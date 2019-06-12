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Третий день «Кинотавра»: в Сочи прилетели Аглая Тарасова, Максим Виторган и другие звезды

11 июня на «Кинотавре» вновь состоялись две премьеры — были представлены фильмы «Большая поэзия» Александра Лунгина и «Мысленный волк» Валерии Гай Германики. Звездные зрители показов уже в нашей фотогалерее.
Съемочная группа фильма «Большая поэзия»
Съемочная группа фильма «Большая поэзия»

В Сочи прошел второй конкурсный день «Кинотавра». Жюри оценили две картины — «Большую поэзию» Александра Лунгина (сын Павла Лунгина) и «Мысленного волка» Валерии Гай Германики. 

Оба режиссера присутствовали на показах и лично представили зрителям свои работы. Среди тех, кто первыми посмотрел картины, были Екатерина Вилкова, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Владимир Мишуков (праздновавший также свой день рождения), Анна Чиповская, Ирина Горбачева, Наталья Бардо, Маруся Фомина и Алексей Киселев, Надежда Михалкова и другие знаменитости.

В Сочи также прибыл и новый звездный десант. Так, прямиком с самолета в кинозал проследовали Аглая Тарасова, Евгения Линович, Кантемир Балагов, Сергей Гармаш. На «Кинотавр» прилетел и Максим Виторган, правда, на публике появился лишь поздно вечером.

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Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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  • Зачем Горбачева подчеркивает свою мужиковатость? Длинные волосы, макияж, платье подчеркивающее фигуру и туфли могли бы прекрасно сделать из нее "сильную женщину", но именно, что женщину.
    Из всех хорошо одеты только Паулина и Цуканова всегда.

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