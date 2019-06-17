Закрытие «Кинотавра-2019»: Кожевникова, Андреева и другие звезды прошлись по красной дорожке юбилейного фестиваля

16 июня состоялась церемония закрытия 30-го «Кинотавра». На красной дорожке блистали Мария Кожевникова, Паулина Андреева, Анна Чиповская и другие знаменитости.

Александр Петров

Вот и подошел к концу тридцатый, юбилейный «Кинотавр». Позади девять дней, насыщенных фильмами, пресс-конференциями, вечеринками, интервью, концертами, обсуждениями и беззаботными разговорами.



Как было верно отмечено на церемонии закрытия, «Кинотавр» — это место, где царит творческая, дружеская, где-то даже семейная атмосфера. Здесь люди знакомятся, начинают сотрудничать, становятся близкими товарищами, кто-то даже влюбляется и женится (такой была история Натальи Меркуловой и Алексея Чупова).

Анна Чиповская, Резо Гигинеишвили и Константин Хабенский

В этом году атмосфера была столь же прекрасной, поэтому дни пролетели как один. 16 июня состоялась церемония закрытия кинофестиваля. На красной дорожке как всегда было очень много звезд. Так, в шикарных нарядах блистали Мария Кожевникова, Равшана Куркова, Катерина Шпица, Любовь Толкалина, Наталья Бардо, Сабина Ахмедова, Елена Подкаминская, Анна Банщикова и другие знаменитости.

Ведущей церемонии стала Юлия Пересильд.

Во время мероприятия присутствующие почтили память актеров, режиссеров и других выдающихся деятелей кино, которых больше нет с нами. Главной интригой вечера, конечно, было то, кто получит главный приз кинофестиваля, ведь работы в этом году представлены особенно сильные. Как бы там ни было, награду «Кинотавра-2019» забрал фильм «Бык» режиссера Бориса Акопова. Судя по очень громким аплодисментам и крикам, участники фестиваля согласны с мнением жюри. Победитель получил не только статуэтку, изготовленную ювелирной компанией Mercury, но и денежный приз от партнера «Кинотавра» — «Сбербанка Первого».

Юлия Пересильд и Анна Чиповская

Были и те картины, которые члены жюри отметили наградами не единожды. Так, лента «Давай разведемся» получила призы «За лучший сценарий» и «За лучший дебют». Выйдя на сцену во второй раз, режиссер трагикомедии Анна Пармас едва сдерживала слезы от счастья.



С полным списком лауреатов 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» вы можете ознакомиться ниже:



Главный приз кинофестиваля «Кинотавр»

«Бык», реж. Борис Акопов

Константин Хабенский, Борис Акопов и Александр Роднянский

Приз «За лучшую режиссуру»

«Большая поэзия», реж. Александр Лунгин

Александр Лунгин

Приз «За лучший дебют»

«Давай разведемся», реж. Анна Пармас

Анна Пармас

Приз «За лучшую женскую роль»

Виктория Толстоганова, «Выше неба», реж. Оксана Карас



Виктория Толстоганова

Приз имени Олега Янковского «За лучшую мужскую роль»

Александр Кузнецов, «Большая поэзия», реж. Александр Лунгин



Александр Лунгин

Приз «За лучшую операторскую работу»

Глеб Филатов, «Бык», реж. Борис Акопов

Борис Акопов

Приз имени Григория Горина «За лучший сценарий»

Анна Пармас, Мария Шульгина, Елизавета Тихонова, «Давай разведемся», реж. Анна Пармас

Анна Пармас

Приз имени Микаэла Таривердиева автору оригинальной музыки к фильму

Игорь Вдовин, «Мысленный волк», реж. Валерия Гай Германика



Награду получила Елизавета Климова

Специальный диплом жюри

«Верность», реж. Нигина Сайфуллаева, с формулировкой «За безграничную веру актеров в режиссера»

Нигина Сайфуллаева

Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России

«Керосин», реж. Юсуп Разыков

Юсуп Разыков

Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России

«Мальчик русский», реж. Александр Золотухин

Александр Золотухин

Приз конкурса «Короткий метр»

«Топливо», реж. Михаил Архипов



Михаил Архипов

Александр Роднянский в своей речи отметил, что очень рад тому, что с каждым годом конкурсные картины не теряют своей смелости, актуальности, нового взгляда. Режиссеры не боятся пробовать, актеры не боятся играть, а члены съемочной группы работают в прочном тандеме.

Впереди каждый из фильмов ждет официальная премьера и выход на большие экраны. Какую из картин вы бы хотели посмотреть больше всего?