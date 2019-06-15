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Седьмой день «Кинотавра»: Роман Абрамович, Любовь Толкалина и другие знаменитости на заключительных конкурсных премьерах

15 июня на «Кинотавре» прошел последний конкурсный день. Заключительные премьеры посмотрели Роман Абрамович, Юлия Пересильд, Наталья Бардо и другие знаменитости.
Съемочная группа фильма «Выше неба»
Съемочная группа фильма «Выше неба»

Конкурсная программа 30-го «Кинотавра» подошла к концу: 15 июня были показаны три заключительные премьеры. Зрители увидели фильмы «Выше неба» Оксаны Карас, «Сторож» Юрия Быкова и «Гроза» Григория Константинопольского. 

Среди тех, кто первым оценил картины, были Юлия Пересильд и Алексей Учитель, Янина Студилина, Катерина Шпица, Мария Шалаева, Екатерина Вилкова, Дарья Повереннова, Александр Петров, Мария Шумакова, Александр Кузнецов и многие другие знаменитости. 

Еще на дневной премьере — драме «Выше неба» — у входа в «Зимний театр» появился неожиданный гость. Среди десятков вспышек фотокамер в зрительный зал проследовал Роман Абрамович. Миллиардер уже много лет дружит с кинофестивалем, помогает ему, живо интересуется новыми фильмами. Этот год (тем более он юбилейный) не стал исключением. 

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Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ирина Гринева лучшая

  • Шикарна только Паулина. К сожалению , по остальным видно как сильно они стараются.

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