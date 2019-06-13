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На пляжной съемке Елена Беркова полностью разделась, а ее жених остался в красных стрингах

Несомненно, Елене Берковой удается привносить пикантности в «Кинотавр-2019». Недавно актриса фильмов для взрослых снова разделась на кинофестивале — на этот раз вместе со своим избранником. 
Лена Беркова
Елена Беркова и Александр Путинцев

Почти каждый год Елена Беркова обязательно приезжает в Сочи, чтобы посетить кинофестиваль «Кинотавр», а заодно удивить общественность. Ее наряды всегда очень откровенны — но, пожалуй, в этот раз звезда превзошла саму себя. 

В Сети до сих пор обсуждают «голое» платье не по размеру, в котором актриса фильмов для взрослых позировала на втором дне мероприятия. 

А в минувшую среду Елена и вовсе разделась, решив в таком виде позагорать на местном пляже, а заодно и провести фотосессию со своим будущим мужем Александром Путинцевым для портала «Комсомольская правда»

Лена Беркова
 

Кстати, избранник знаменитости тоже позировал раздетым, но не до конца — на мужчине остались яркие красные стринги. 

Во время съемки влюбленные поведали корреспонденту, что после окончания «Кинотавра-2019» планируют сыграть свадьбу. 

«С датой пока точно не определились. Может, женимся уже через неделю», — разоткровенничались Елена и Александр. 

К слову, в прошлом году Беркова приезжала на фестиваль со своим сейчас уже бывшим мужем, актером Андреем Стояновым, с которым тоже устроила горячую фотосессию на пляже. 

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13 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото PhotoXPress.ru, Вячеслав Прокофьев/ТАСС, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Лена Беркова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Откуда у него столько волос на голове появилось? А вообще они смешные и омерзительные одновременно.

  • Поползла фигура, в прошлом году она была посуше и постройней.Можете закидать меня сланцами, но внешний вид дамочки кричит, что она регулярно занимается не только сексом, вернее вместо него занимается дегустацией алкоголя.

  • Вот возьмем например Джей Ло: невысокая, коренастая, не молодка уже давно, а в голых платьях выглядит просто🔥и Беркова которая в дочки ей годится выглядит в них так, будто прямиком из сельского ДК выехала.

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Все у неё отлично, и грудь, и ноги!!! Так круто выглядеть в ее возрасте!!! Так бы всем выглядеть!!!! Не все молодухи так выглядят. Всем, кому ее грудь кажется обвисшей, привыкли к силиконовой. Мне она очень нравится, и как актриса, и как женщина.
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