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«Кинотавр», с юбилеем! Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Ходченкова и другие звезды на открытии 30-го кинофестиваля

9 июня стартовал российский кинофестиваль «Кинотавр». Тридцатую, юбилейную церемонию открытия посетили Константин Хабенский, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и другие знаменитости.
Игорь Верник и Ксения Собчак
Игорь Верник и Ксения Собчак

«Кинотавр» уже давно перестал быть (а, может, никогда им и не был) пафосным официальным мероприятием. Это всегда добрая встреча старых друзей, творческих личностей, объединенных одной идеей — создавать качественное отечественное кино. 

9 июня в Сочи традиционно у «Зимнего театра» расстелилась красная дорожка. Этот год для фестиваля юбилейный — «Кинотавр» отмечает 30-летие, поэтому звездных гостей было особенно много. Так, на церемонии открытия появились Анна Михалкова, Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Федор Бондарчук, Дарья Мороз, Ирина Горбачева, Ксения Собчак, Игорь Верник, Виктория Толстоганова и многие-многие другие.  

Агния Дитковските
Агния Дитковските

На красную дорожку вышла и Наталья Бардо — впервые в гордом одиночестве. Когда вслед за ней перед фотографами предстал Резо Гигинеишвили без любимой, все запереживали, но позднее Надежда Оболенцева все же появилась на церемонии, и влюбленные воссоединились. 

Удивила в этот вечер и Ксения Собчак: журналистка прошлась по дорожке за руку с Игорем Верником. Но не успели присутствующие сделать хоть какие-то выводы, как все встало на свои места: уже в зале компанию Ксении составил Константин Богомолов.  

Константин Богомолов и Ксения Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак

Несмотря ни на что, больше всего на мероприятии обсуждалась третья беременность Валерии Гай Германики. Режиссер вышла к фотографам под руку с возлюбленным, имя которого широкой публике пока неизвестно. Ее обтягивающее платье подчеркивало заметно округлившийся живот. Судя по всему, к концу лета-началу осени Германика вновь станет мамой.   

Константин Хабенский и члены жюри основного конкурса
Константин Хабенский и члены жюри основного конкурса

Своеобразным ведущим церемонии открытия стал Александр Петров: актер и его юная коллега Вита Корнеенко разыграли на сцене перформанс о смысле жизни и поисках себя, необычно рассказали об истории «Кинотавра». Во время официальной части на сцену вышли члены жюри основного конкурса во главе с председателем Константином Хабенским. Актер и режиссер произнес приветственную речь, в которой также коснулся темы задержания журналиста Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков. Общественность и приближенные к Ивану люди уверены, что дело было сфабриковано. 

После официальной части гости посмотрели фильм-открытие «Одесса» Валерия Тодоровского. Завершился первый день торжественным приемом в честь старта 30-го «Кинотавра». Напоминаем, что в нашем Инстаграме вы можете увидеть больше фото и видео с красных дорожек и вечеринок!

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Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • дитковските , как всегда,красотка, простая прическа, но вместе с этим эффектно всегда выглядит

  • Петров, похоже, немного протрезвел только к концу церемонии. Вообще, в качестве ведущего он нечто. Я такого кошмара еще не видела.

  • Собчак своего видно стесняется ежика на люди выйти сфоткатся что к Вернику жмется!

  • Хабенский посвежел, а Петрова просто обожаю!

  • Вуман - единственное российское сми, полностью проигнорировавшее арест Ивана Голунова - своего коллеги (хотя называть его вашим коллегой - это кривить душой). Даже про Хабенского не написали, который на кинофестивале его поддержал. Больше не буду сюда заходить, даже на форум.

  • Каким некрасивым становится Хабенский с возрастом... (( Осанка как у старика...

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