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13-летняя Тоня Худякова представила светской Москве своего кавалера

Тоня Худякова растет не по дням, а по часам. Так, недавно 13-летняя девушка представила публике юношу, с которым ее связывает как минимум любовь к танцам. 
Тоня Худякова
Тоня Худякова

Единственная дочь клипмейкера Павла Худякова давно привлекла наше внимание. 13-летняя школьница выглядит старше своих лет, учится на отлично, серьезно увлекается танцами и является звездой Инстаграма. 

На днях Тоня, которая живет в Америке, прилетела в Россию, чтобы посетить бал журнала Tatler

Сама Худякова еще слишком юна для роли дебютантки. Впрочем, это не помешало ей всю ночь зажигать на афтепати. 

Компанию звездой наследнице составил красавец по имени Марсель. Тоня танцевала с юношей на протяжении всей вечеринки, а затем они немного прогулялись по ночной Москве. 

Ребята вместе занимаются бальными танцами и в паре выступают на различных конкурсах. Благодаря этому их связывает крепкая дружба. Или что-то большее?

В соцсетях Тони и Марселя постоянно появляются совместные фото, сделанные не только на репетициях, но и в путешествиях. Подписчики ребят называют их «самой красивой парой в мире». 

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Текст Александра Борисова
Фото @tonyahoodyakova/Instagram

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Блин, кто это?

  • 13???????? Я вот думаю, за чем делать из себя девицу за 20? На всех фотках просто дикий вызов, ну не 13 же

  • извините меня конечно, она занимает призовые места, но данные у нее слабоваты: у нее такой подъём, что я думала, что у нее плоскостопие...и в инсте не видела почти ни одного выступления, только медали

  • 13 лет! Светская жизнь, бал....афтепати... Где детство у этих детей?

  • Woman - это детский (подростковый) сайт?!

  • дочь художественного руководителя Тимана. или соседка подруги матери отца ребенка подруги брата со стороны третьей жены

  • Вся светская Москва только и ждала кого там Тоня притащит и покажет)

  • Очень взросло выглядит для 13 лет

  • Как в 13 выглядеть на 30. А вообще у нас столько девчонок фигуристок гимнасток, которые к ее годам уже много добились, стали чемпионками. Вот про них надо писать. Чего добилась эта девочка? Родилась у богатого папы, смоталась с откляченной пятой точкой и завела бойфренда?

  • mila

    13 лет! Светская жизнь, бал....афтепати... Где детство у этих детей?

    в магазинах Prada и в барах...

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