Создайте оригинальные подарки для своих родных и близких, проведите время с друзьями в уютной мастерской и научитесь новому в наступающем году вместе с «Дымов Керамика»!

1 2 3 4 5 Приходите на мастер-классы школы керамики на ВДНХ вместе с детьми!

На зимних каникулах в школе керамики на ВДНХ вас ожидает увлекательная новогодняя программа мастер-классов для детей и взрослых. Елочные игрушки, керамические подсвечники и магниты, глиняные символы года петухи, рождественские ангелочки — все это и многое другое вы сможете сделать своими руками в мастерской.

Расписание



29 декабря, 11.00; 18.00. Роспись новогодних игрушек

30 декабря, 11.00; 18.00. Роспись новогодних игрушек

31 декабря, 11.00. Роспись новогодних игрушек

02 января, 11.00; 18.00. Праздничные елки и новогодние гномы

03 января, 11.00; 18.00. Керамические ангелочки. Готовимся к Рождеству

04 января, 11.00; 18.00. Праздничный стемпинг

05 января, 11.00; 18.00. Праздничный стемпинг

06 января, 11.00; 18.00. Год огненного петуха. Праздничный подсвечник

07 января, 11.00; 18.00. Рождественский ангел (подсвечник)

08 января, 11.00. Символ года — петух

08 января, 18.00. Вечерний релакс

В период зимних каникул мастерская Школы открыта каждый день (кроме 1 января) с 11.00 до 20.00.

Стоимость мастер-классов от 1000 до 2500 рублей. Занятия подходят для детей с 4 лет (при условии участия одного из родителей в мастер-классе) и взрослых.

Подробную информацию можно найти на официальном сайте. На все мастер-классы обязательна предварительная запись, которую можно осуществить по телефону: 8 (985) 419-89-03.