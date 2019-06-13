На пляжной съемке Елена Беркова полностью разделась, а ее жених остался в красных стрингах

Несомненно, Елене Берковой удается привносить пикантности в «Кинотавр-2019». Недавно актриса фильмов для взрослых снова разделась на кинофестивале — на этот раз вместе со своим избранником.

Елена Беркова и Александр Путинцев

Почти каждый год Елена Беркова обязательно приезжает в Сочи, чтобы посетить кинофестиваль «Кинотавр», а заодно удивить общественность. Ее наряды всегда очень откровенны — но, пожалуй, в этот раз звезда превзошла саму себя.

В Сети до сих пор обсуждают «голое» платье не по размеру , в котором актриса фильмов для взрослых позировала на втором дне мероприятия.

А в минувшую среду Елена и вовсе разделась, решив в таком виде позагорать на местном пляже, а заодно и провести фотосессию со своим будущим мужем Александром Путинцевым для портала «Комсомольская правда».

Кстати, избранник знаменитости тоже позировал раздетым, но не до конца — на мужчине остались яркие красные стринги.

Во время съемки влюбленные поведали корреспонденту, что после окончания «Кинотавра-2019» планируют сыграть свадьбу.

«С датой пока точно не определились. Может, женимся уже через неделю», — разоткровенничались Елена и Александр.

1 2 3 ... 10 Елена Беркова и ее жених разделись для совместной фотосессии на пляже

К слову, в прошлом году Беркова приезжала на фестиваль со своим сейчас уже бывшим мужем, актером Андреем Стояновым, с которым тоже устроила горячую фотосессию на пляже.