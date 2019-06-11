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Анна и Надежда Михалковы, Ксения Собчак, Анна Чиповская и другие звезды на вечеринке Mercury

Второй день «Кинотавра» завершился вечеринкой Mercury. Мероприятие посетили Анна Чиповская, Ксения Собчак, Липа Тетерич и другие звезды.
Паулина Андреева
Паулина Андреева

Третий год подряд бренд Mercury является партнером «Кинотавра». Специально для кинофестиваля ювелирная компания изготовила награду, вручаемую победителям в разных номинациях. 

10 июня первый конкурсный день завершился вечеринкой Mercury.

За музыкальное сопровождение вечера отвечали Ян Гэ и диджей Efim Ginzburg. В первых рядах у сцены танцевали Ирина Горбачева, Александра Ревенко, Липа Тетерич, Рената Пиотровски и многие другие. 

Александра Бортич и Ирина Горбачева
Александра Бортич и Ирина Горбачева

Также в зале были замечены Ксения Собчак, Анна и Надежда Михалковы, Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Анна Чиповская, Ростислав Хаит, Александра Бортич, Катерина Шпица, Паулина Андреева, Игорь и Вадим Верники, Янина Студилина и другие селебрити. 

Все звезды в этот вечер танцевали, общались, веселились, разглядывали ювелирные украшения, обсуждали прошедший день и просто наслаждались дружеской атмосферой праздника.  

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Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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