Закрытие конкурса «Кинотавр. Короткий метр»: Паулина Андреева стала лауреатом фестиваля

12 июня состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кинотавр. Короткий метр». Режиссеров поддержали Янина Студилина, Наталья Бардо, Константин Хабенский и другие звезды.

Сергей Гармаш, Надежда Михалкова и Александр Паль

«Кинотавр» в самом разгаре, а вот конкурс «Короткий метр» подошел к концу. 12 июня состоялась торжественная церемония награждения. Участники с нетерпением ждали оглашения результатов, чтобы наконец расслабиться.



Режиссеров и съемочные группы поддержали Виктория Толстоганова, Равшана Куркова, Федор Бондарчук, Аглая Тарасова, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Константин Хабенский, Янина Студилина и другие знаменитости.

Членами жюри «Короткого метра» в этом году стали режиссеры и сценаристы Наташа Меркулова и Алексей Чупов, писатель Михаил Зыгарь, актер Александр Паль. Председателем жюри выступила актриса Анна Михалкова.

Судьи признались, что им было нелегко выбрать из 26 фильмов один лучший, но решение все же было принято.

Паулина Андреева и ее режиссерский дебют «Плачу с вами» не получили главного приза, но были отмечены дипломом жюри. Со сцены актриса поблагодарила всех причастных к работе, а также Федора Бондарчука — «за личную поддержку». Награду как лучший фильм получила короткометражка «Топливо» Михаила Архипова.

С полным списком лауреатов конкурса вы можете ознакомиться ниже:



Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России — @Жених, режиссер Елизавета Стишова.



Второй диплом киноведов и кинокритиков России — «Интервью», режиссер Иван Соснин.



Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России — «Мирная жизнь», режиссер Иван Твердовский.



Диплом жюри за точную цветопередачу черного в комедии — «Плачу с вами», режиссер Паулина Андреева.



Диплом жюри с формулировкой «Было весело» — @Жених, режиссер Елизавета Стишова.



Главный приз с формулировкой «За красоту высокой температуры» — «Топливо», режиссер Михаил Архипов.