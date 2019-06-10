10 июня стартовал первый конкурсный день «Кинотавра»: в течение дня были представлены девять короткометражек и два полных метра. Картины оценили не только жюри и кинокритики, но и звезды: Илья Бачурин, сестры Михалковы, Ксения Раппопорт и другие.

Съемочная группа фильма «Троица»

Открытие «Кинотавра-2019» отгремело, начались конкурсные будни. В первый день гостям, участникам, журналистам и членам жюри фестиваля были показаны две картины из основного конкурса и девять короткометражек: одну из них, «Плачу с вами», сняла Паулина Андреева.



Вечером открывали программу Ян Гэ и ее фильм «Троица». Актриса и певица не только выступила режиссером ленты, но и исполнила главную роль. Премьеру посетили Анна Михалкова с сыном Сергеем, Катерина Шпица, Надежда Михалкова, Агния Дитковските, Ирина Горбачева, Екатерина Вилкова и другие звездные гости.

1 2 3 ... 39 Игорь Верник, Анна Михалкова с сыном Сергеем, Надежда Михалкова и Ирина Горбачева

Следом состоялся показ второго фильма основного конкурса — «Керосин» Юсупа Разыкова. В зрительный зал проследовали Липа Тетерич, Елена Валюшкина, Ксения Раппопорт, Анна Цуканова-Котт. Федор Бондачрук и Паулина Андреева также посетили премьеру, но прошлись по красной дорожке по отдельности. При этом режиссер поддержал актрису днем на показе ее короткометражки.