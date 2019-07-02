Сабина Ахмедова: «Я не лишала себя личной жизни. Просто долгое время хотелось подпитываться, узнавать новое и себя»

Лето. Сочи. Кинотавр. Атмосфера творчества и умиротворенности. Лучшей обстановки для интервью не придумать. В полдень на территорию отеля «Жемчужина» ко мне спускается Сабина Ахмедова. С изяществом и грацией кошки актриса позирует для нашего фотографа в местных пейзажах, и вот мы уже сидим в теньке под пальмой, готовые пообщаться.
Даже спустя почти час нам еще было о чем поговорить, а это, поверьте, подарок для интервьюера.
Woman.ru: Сабина, какие из фильмов, представленных на «Кинотавре», тебе понравились больше всего?
Сабина Ахмедова: Увы, я на «Кинотавре» не все дни, однако несколько картин мне все же удалось посмотреть. Очень понравился фильм Нигины Сайфуллаевой «Верность»: на мой взгляд, это очень смело и честно. Вне конкурса был показан фильм «Дылда» Кантемира Балагова, и он меня просто сразил. Кантемир — большой автор и большой человек. В таком молодом возрасте (Балагову 27 лет, — прим. Woman.ru) он уже является серьезным художником, честным, бескомпромиссным.
Woman.ru: При просмотре картин не возникало желания примерить на себя образ какого-либо из героев?
С. А.: Ну, у Кантемира я сыграю в любом качестве, это однозначно (улыбается). Я его большой фанат еще с «Тесноты» (в 2017 году 25-летний Балагов дебютировал с этим фильмом в Каннах и взял приз в программе «Особый взгляд», — прим. Woman.ru). А если говорить в целом, то у меня вообще уходит эта привычка сравнения.
Woman.ru: Что тебе дает твоя профессия?
С. А.: Она меня учит честности, и это самое главное. И у правды нет дна — можно искать бесконечно. Кажется, ты что-то про себя понимаешь и достаточно честен, но потом происходит нечто, и жизнь показывает тебе, что можно быть чище. В этом плане профессия не дает расслабиться: нужно быть честным по отношению к себе, если хочешь делать что-то действительно хорошее и качественное.
Woman.ru: Отражаются ли на тебе твои тяжелые роли, такие как, например, в «Землетрясении»?
С. А.: Роли я пропускаю через себя — по-другому не умею. Это может быть хорошо, может — плохо.
Не так давно мы снимали с Наташей Меркуловой и Алексеем Чуповым сериал «Колл-центр», который скоро выйдет. На днях мы разговорились, и оказалось, что нам всем потребовался месяц минимум, чтобы восстановиться, потому что это был тяжелый материал. А когда ты буквально живешь проектом, то даже на клеточном уровне начинаешь меняться. И это прекрасно — для проекта. Но важно помнить, что нужно дать и себе время, чтобы восстановиться.
Woman.ru: В каких фильмах сниматься легче?
С. А.: Легче сниматься в хороших. Очень легко сниматься в хорошей драматургии и очень сложно — в плохой. В последнем случае ты прикладываешь в два раза больше усилий, знаний и именно ремесла — это то слово, которое я не очень люблю.
Woman.ru: Когда приходит осознание, что ты снимаешься в плохом кино?
С. А.: Конечно, ты стараешься понять это на берегу: за счет истории, команды. Но случается всякое: ты можешь собрать лучшую съемочную группу и в итоге получить на выходе очень средний материал. Кино — это живой организм, и тут либо происходит магия, либо нет.
Woman.ru: На мой взгляд, сложно сниматься не только в плохом кино, но и в постельных сценах в частности. Вспоминаю нашумевший сериал «Содержанки» — мне кажется, довольно непростой проект в плане съемочного процесса. Там столько эротики…
С. А.: Да, в этом плане проект непростой, но в первом сезоне меня участь большинства героинь миновала. Пока все самое сложное и откровенное для меня было на съемках «Колл-центра». Эмоционально в том числе.
Хотя Наташа и Леша уверяют, что им пришлось меня уговаривать (смеется). А если серьезно, Наташа тогда произнесла ключевую фразу, которую я пронесла через весь проект: «Тебе надо просто довериться мне». Кредит доверия однозначно был, поэтому все сложилось. И тем не менее откровенные сцены — это никогда не комфортно, но это часть профессии.
Woman.ru: Хорошо, а мнение родителей?
С. А.: Мои родители всегда старались не вмешиваться в мою профессию. Вообще они достаточно либеральные люди, свободные и понимающие.
Мне кажется, он намеренно этого избегал, чтобы не пустить в ход огонь (смеется). И тем не менее я рада, что они меня всегда понимали, принимали тот факт, что это часть моей работы.
Woman.ru: Чтобы состояться в актерской профессии, нужно быть уверенным в себе. Согласна?
С. А.: Конечно! Надо верить в себя, понимать себя. Опять-таки, это вопрос правды. Я вообще считаю, что правда имеет ощутимую плотность, вес, а ложь — это что-то невесомое, пустое, а соответственно — в ней не за что зацепиться. Поэтому когда ты врешь в кадре или на сцене, запускается цепная реакция, и в какой-то момент все просто развалится.
Woman.ru: Пару лет назад ты уехала учиться актерству в Америку. Зачем? Это были амбиции встать в один ряд с голливудскими актрисами?
С. А.: В России достойная актерская школа, но мне не хватило отдельного внимания к себе, именно вектора от педагогов, чтобы понимать, про что я вообще. Не могу назвать себя самородком: я не была абсолютна в ощущении собственной правды. Во мне было много лишнего, много страхов, и от всего этого очень хотелось избавиться.
Там уделяется огромное внимание твоей индивидуальности, но зато наши артисты намного больше знают об искусстве, институте театра и обширных темах. В России есть редкие мастера, которые набирают студентов и сосредотачиваются на личности каждого в отдельности, а в Америке только так и учат. В первую очередь там спрашивают тебя, что ты ощущаешь, как смотришь на те или иные вещи. Мой педагог знает обо мне практически все, и именно он показал, что мне мешает. Он вытащил огромное количество страхов и поставил их передо мной, тем самым помог мне невероятно. Для меня это было откровением.
Woman.ru: Тебе вообще свойственно самокопание?
С. А.: Да, я мастер самокопания (улыбается). На мой взгляд, это и хорошо, и плохо. Тут вопрос баланса. Я могу входить в деструктивное состояние, однозначно. Хотя, мне кажется, рефлексировать необходимо. Я вот не могу себе представить талантливого и не рефлексирующего человека. Главное — этим не увлекаться, уметь вовремя себя остановить. Правда, не всегда получается.
Woman.ru: Вернемся к Голливуду: есть ли у тебя желание состояться именно там? Например, Саша Петров не скрывает, что его мечта — это «Оскар».
С. А.: Думаю, любому актеру будет — как минимум — приятно получить «Оскар». Что скрывать: конечно, я хочу там сниматься. У меня была главная роль в американском проекте — сериале «Сибирь» на канале NBC. Я по-прежнему пробуюсь в разные картины. Мне хочется там работать прежде всего из-за материала, уровня кинопроизводства и отношения к делу.
Woman.ru: Правильно ли я поняла, что в Америке тебе важен сам факт работы, а не проект?
С. А.: Нет, я избирательна: меня приглашали на небольшие роли, но если мне не нравится история, я отказываюсь. Кроме того, я не пробуюсь на что-то одноходовое, стереотипное.
Woman.ru: Завтра тебя пригласят на большую роль, и ты уедешь. Легко жить вот так: срываться куда-то, долгий срок быть вдали от дома?
С. А.: У меня такая работа. Более того: наверное, это одна из прекрасных сторон нашей профессии — иметь возможность путешествовать, менять локации, проживать маленькие жизни. Например, снимая «Сибирь», мы три месяца жили в Канаде, и это было чудесное время. Так что меня такая жизнь не смущает совсем.
Woman.ru: Легко ли в таком ритме строить личную жизнь?
С. А.: Знала, что мы к этому перейдем (улыбается). И да, и нет. Все зависит от человека, который рядом с тобой. Есть люди, которые понимают специфику актерской профессии (причем, они необязательно из этой среды), а есть люди, которые не принимают такой образ жизни. Мне все-таки кажется, что это вопрос надобности. Если двое хотят быть вместе, они прилагают для этого все усилия, от чего-то отказываются.
И, конечно, нужно правильно оценивать свои силы. Ты устаешь, но это только твоя ответственность, как правильно распределить свои ресурсы. Не быть жадной до проектов и таким образом проявлять любовь и заботу о себе. Например, в прошлом году у меня случилось практически истощение на фоне постоянной занятости. В этом году я пока отдыхаю.
Woman.ru: То есть внутренний цензор имеется?
С. А.: Я стараюсь его включать. Правда, он часто не срабатывает, потому что если проект мне действительно нравится, я от него не откажусь. Но я стараюсь сниматься по любви, и тогда не может быть очень много, лишнее как-то само собой отсеивается.
Woman.ru: Ты не любишь говорить о личной жизни. По какой причине?
С. А.: Я не люблю вдаваться в подробности. На мой взгляд, некоторые вещи должны оставаться между двумя людьми. Это мое ощущение. Кто-то любит рассказывать о своей личной жизни, и мне интересно читать об их опыте, если это честный разговор, без купюр. А просто бросать кратковременные фразы и умозаключения… На мой взгляд, это немного обесценивает отношения и как будто расколдовывает магию, которая происходит между двумя людьми.
Woman.ru: Хорошо, но неужели у тебя нет банального девчачьего желания пройти с любимым по красной дорожке или посвятить ему трогательно-пафосный пост на День всех влюбленных?
С. А.: Но это же все следствие, это не про любовь или отношения. Да, какие-то моменты как любой девочке приятны. Но я очень аккуратно к этому отношусь. Это же личный выбор каждого. Иногда вижу подобные посты друзей, и мне радостно, особенно, если я знаю, что у них действительно крепкие, честные отношения. Думаю, это вопрос понимания внутри пары, их энергий.
Woman.ru: Это следствие публичной профессии?
С. А.: Это следствие интровертности (улыбается). По мне сложно сказать, но я застенчивый человек. Еще мой педагог в Америке отметил, что это не есть проблема: многие артисты — по природе своей застенчивые люди. Это распространенная тенденция, потому что ты все время смотришь внутрь себя. Так что я интроверт, удачно симулирующий экстравертность (смеется).
Woman.ru: Застенчивость спасает от звездной болезни?
С. А.: От звездной болезни спасает адекватность. Или пример человека, большого таланта. К слову, здесь, в Сочи, после просмотра «Дылды» Кантемира Балагова я поймала себя на мысли, что нужно поспокойнее к себе относиться, немного опустить ощущение собственной значимости.
Кроме того, я достаточно долго шла и все еще иду к желаемому. Не могу сказать, что мне что-то падало в руки и легко давалось. Мой путь — это постоянная работа. Зазнаться сложно, потому что я помню, что чего стоит.
Woman.ru: Как ты верно заметила, у тебя непростой творческий путь. Лично я ярко помню тебя в сериале «Клуб», затем годы затишья, и только несколько лет назад вновь появились громкие проекты с твоим участием. Легко ли оставаться в профессии, не зная, что ждет тебя завтра?
С. А.: Не быть на виду — не значит, не работать. Я почти всегда снималась, но был период затишья, который стал лишь толчком к тому, чтобы развиваться. Хотя, конечно, случались очень сложные моменты: я думала, что могу не справиться с внешними обстоятельствами, что мне не хватит сил. Ты понимаешь, что борешься с драконом: со средой и ее представлениями о том, какой должна быть среднестатистическая героиня в России.
Так иногда случается, что самое интересное в жизни начинается только после 30 лет. У меня именно так. В любом случае я благодарна тому, что имею. Злиться на судьбу, почему этого не произошло раньше, не вижу смысла, это странно. Наоборот, меня это вдохновляет, это мой путь: все, что я делала, привело меня к этой точке, и она мне нравится. Я хочу еще больше суметь, пробовать, не останавливаться на достигнутом.
Woman.ru: Вернемся к тебе. Прости, я не могу не спросить: занято ли твое сердце?
С. А.: Нет, свободно (улыбается).
Woman.ru: Есть такое мнение, что замуж лучше выходить юной, потому что решения в этом возрасте принимаешь сердцем, а взрослея, больше опираешься на разум. Согласна с этим?
С. А.: Не согласна, потому что все зависит от твоего пути. Некоторые люди только со временем понимают, что такое вообще любить, отдавать. Здесь все очень субъективно. Хотя с возрастом становишься избирательнее — это да.
В отношениях я себе не отказывала, они у меня происходили, просто я фокусировалась на том, что в первую очередь было нужно мне самой. Если необходимо было уезжать, я уезжала. Мне важно было понять себя, найти точку опоры, но моей личной жизни это не отменяло. Тот факт, что я не вышла замуж, говорит лишь о том, что я не посчитала нужным этого делать, потому что еще не встретила того самого человека. Или все происходило тогда, когда я не была к этому готова.
Со временем я все больше начинаю понимать баланс разума и сердца. И я считаю, это правильно: не верю, что выбирая только сердцем, ты в итоге будешь счастлив… (Отвлекается.)
Woman.ru: Мимо нас прошел маленький ребенок, и ты так на него посмотрела! Готова ли ты к материнству?
С. А.: Да, я хочу детей. Но готовой к этому стала совсем недавно. Честно говоря, мне очень нравятся зрелые родители, которые осознанно подходят к рождению ребенка. Хотя среди моих подруг есть и те, для кого беременность стала неожиданностью, и сегодня они прекрасные матери. На самом деле нельзя быть полностью готовым, многое для тебя все равно останется загадкой, пока ты с этим не столкнешься. Но, как говорится, по дороге научишься.
Woman.ru: За время интервью сложилось впечатление, что ты серьезный, рассудительный и осмысленный человек.
С. А.: Это первое впечатление (смеется). Во мне есть эти качества, но во мне много и противоположного, как во всех нас. Я очень вспыльчива, работаю над этим, в каких-то ситуациях мне не достает терпимости. Я достаточно бескомпромиссный человек. Я разная. Но что эмоциональна и вспыльчива — это точно (улыбается). Требуется время, чтобы принять себя.
Woman.ru: Ты все в себе приняла?
С. А.: Нет, конечно. Иначе я бы, наверное, уже вознеслась. В процессе жизни возникает что-то новое, над чем нужно работать, и важно любить и принимать такие моменты. Особенно, если ты хочешь это изменить. Иначе оно просто не дается. Природа сопротивления — наша самая большая проблема, потому что когда страшно, легче оттолкнуть. Кажется, что тебя это разорвет на части, а на самом деле принятие — это рассеивание, растворение. Сейчас как раз это в себе наблюдаю.
Woman.ru: Жалеешь ли ты о каких-то глобальных решениях в своей жизни?
С. А.: Нет. Но я жалею о несделанном, несказанном вовремя. Например, как отношусь к человеку, как люблю его. Жалею о моментах, когда мое эго выигрывало. Во мне было много осторожничества, поэтому иногда я жалею, что мало безрассудно пробовала, что-то не позволяла себе.