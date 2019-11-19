13-летняя Тоня Худякова представила светской Москве своего кавалера

Тоня Худякова растет не по дням, а по часам. Так, недавно 13-летняя девушка представила публике юношу, с которым ее связывает как минимум любовь к танцам.

Тоня Худякова

Единственная дочь клипмейкера Павла Худякова давно привлекла наше внимание. 13-летняя школьница выглядит старше своих лет, учится на отлично, серьезно увлекается танцами и является звездой Инстаграма.

На днях Тоня, которая живет в Америке, прилетела в Россию, чтобы посетить бал журнала Tatler

Сама Худякова еще слишком юна для роли дебютантки. Впрочем, это не помешало ей всю ночь зажигать на афтепати.

Компанию звездой наследнице составил красавец по имени Марсель. Тоня танцевала с юношей на протяжении всей вечеринки, а затем они немного прогулялись по ночной Москве.

Ребята вместе занимаются бальными танцами и в паре выступают на различных конкурсах. Благодаря этому их связывает крепкая дружба. Или что-то большее?

В соцсетях Тони и Марселя постоянно появляются совместные фото, сделанные не только на репетициях, но и в путешествиях. Подписчики ребят называют их «самой красивой парой в мире».