Закрытие конкурса «Кинотавр. Короткий метр»: Паулина Андреева стала лауреатом фестиваля

«Кинотавр» в самом разгаре, а вот конкурс «Короткий метр» подошел к концу. 12 июня состоялась торжественная церемония награждения. Участники с нетерпением ждали оглашения результатов, чтобы наконец расслабиться.
Режиссеров и съемочные группы поддержали Виктория Толстоганова, Равшана Куркова, Федор Бондарчук, Аглая Тарасова, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Константин Хабенский, Янина Студилина и другие знаменитости.
Членами жюри «Короткого метра» в этом году стали режиссеры и сценаристы Наташа Меркулова и Алексей Чупов, писатель Михаил Зыгарь, актер Александр Паль. Председателем жюри выступила актриса Анна Михалкова.
Паулина Андреева и ее режиссерский дебют «Плачу с вами» не получили главного приза, но были отмечены дипломом жюри. Со сцены актриса поблагодарила всех причастных к работе, а также Федора Бондарчука — «за личную поддержку». Награду как лучший фильм получила короткометражка «Топливо» Михаила Архипова.
С полным списком лауреатов конкурса вы можете ознакомиться ниже:
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России — @Жених, режиссер Елизавета Стишова.
Второй диплом киноведов и кинокритиков России — «Интервью», режиссер Иван Соснин.
Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России — «Мирная жизнь», режиссер Иван Твердовский.
Диплом жюри за точную цветопередачу черного в комедии — «Плачу с вами», режиссер Паулина Андреева.
Диплом жюри с формулировкой «Было весело» — @Жених, режиссер Елизавета Стишова.
Главный приз с формулировкой «За красоту высокой температуры» — «Топливо», режиссер Михаил Архипов.