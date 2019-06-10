«Кинотавр», с юбилеем! Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Ходченкова и другие звезды на открытии 30-го кинофестиваля

9 июня стартовал российский кинофестиваль «Кинотавр». Тридцатую, юбилейную церемонию открытия посетили Константин Хабенский, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и другие знаменитости.

Игорь Верник и Ксения Собчак

«Кинотавр» уже давно перестал быть (а, может, никогда им и не был) пафосным официальным мероприятием. Это всегда добрая встреча старых друзей, творческих личностей, объединенных одной идеей — создавать качественное отечественное кино.



9 июня в Сочи традиционно у «Зимнего театра» расстелилась красная дорожка. Этот год для фестиваля юбилейный — «Кинотавр» отмечает 30-летие, поэтому звездных гостей было особенно много. Так, на церемонии открытия появились Анна Михалкова, Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Федор Бондарчук, Дарья Мороз, Ирина Горбачева, Ксения Собчак, Игорь Верник, Виктория Толстоганова и многие-многие другие.

Агния Дитковските

На красную дорожку вышла и Наталья Бардо — впервые в гордом одиночестве. Когда вслед за ней перед фотографами предстал Резо Гигинеишвили без любимой, все запереживали, но позднее Надежда Оболенцева все же появилась на церемонии, и влюбленные воссоединились.



Удивила в этот вечер и Ксения Собчак: журналистка прошлась по дорожке за руку с Игорем Верником. Но не успели присутствующие сделать хоть какие-то выводы, как все встало на свои места: уже в зале компанию Ксении составил Константин Богомолов.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Несмотря ни на что, больше всего на мероприятии обсуждалась третья беременность Валерии Гай Германики. Режиссер вышла к фотографам под руку с возлюбленным, имя которого широкой публике пока неизвестно. Ее обтягивающее платье подчеркивало заметно округлившийся живот. Судя по всему, к концу лета-началу осени Германика вновь станет мамой.

Константин Хабенский и члены жюри основного конкурса

Своеобразным ведущим церемонии открытия стал Александр Петров: актер и его юная коллега Вита Корнеенко разыграли на сцене перформанс о смысле жизни и поисках себя, необычно рассказали об истории «Кинотавра». Во время официальной части на сцену вышли члены жюри основного конкурса во главе с председателем Константином Хабенским. Актер и режиссер произнес приветственную речь, в которой также коснулся темы задержания журналиста Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков. Общественность и приближенные к Ивану люди уверены, что дело было сфабриковано.

После официальной части гости посмотрели фильм-открытие «Одесса» Валерия Тодоровского. Завершился первый день торжественным приемом в честь старта 30-го «Кинотавра». Напоминаем, что в нашем Инстаграме вы можете увидеть больше фото и видео с красных дорожек и вечеринок!

