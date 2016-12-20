На зимних каникулах в школе керамики на ВДНХ вас ожидает увлекательная новогодняя программа мастер-классов для детей и взрослых. Елочные игрушки, керамические подсвечники и магниты, глиняные символы года петухи, рождественские ангелочки — все это и многое другое вы сможете сделать своими руками в мастерской.
Расписание
29 декабря, 11.00; 18.00. Роспись новогодних игрушек
30 декабря, 11.00; 18.00. Роспись новогодних игрушек
31 декабря, 11.00. Роспись новогодних игрушек
02 января, 11.00; 18.00. Праздничные елки и новогодние гномы
03 января, 11.00; 18.00. Керамические ангелочки. Готовимся к Рождеству
04 января, 11.00; 18.00. Праздничный стемпинг
05 января, 11.00; 18.00. Праздничный стемпинг
06 января, 11.00; 18.00. Год огненного петуха. Праздничный подсвечник
07 января, 11.00; 18.00. Рождественский ангел (подсвечник)
08 января, 11.00. Символ года — петух
08 января, 18.00. Вечерний релакс
В период зимних каникул мастерская Школы открыта каждый день (кроме 1 января) с 11.00 до 20.00.
Подробную информацию можно найти на официальном сайте. На все мастер-классы обязательна предварительная запись, которую можно осуществить по телефону: 8 (985) 419-89-03.