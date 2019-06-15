Шестой день «Кинотавра»: Пересильд, Андреева и Шпица посоревновались в оригинальности образов для красной дорожки

В пятницу, 14 июня, на «Кинотавре» было по-настоящему много мероприятий. Так, днем звезды встретились на бранче журнала Hello!, а вечером состоялись две премьеры основного конкурса — «Люби их всех» и Sheena667. Затем прошел показ фильма «Дылда» режиссера-лауреата Каннского фестиваля Кантемира Балагова. Завершился день вечеринкой на берегу моря и концертом группы FarSmajor, солисткой которой является Юлия Пересильд.
Мероприятия шестого дня кинофестиваля посетили Катерина Шпица, Равшана Куркова, Екатерина Вилкова, Виктория Толстоганова, Наталья Бардо, Александра Бортич, Аглая Тарасова и многие другие.
Звездные красавицы не ленятся и стараются каждый выход блистать в новом аутфите, один другого оригинальнее и наряднее. А вам чей звездный образ особенно запомнился и понравился?