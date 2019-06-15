Шестой день «Кинотавра»: Пересильд, Андреева и Шпица посоревновались в оригинальности образов для красной дорожки

14 июня был особенно плодотворным на «Кинотавре». Юлия Пересильд, Равшана Куркова и другие звезды посетили сразу несколько вечеринок и кинопремьер.

Съемочная группа фильма Sheena667

В пятницу, 14 июня, на «Кинотавре» было по-настоящему много мероприятий. Так, днем звезды встретились на бранче журнала Hello!, а вечером состоялись две премьеры основного конкурса — «Люби их всех» и Sheena667. Затем прошел показ фильма «Дылда» режиссера-лауреата Каннского фестиваля Кантемира Балагова. Завершился день вечеринкой на берегу моря и концертом группы FarSmajor, солисткой которой является Юлия Пересильд.

Кстати, актриса отлично поет!

Мероприятия шестого дня кинофестиваля посетили Катерина Шпица, Равшана Куркова, Екатерина Вилкова, Виктория Толстоганова, Наталья Бардо, Александра Бортич, Аглая Тарасова и многие другие.

Звездные красавицы не ленятся и стараются каждый выход блистать в новом аутфите, один другого оригинальнее и наряднее. А вам чей звездный образ особенно запомнился и понравился?