Сабина Ахмедова: «Я не лишала себя личной жизни. Просто долгое время хотелось подпитываться, узнавать новое и себя»

В интервью Woman.ru актриса Сабина Ахмедова рассказала о том, почему правда так важна для работы в кино, насколько сложно сниматься в постельных сценах и готова ли она стать женой и мамой.

Сабина Ахмедова пообщалась с Woman.ru

Лето. Сочи. Кинотавр. Атмосфера творчества и умиротворенности. Лучшей обстановки для интервью не придумать. В полдень на территорию отеля «Жемчужина» ко мне спускается Сабина Ахмедова. С изяществом и грацией кошки актриса позирует для нашего фотографа в местных пейзажах, и вот мы уже сидим в теньке под пальмой, готовые пообщаться.

«Надолго вас не задержу», — уверяю я свою героиню, прокручивая в голове вопросы. Но не тут-то было!

Даже спустя почти час нам еще было о чем поговорить, а это, поверьте, подарок для интервьюера.



Woman.ru: Сабина, какие из фильмов, представленных на «Кинотавре», тебе понравились больше всего?



Сабина Ахмедова: Увы, я на «Кинотавре» не все дни, однако несколько картин мне все же удалось посмотреть. Очень понравился фильм Нигины Сайфуллаевой «Верность»: на мой взгляд, это очень смело и честно. Вне конкурса был показан фильм «Дылда» Кантемира Балагова, и он меня просто сразил. Кантемир — большой автор и большой человек. В таком молодом возрасте (Балагову 27 лет, — прим. Woman.ru) он уже является серьезным художником, честным, бескомпромиссным.



Woman.ru: При просмотре картин не возникало желания примерить на себя образ какого-либо из героев?



С. А.: Ну, у Кантемира я сыграю в любом качестве, это однозначно (улыбается). Я его большой фанат еще с «Тесноты» (в 2017 году 25-летний Балагов дебютировал с этим фильмом в Каннах и взял приз в программе «Особый взгляд», — прим. Woman.ru). А если говорить в целом, то у меня вообще уходит эта привычка сравнения.

Роли мечты уже давно нет, для меня важен материал, команда. Хочется просто работать в качественном кино.

Woman.ru: Что тебе дает твоя профессия?



С. А.: Она меня учит честности, и это самое главное. И у правды нет дна — можно искать бесконечно. Кажется, ты что-то про себя понимаешь и достаточно честен, но потом происходит нечто, и жизнь показывает тебе, что можно быть чище. В этом плане профессия не дает расслабиться: нужно быть честным по отношению к себе, если хочешь делать что-то действительно хорошее и качественное.



Woman.ru: Отражаются ли на тебе твои тяжелые роли, такие как, например, в «Землетрясении»?



С. А.: Роли я пропускаю через себя — по-другому не умею. Это может быть хорошо, может — плохо.

И, конечно, иногда переживания персонажа налипают, сказываются на мне. Требуется время, чтобы прийти в себя. Это нормально и с опытом происходит все легче.

Не так давно мы снимали с Наташей Меркуловой и Алексеем Чуповым сериал «Колл-центр», который скоро выйдет. На днях мы разговорились, и оказалось, что нам всем потребовался месяц минимум, чтобы восстановиться, потому что это был тяжелый материал. А когда ты буквально живешь проектом, то даже на клеточном уровне начинаешь меняться. И это прекрасно — для проекта. Но важно помнить, что нужно дать и себе время, чтобы восстановиться.

Woman.ru: В каких фильмах сниматься легче?



С. А.: Легче сниматься в хороших. Очень легко сниматься в хорошей драматургии и очень сложно — в плохой. В последнем случае ты прикладываешь в два раза больше усилий, знаний и именно ремесла — это то слово, которое я не очень люблю.



Woman.ru: Когда приходит осознание, что ты снимаешься в плохом кино?



С. А.: Конечно, ты стараешься понять это на берегу: за счет истории, команды. Но случается всякое: ты можешь собрать лучшую съемочную группу и в итоге получить на выходе очень средний материал. Кино — это живой организм, и тут либо происходит магия, либо нет.



Woman.ru: На мой взгляд, сложно сниматься не только в плохом кино, но и в постельных сценах в частности. Вспоминаю нашумевший сериал «Содержанки» — мне кажется, довольно непростой проект в плане съемочного процесса. Там столько эротики…



С. А.: Да, в этом плане проект непростой, но в первом сезоне меня участь большинства героинь миновала. Пока все самое сложное и откровенное для меня было на съемках «Колл-центра». Эмоционально в том числе.

Но я предельно доверяла режиссерам и понимала, что нагота — это необходимая часть правды, истории. И потом, если уж согласился, то надо идти в дело с открытыми глазами. Тут нельзя оборачиваться или перестраховываться.

Хотя Наташа и Леша уверяют, что им пришлось меня уговаривать (смеется). А если серьезно, Наташа тогда произнесла ключевую фразу, которую я пронесла через весь проект: «Тебе надо просто довериться мне». Кредит доверия однозначно был, поэтому все сложилось. И тем не менее откровенные сцены — это никогда не комфортно, но это часть профессии.



Woman.ru: Хорошо, а мнение родителей?



С. А.: Мои родители всегда старались не вмешиваться в мою профессию. Вообще они достаточно либеральные люди, свободные и понимающие.

Ну, конечно, папа мог иногда что-то высказать маме. Хотя он и не видел моих откровенных сцен.

Мне кажется, он намеренно этого избегал, чтобы не пустить в ход огонь (смеется). И тем не менее я рада, что они меня всегда понимали, принимали тот факт, что это часть моей работы.



Woman.ru: Чтобы состояться в актерской профессии, нужно быть уверенным в себе. Согласна?



С. А.: Конечно! Надо верить в себя, понимать себя. Опять-таки, это вопрос правды. Я вообще считаю, что правда имеет ощутимую плотность, вес, а ложь — это что-то невесомое, пустое, а соответственно — в ней не за что зацепиться. Поэтому когда ты врешь в кадре или на сцене, запускается цепная реакция, и в какой-то момент все просто развалится.

«В России достойная актерская школа, но мне не хватило отдельного внимания к себе»

Woman.ru: Пару лет назад ты уехала учиться актерству в Америку. Зачем? Это были амбиции встать в один ряд с голливудскими актрисами?



С. А.: В России достойная актерская школа, но мне не хватило отдельного внимания к себе, именно вектора от педагогов, чтобы понимать, про что я вообще. Не могу назвать себя самородком: я не была абсолютна в ощущении собственной правды. Во мне было много лишнего, много страхов, и от всего этого очень хотелось избавиться.

Интуитивно я чувствовала, что Америка — то место, которое мне нужно.

Там уделяется огромное внимание твоей индивидуальности, но зато наши артисты намного больше знают об искусстве, институте театра и обширных темах. В России есть редкие мастера, которые набирают студентов и сосредотачиваются на личности каждого в отдельности, а в Америке только так и учат. В первую очередь там спрашивают тебя, что ты ощущаешь, как смотришь на те или иные вещи. Мой педагог знает обо мне практически все, и именно он показал, что мне мешает. Он вытащил огромное количество страхов и поставил их передо мной, тем самым помог мне невероятно. Для меня это было откровением.



Woman.ru: Тебе вообще свойственно самокопание?



С. А.: Да, я мастер самокопания (улыбается). На мой взгляд, это и хорошо, и плохо. Тут вопрос баланса. Я могу входить в деструктивное состояние, однозначно. Хотя, мне кажется, рефлексировать необходимо. Я вот не могу себе представить талантливого и не рефлексирующего человека. Главное — этим не увлекаться, уметь вовремя себя остановить. Правда, не всегда получается.



Woman.ru: Вернемся к Голливуду: есть ли у тебя желание состояться именно там? Например, Саша Петров не скрывает, что его мечта — это «Оскар».



С. А.: Думаю, любому актеру будет — как минимум — приятно получить «Оскар». Что скрывать: конечно, я хочу там сниматься. У меня была главная роль в американском проекте — сериале «Сибирь» на канале NBC. Я по-прежнему пробуюсь в разные картины. Мне хочется там работать прежде всего из-за материала, уровня кинопроизводства и отношения к делу.

Даже если ты не получишь «Оскара», поработать в Америке — это опыт и огромное удовольствие.

Woman.ru: Правильно ли я поняла, что в Америке тебе важен сам факт работы, а не проект?



С. А.: Нет, я избирательна: меня приглашали на небольшие роли, но если мне не нравится история, я отказываюсь. Кроме того, я не пробуюсь на что-то одноходовое, стереотипное.



Woman.ru: Завтра тебя пригласят на большую роль, и ты уедешь. Легко жить вот так: срываться куда-то, долгий срок быть вдали от дома?



С. А.: У меня такая работа. Более того: наверное, это одна из прекрасных сторон нашей профессии — иметь возможность путешествовать, менять локации, проживать маленькие жизни. Например, снимая «Сибирь», мы три месяца жили в Канаде, и это было чудесное время. Так что меня такая жизнь не смущает совсем.

«Если двое хотят быть вместе, они прилагают для этого все усилия, от чего-то отказываются»

Woman.ru: Легко ли в таком ритме строить личную жизнь?



С. А.: Знала, что мы к этому перейдем (улыбается). И да, и нет. Все зависит от человека, который рядом с тобой. Есть люди, которые понимают специфику актерской профессии (причем, они необязательно из этой среды), а есть люди, которые не принимают такой образ жизни. Мне все-таки кажется, что это вопрос надобности. Если двое хотят быть вместе, они прилагают для этого все усилия, от чего-то отказываются.

Согласна, есть некоторые сложности, но, на мой взгляд, это не может быть фундаментальной проблемой, если встречаешь своего человека. Это решаемый вопрос.

И, конечно, нужно правильно оценивать свои силы. Ты устаешь, но это только твоя ответственность, как правильно распределить свои ресурсы. Не быть жадной до проектов и таким образом проявлять любовь и заботу о себе. Например, в прошлом году у меня случилось практически истощение на фоне постоянной занятости. В этом году я пока отдыхаю.



Woman.ru: То есть внутренний цензор имеется?



С. А.: Я стараюсь его включать. Правда, он часто не срабатывает, потому что если проект мне действительно нравится, я от него не откажусь. Но я стараюсь сниматься по любви, и тогда не может быть очень много, лишнее как-то само собой отсеивается.



Woman.ru: Ты не любишь говорить о личной жизни. По какой причине?



С. А.: Я не люблю вдаваться в подробности. На мой взгляд, некоторые вещи должны оставаться между двумя людьми. Это мое ощущение. Кто-то любит рассказывать о своей личной жизни, и мне интересно читать об их опыте, если это честный разговор, без купюр. А просто бросать кратковременные фразы и умозаключения… На мой взгляд, это немного обесценивает отношения и как будто расколдовывает магию, которая происходит между двумя людьми.



Woman.ru: Хорошо, но неужели у тебя нет банального девчачьего желания пройти с любимым по красной дорожке или посвятить ему трогательно-пафосный пост на День всех влюбленных?



С. А.: Но это же все следствие, это не про любовь или отношения. Да, какие-то моменты как любой девочке приятны. Но я очень аккуратно к этому отношусь. Это же личный выбор каждого. Иногда вижу подобные посты друзей, и мне радостно, особенно, если я знаю, что у них действительно крепкие, честные отношения. Думаю, это вопрос понимания внутри пары, их энергий.

Я абсолютно точно ничего себе не запрещаю, просто мне так комфортнее.

Woman.ru: Это следствие публичной профессии?



С. А.: Это следствие интровертности (улыбается). По мне сложно сказать, но я застенчивый человек. Еще мой педагог в Америке отметил, что это не есть проблема: многие артисты — по природе своей застенчивые люди. Это распространенная тенденция, потому что ты все время смотришь внутрь себя. Так что я интроверт, удачно симулирующий экстравертность (смеется).



Woman.ru: Застенчивость спасает от звездной болезни?



С. А.: От звездной болезни спасает адекватность. Или пример человека, большого таланта. К слову, здесь, в Сочи, после просмотра «Дылды» Кантемира Балагова я поймала себя на мысли, что нужно поспокойнее к себе относиться, немного опустить ощущение собственной значимости.



Кроме того, я достаточно долго шла и все еще иду к желаемому. Не могу сказать, что мне что-то падало в руки и легко давалось. Мой путь — это постоянная работа. Зазнаться сложно, потому что я помню, что чего стоит.



Woman.ru: Как ты верно заметила, у тебя непростой творческий путь. Лично я ярко помню тебя в сериале «Клуб», затем годы затишья, и только несколько лет назад вновь появились громкие проекты с твоим участием. Легко ли оставаться в профессии, не зная, что ждет тебя завтра?



С. А.: Не быть на виду — не значит, не работать. Я почти всегда снималась, но был период затишья, который стал лишь толчком к тому, чтобы развиваться. Хотя, конечно, случались очень сложные моменты: я думала, что могу не справиться с внешними обстоятельствами, что мне не хватит сил. Ты понимаешь, что борешься с драконом: со средой и ее представлениями о том, какой должна быть среднестатистическая героиня в России.

Не разувериться, не сломаться помогало то, что я точно всегда знала: это не определяет моей ценности, степень моего таланта или способностей.

Так иногда случается, что самое интересное в жизни начинается только после 30 лет. У меня именно так. В любом случае я благодарна тому, что имею. Злиться на судьбу, почему этого не произошло раньше, не вижу смысла, это странно. Наоборот, меня это вдохновляет, это мой путь: все, что я делала, привело меня к этой точке, и она мне нравится. Я хочу еще больше суметь, пробовать, не останавливаться на достигнутом.

«В отношениях я себе не отказывала, они у меня происходили, просто я фокусировалась на том, что в первую очередь было нужно мне самой»

Woman.ru: Вернемся к тебе. Прости, я не могу не спросить: занято ли твое сердце?



С. А.: Нет, свободно (улыбается).



Woman.ru: Есть такое мнение, что замуж лучше выходить юной, потому что решения в этом возрасте принимаешь сердцем, а взрослея, больше опираешься на разум. Согласна с этим?



С. А.: Не согласна, потому что все зависит от твоего пути. Некоторые люди только со временем понимают, что такое вообще любить, отдавать. Здесь все очень субъективно. Хотя с возрастом становишься избирательнее — это да.

Я не считаю, что лишала себя личной жизни. Просто очень долгое время мне хотелось набирать. Подпитываться, узнавать.

В отношениях я себе не отказывала, они у меня происходили, просто я фокусировалась на том, что в первую очередь было нужно мне самой. Если необходимо было уезжать, я уезжала. Мне важно было понять себя, найти точку опоры, но моей личной жизни это не отменяло. Тот факт, что я не вышла замуж, говорит лишь о том, что я не посчитала нужным этого делать, потому что еще не встретила того самого человека. Или все происходило тогда, когда я не была к этому готова.



Со временем я все больше начинаю понимать баланс разума и сердца. И я считаю, это правильно: не верю, что выбирая только сердцем, ты в итоге будешь счастлив… (Отвлекается.)



Woman.ru: Мимо нас прошел маленький ребенок, и ты так на него посмотрела! Готова ли ты к материнству?



С. А.: Да, я хочу детей. Но готовой к этому стала совсем недавно. Честно говоря, мне очень нравятся зрелые родители, которые осознанно подходят к рождению ребенка. Хотя среди моих подруг есть и те, для кого беременность стала неожиданностью, и сегодня они прекрасные матери. На самом деле нельзя быть полностью готовым, многое для тебя все равно останется загадкой, пока ты с этим не столкнешься. Но, как говорится, по дороге научишься.

Я очень люблю детей, сколько себя помню. Но одно дело обожать детей и другое — быть ответственным за живое существо.

Woman.ru: За время интервью сложилось впечатление, что ты серьезный, рассудительный и осмысленный человек.



С. А.: Это первое впечатление (смеется). Во мне есть эти качества, но во мне много и противоположного, как во всех нас. Я очень вспыльчива, работаю над этим, в каких-то ситуациях мне не достает терпимости. Я достаточно бескомпромиссный человек. Я разная. Но что эмоциональна и вспыльчива — это точно (улыбается). Требуется время, чтобы принять себя.



Woman.ru: Ты все в себе приняла?



С. А.: Нет, конечно. Иначе я бы, наверное, уже вознеслась. В процессе жизни возникает что-то новое, над чем нужно работать, и важно любить и принимать такие моменты. Особенно, если ты хочешь это изменить. Иначе оно просто не дается. Природа сопротивления — наша самая большая проблема, потому что когда страшно, легче оттолкнуть. Кажется, что тебя это разорвет на части, а на самом деле принятие — это рассеивание, растворение. Сейчас как раз это в себе наблюдаю.





1 2 3 ... 25 Сабина Ахмедова рассказала о работе в кино, своем характере и личной жизни

Woman.ru: Жалеешь ли ты о каких-то глобальных решениях в своей жизни?



С. А.: Нет. Но я жалею о несделанном, несказанном вовремя. Например, как отношусь к человеку, как люблю его. Жалею о моментах, когда мое эго выигрывало. Во мне было много осторожничества, поэтому иногда я жалею, что мало безрассудно пробовала, что-то не позволяла себе.