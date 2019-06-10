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Первый конкурсный день «Кинотавра»: Паулина Андреева представила режиссерский дебют в короткометражке, а Ян Гэ — в полном метре

10 июня стартовал первый конкурсный день «Кинотавра»: в течение дня были представлены девять короткометражек и два полных метра. Картины оценили не только жюри и кинокритики, но и звезды: Илья Бачурин, сестры Михалковы, Ксения Раппопорт и другие. 
Съемочная группа фильма «Троица»
Съемочная группа фильма «Троица»

Открытие «Кинотавра-2019» отгремело, начались конкурсные будни. В первый день гостям, участникам, журналистам и членам жюри фестиваля были показаны две картины из основного конкурса и девять короткометражек: одну из них, «Плачу с вами», сняла Паулина Андреева. 

Вечером открывали программу Ян Гэ и ее фильм «Троица». Актриса и певица не только выступила режиссером ленты, но и исполнила главную роль. Премьеру посетили Анна Михалкова с сыном Сергеем, Катерина Шпица, Надежда Михалкова, Агния Дитковските, Ирина Горбачева, Екатерина Вилкова и другие звездные гости.

  • Игорь Верник, Анна Михалкова с сыном Сергеем, Надежда Михалкова и Ирина Горбачева
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    Игорь Верник, Анна Михалкова с сыном Сергеем, Надежда Михалкова и Ирина Горбачева
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Следом состоялся показ второго фильма основного конкурса — «Керосин» Юсупа Разыкова. В зрительный зал проследовали Липа Тетерич, Елена Валюшкина, Ксения Раппопорт, Анна Цуканова-Котт. Федор Бондачрук и Паулина Андреева также посетили премьеру, но прошлись по красной дорожке по отдельности. При этом режиссер поддержал актрису днем на показе ее короткометражки.  

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Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Паулина просто вау!

  • Муцениеце опять ужасно одета. Видимо ревнивый муж стилист. На такую женщину в таких нарядах и правда вряд ли кто посмотрит, кроме мужа.

  • Какой же колхоз эта Муцениеце!

  • Рапопорт не стоит оголять ноги хоть и стройные ... как то не по статусу что ли ..

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