«Когда у меня плохое настроение, лучше меня не трогать»: Юлия Пересильд о себе, семье, дочерях и кино

В интервью Woman.ru актриса Юлия Пересильд рассказала о том, что для нее благотворительность, почему она позволяет дочерям собой манипулировать и чего больше всего боится.

Юлия Пересильд пообщалась с Woman.ru

Мы познакомились с Юлией Пересильд полтора года назад, и тогда она сразила нас в самое сердце — вот уж поистине невероятное сочетание внешней хрупкости и внутренней силы! Но что удивляет больше всего, так это естественность нашей героини. И во внешнем виде, и в словах.

На этот раз нам удалось поймать Юлию на «Кинотавре» , перед самой церемонией закрытия, и задать вопросы, которые накопились за прошедшее время.

По графику сразу после нашего интервью у Пересильд репетиция, прическа, макияж, красная дорожка, а затем ведение награждения. Дел куча, рядом лежит несколько раз прочитанный, но еще не до конца выученный сценарий, тем не менее актриса сосредоточена на мне, отвечает на вопросы подробно и интересно, слушает внимательно и увлеченно.

Что отмечаю в первую очередь: без грамма косметики на лице Юлия выглядит очень свежо: кожа идеальная, глаза горят, губы расплываются в улыбке.

«Этой девушке не нужен макияж, чтобы выглядеть круто!» — проносится в голове. Немного завидую, но пора начинать разговор. Кинофестиваль в Сочи — это добрый, дружеский, где-то даже семейный праздник. Так вышло, что и интервью с нашей героиней получилось о том же — кино, доброте и семье.



Woman.ru: Юлия, раз уж мы на «Кинотавре», то первый вопрос о нем. Есть ли у вас какая-нибудь яркая история, воспоминание, связанные с фестивалем?



Юлия Пересильд: Я второй раз в своей жизни на «Кинотавре», несмотря на то, что какие-то картины с моим участием были представлены на конкурсе и раньше. В позапрошлом году случился мой дебют: я приехала в Сочи в качестве члена жюри. Именно этим мне и запомнился «Кинотавр»: у нас был очень интересный, разношерстный состав судей. Женя Миронов, надо отметить, был строгим председателем жюри, и это здорово.

Складывалось впечатление, что мы сдаем сессию по кинематографу. После каждого просмотра мы садились обсуждать фильм: спорили, делились мнением, разрешали друг другу высказаться, пытались понять.

И случилось невероятное погружение в мир кино: среди членов жюри всегда есть оператор, актер, киновед, режиссер, сценарист, и у каждого из них свой, особенный взгляд. Например, были моменты, когда нам с Женей не нравился увиденный фильм, а киновед Нэнси Конди вдруг начинала говорить, почему на эту киноленту обязательно нужно обратить внимание. Мы слушали ее и меняли свою точку зрения, потому что она смотрела на картинку под другим углом. Так же и мы могли с позиции актеров выразить свое мнение, а остальные члены жюри принимали это во внимание. В общем, было здорово.

«Женя Миронов, надо отметить, был строгим председателем жюри, и это здорово»

Woman.ru: В этом году вы прилетели сюда как участник: за награду борется фильм с вашим участием Sheena667. Волнуетесь?



Ю. П.: Не могу сказать, что мне волнительно с точки зрения участника конкурса, потому что к награждениям я отношусь более чем спокойно. Важнее для меня то, что этот фильм состоялся. Уверена, это важно и для режиссера, и для всей съемочной группы. То, чего мы добивались, достигнуто, а дальше уже дело за зрителями: кто как почувствует наше кино. Это все очень субъективно.



«Кинотавр-2019» мне запомнится немного другим: именно здесь мы впервые выступили нашей группой ForSmajor (Юлия Пересильд уже много лет солирует в этом коллективе, — прим. Woman.ru). С ребятами мы знакомы сто лет, вместе играем в театре, на спектаклях, но такого сольного, именно концертного выступления у нас не было ни разу. Это дикое волнение, не передать. И как приятно было получить такой ласковый привет от зрителей: сколько мы энергии отдали, столько нам и вернулось. Все было не зря, я рада, что мы заморочились, сделали специальную программу для «Кинотавра», хоть и не успели ее обкатать, выучить тексты. Тем не менее были приложены огромные усилия, поэтому все получилось.

Конечно, не менее волнительны выходы на красную дорожку, потому что жарко, а нужно хорошо выглядеть, удачно позировать, не показать лишнего.

А чего хочется на море больше всего? Не знаю, как кому, но я на море хожу в шлепках и шортах. Тут же все непривычно: тебе вдруг надо надевать платье, туфли, краситься, делать прическу. К счастью, здесь все организовано так, что ты чувствуешь себя комфортно. Даже фотографов уже всех давно знаешь по именам (улыбается). В этом, конечно, и есть плюс «Кинотавра». Понятно, почему люди ездят сюда каждый год на протяжении столько времени. Этот фестиваль — как пионерский лагерь для встречи старых друзей.



«Ребенок не виноват, что у него публичные родители»

Woman.ru: Согласна с вами. Именно поэтому многие знаменитости прилетают на «Кинотавр» семьями. Почему же вы с Алексеем Ефимовичем (Учителем, — прим. Woman.ru) не взяли дочерей?



Ю. П.: На свой первый «Кинотавр» я брала девочек. В этот раз мы прилетели всего на три дня и брать их уже не стали. Во-первых, это очень мало, а во-вторых, у меня тут такая насыщенная программа, что времени на детей просто не было бы.



Woman.ru: Я заметила, вы вообще редко выходите с дочками в свет.



Ю. П.: Да, я просто верю в то, что существует некая энергия, и дети еще не способны ее переносить.

Ребенок не виноват, что у него публичные родители. Как говорится, кто на что учился.

Мы, взрослые, должны уметь эту энергию сдерживать, а не распространять на своих близких. Детям это особенно трудно, да и не нужно совсем.



Woman.ru: Тем не менее Маша и и Аня посещают мероприятия вашего благотворительного фонда «Галчонок» (год назад Юлия стала его учредителем, — прим. Woman.ru).



Ю. П.: Благотворительные мероприятия — это другое, для меня это совершенно разные вещи. На мой взгляд, такие мероприятия им нужны и полезны: они смотрят на особенных детей и понимают, что мир не такой розовый и пушистый, каким может казаться, что вокруг есть огромное количество людей, которым нужна помощь. Мне кажется, самое главное для нас — это осознание того, что общество нельзя делить на группы, отдалять людей друг от друга.

Все мы разные, но все мы — одно общество.

Именно эту мысль мы бы хотелось с детства прививать дочерям.



Woman.ru: То есть сегодня для девочек не существует «правильных» и «неправильных» детей?



Ю. П.: Совершенно точно, они дружат с огромным количеством подопечных фонда. Например, желанием младшей дочери было то, чтобы на ее дне рождения присутствовал один из наших особенных детей, ее хороший друг Степа. К сожалению, в тот день он не смог приехать, потому что не успевал вернуться с реабилитации, и Маша очень грустила по этому поводу. У старшей дочери Ани есть Инстаграм, и она там переписывается с особенными ребятами.



Woman.ru: На ваш взгляд, чего не хватает нашему обществу, чтобы оно стало инклюзивным?



Ю. П.: Нашему обществу не хватает очень много. Но я думаю, отчаиваться точно не стоит. Огромное количество не самых глупых и не самых бесталанных людей занимаются тем, чтобы это общество менять. Константин Хабенский, Женя Миронов, Чулпан Хаматова, Ксюша Раппопорт, наш фонд, конечно же — мы не так мало делаем.



«Галчонку» семь лет, и за эти годы произошли большие, пусть и не глобальные перемены. В обществе, в том числе. Пока у нас есть силы, а там, будем надеяться, за нами пойдут еще люди, мы будем продолжать работать. Нам не все равно.

«На самом деле сопереживать — это очень естественно. Для меня благотворительность — это не миссия, а нормальная человеческая привычка»

Woman.ru: Но ведь это очень сложно — сопереживать чужой беде, быть постоянно озабоченным проблемами и горестями других. Разве нет?



Ю. П.: Это миф. По сути, когда человек создавался, одним из первых ему было дано такое качество как сочувствие, и это отличает нас от животных (против животных ничего не имею). Сам по себе человек предполагает наличие у него сочувствия. Мы с этим рождаемся, но потом, в силу разных причин, пытаемся забыть.



На самом деле сопереживать — это очень естественно. Для меня благотворительность — это не миссия, а нормальная человеческая привычка. Если наши дети будут расти с таким же ощущением, то никаких проблем не будет. Мы же с вами просыпаемся по утрам и чистим зубы, хотя люди каменного века этого не делали.

Я мечтаю, чтобы благотворительность стала чем-то простым, понятным и естественным для каждого из нас.

Например, уже сегодня фонду помогает огромное количество юных волонтеров, которые хотят этим заниматься, им нравится, это приносит удовольствие. Благотворительность — это не про жалость, тяжесть и обязанность. Ну или, может быть, первое время. Но потом ты осознаешь, что рядом с тобой такие же люди. Мы же сочувствуем родственникам, помогаем им, и это не вызывает у нас странных эмоций. Тут то же самое. Поэтому мне радостно видеть, что дочери находят контакт с нашими подопечными.



Woman.ru: В своих интервью вы рассказывали, что в детстве были девчонкой-сорванцом. Дочери растут такими же?



Ю. П.: Конечно, они на меня похожи, но я чувствую их как совершенно разных, отдельно взятых личностей. Я очень надеюсь, что у меня хватит смелости и силы воли отпустить их, не навязывать свое видение этого мира. Говорить — да, делиться мнением — да, но не навязывать. Думаю, для всех мам это очень сложная история.

Так хочется построить каменную стену вокруг ребенка, спланировать, как и что будет в его жизни, уберечь от ошибок. Но нельзя.

Woman.ru: Что делать, если ребенок не оправдывает ожиданий, надежд?



Ю. П.: Прощать ошибки. И разрешать совершать эти самые ошибки, даже если они тебе неприятны. В конце концов надо понимать, что дети никогда не научатся на твоих граблях, а все равно наступят на свои. Они не смогут прочувствовать и понять все до конца, пока не споткнутся сами. Это особенно тяжело, потому что родители — это сформировавшиеся, состоявшиеся в жизни люди. На мой взгляд, главное — поменьше говорить, как надо. Ну, или формулировать свои мысли иначе, нежнее.

«Наш главный принцип воспитания — доверять»

Woman.ru: Я где-то читала, что девочки любят и умеют манипулировать вами и Алексеем Ефимовичем. У кого из вас лучше получается сопротивляться натиску?



Ю. П.: К сожалению, думаю, что из нас обоих можно вить веревки (смеется). Не зря говорят: от осинки не родятся апельсинки. Наверное, большую часть времени дочери действительно в какой-то степени манипулируют нами, потому что те драгоценные часы и минуты, что нам удается им посвятить, не хочется тратить на разборки и нравоучения. Хочется проводить время весело и с любовью.



Woman.ru: То есть вас нельзя назвать строгими родителями?



Ю. П.: Пожалуй, нет. Наш главный принцип воспитания — доверять. Конечно, я тут сейчас вещаю как Гиппенрейтер (Юлия Гиппенрейтер — известный советский и российский психолог, — прим. Woman.ru), но на самом деле это очень трудно.

На мой взгляд, каждому родителю важно учиться доверять своему ребенку и не быть уверенным, что ты всегда прав. Кто знает, может быть, правы дети, а именно ты ошибаешься?

У каждого свое видение ситуации, вопроса, проблемы. Быть гибкими — вот что нам, родителям, необходимо.



Woman.ru: Вы никогда не думали о том, чтобы снизить темп работы, больше посвящать себя семье?



Ю. П.: Я делаю себе некоторые перерывы. Вот, например, в феврале я закончила работу над сериалом «Зулейха открывает глаза» и пока еще нигде не снималась. Другой вопрос, что я из тех людей, которые и без съемок найдут себе работу, заботы, проблемы (улыбается). У меня не очень получается сидеть на месте.

Чтобы проводить больше времени с детьми, я стараюсь ездить с ними на гастроли, они приходят ко мне на спектакли. Аня и Маша — абсолютные дочери полка.

Они растут в Театре Наций, благо атмосфера там позволяет — много детей, творчество, общение. Однако уже сейчас у девочек появляется своя жизнь. Думаю, очень скоро наступит тот момент, когда это мне захочется разгрузить их график, попросить поискать время для нашего общения.

«Мечтаю о гармонии»

Woman.ru: И напоследок блиц. О чем вы мечтаете?



Ю. П.: О гармонии.



Woman.ru: Чего вы боитесь?



Ю. П.: Себя.



Woman.ru: Лучший выходной это — …



Ю. П.: … выходной, проведенный с детьми.



Woman.ru: Что вы цените в людях больше всего?



Ю. П.: Две вещи: ум и талант.



Woman.ru: Если у вас плохое настроение, то…



Ю. П.: … лучше меня не трогать (улыбается).

1 2 3 ... 23 На «Кинотавре» мы не только пообщались с Юлией, но и провели небольшую фотосессию. Этот снимок — как раз результат нашей съемки

Woman.ru: Ваш самый страшный враг?



Ю. П.: Суета.