение в школе. Ранее СМИ сообщали, что девушка планировала поступить в школу-студию МХАТ на факультет сценографии и театральной технологии.

Кажется, все же знаменитая абитуриентка предпочла московскому вузу петербургский.

На днях дочь Толкалиной и Кончаловского сообщила фолловерам, что переезжает в культурную столицу. Вместе с ней, кстати, едет ее молодой человек по имени Никита.

Пока Мария не отвечает на вопросы подписчиков о своем переезде.

«Мы едем, едем, едем в далекие края! Ну, не в такие уж и далекие... Встречай нас, Петербург!» — подписала она один из кадров, сделанный в пути (орфография и пунктуация автора сохранены).

Вот уже несколько месяцев девушка живет вместе с бойфрендом. В Петербурге они намерены так же снимать квартиру на двоих. Это довольно серьезный шаг, который говорит о том, что их отношения, скорее всего, перешли на новый уровень.

1 2 3 ... 10 Мария Кончаловская переехала в Санкт-Петербург вместе с бойфрендом Никитой

Напомним, о романе Кончаловской с молодым человек на 8 лет ее старше стало известно этой весной. Знаменитые родители содействуют счастью дочери — по словам Марии, именно Любовь Толкалина предложила ей съехаться с возлюбленным.