Седьмой день «Кинотавра»: Роман Абрамович, Любовь Толкалина и другие знаменитости на заключительных конкурсных премьерах

15 июня на «Кинотавре» прошел последний конкурсный день. Заключительные премьеры посмотрели Роман Абрамович, Юлия Пересильд, Наталья Бардо и другие знаменитости.

Съемочная группа фильма «Выше неба»

Конкурсная программа 30-го «Кинотавра» подошла к концу: 15 июня были показаны три заключительные премьеры. Зрители увидели фильмы «Выше неба» Оксаны Карас, «Сторож» Юрия Быкова и «Гроза» Григория Константинопольского.



Среди тех, кто первым оценил картины, были Юлия Пересильд и Алексей Учитель, Янина Студилина, Катерина Шпица, Мария Шалаева, Екатерина Вилкова, Дарья Повереннова, Александр Петров, Мария Шумакова, Александр Кузнецов и многие другие знаменитости.

Еще на дневной премьере — драме «Выше неба» — у входа в «Зимний театр» появился неожиданный гость. Среди десятков вспышек фотокамер в зрительный зал проследовал Роман Абрамович. Миллиардер уже много лет дружит с кинофестивалем, помогает ему, живо интересуется новыми фильмами. Этот год (тем более он юбилейный) не стал исключением.