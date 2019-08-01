18-летняя дочь Любови Толкалиной переезжает в Петербург вместе с бойфрендом

В этом году 18-летняя Мария Кончаловская закончила обучение в школе. Ранее СМИ сообщали, что девушка планировала поступить в школу-студию МХАТ на факультет сценографии и театральной технологии.
На днях дочь Толкалиной и Кончаловского сообщила фолловерам, что переезжает в культурную столицу. Вместе с ней, кстати, едет ее молодой человек по имени Никита.
Пока Мария не отвечает на вопросы подписчиков о своем переезде.
Вот уже несколько месяцев девушка живет вместе с бойфрендом. В Петербурге они намерены так же снимать квартиру на двоих. Это довольно серьезный шаг, который говорит о том, что их отношения, скорее всего, перешли на новый уровень.
Напомним, о романе Кончаловской с молодым человек на 8 лет ее старше стало известно этой весной. Знаменитые родители содействуют счастью дочери — по словам Марии, именно Любовь Толкалина предложила ей съехаться с возлюбленным.