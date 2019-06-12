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Собчак и Богомолов, Лаврентьева и Цыпкин: самые обсуждаемые пары на вечеринке InStyle в рамках «Кинотавра»

Третий день «Кинотавра» завершился традиционным ужином журнала InStyle. Мероприятие посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов, Анна Чиповская, Виктория Толстоганова и другие знаменитости.
Михаил Зыгарь, Валерия и Александр Роднянские, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Константин Богомолов и Ксения Собчак
Михаил Зыгарь, Валерия и Александр Роднянские, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Константин Богомолов и Ксения Собчак

11 июня в Hyatt Regency Sochi «Сбербанк Первый», Visa, «Кинотавр» и журнал InStyle провели торжественный ужин в честь жюри 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

На вечеринке у бассейна собрались Наталья Бардо, Константин Хабенский, Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт, Анна Чиповская, Владимир Познер, Надежда и Анна Михалковы, Алиса Хазанова и многие другие. 

Конечно, не обошлось в этот вечер и без звездных пар. Так, за руку на ужин пришли Виктория Толстоганова и Алексей Агранович, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Янина Студилина и Александр Роднянский-младший. 

Однако в центре внимания оказались две пары: Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин, Ксения Собчак и Константин Богомолов. Последние пока позируют не очень охотно, но, думаем, это дело времени.  

Несмотря на конфликт, начавшийся полгода назад, и недавнее примирение, Богомолов и Цыпкин с Лаврентьевой не избегали друг друга, но и намеренно не старались пересечься. Пока неизвестно, удалось ли поссорившимся окончательно зарыть топор войны, но мы в любом случае надеемся, что это будет достойно. 

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Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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