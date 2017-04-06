Среди претенденток на звание «Мисс Россия-2017» (всех девушек вы можете увидеть в разделе голосования) мы увидели «двойняшек» Агаты Муцениеце, Сати Казановой, Лены Кулецкой и других селебрити. Согласны ли вы, что девушки и правда похожи на звездных красавиц?
Среди участниц «Мисс России» нашлись «двойняшки» звездных красавиц
06.04.2017
Уже совсем скоро, в середине апреля, в Москве пройдет финал национального конкурса красоты «Мисс Россия». Пока участницы только готовятся предстать перед компетентным жюри, мы внимательно изучили их фотографии и заметили, что некоторые из девушек отчасти похожи на популярных актрис, телеведущих и моделей. В итоге получилась чертова дюжина неожиданных пар-«двойников». Интересно, поможет ли этим конкурсанткам сходство со знаменитостями?
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это прикол, да?
ни разу
Ни одна не похожа на тех, с кем сравнилиА между тем сред конкурсанток действительно есть девушки, сильно похожие на известных. Например, Полина Попова - на сестер Арнтгольц
Мария Евдокимова - это ж вылитая Эрика Герцег!
Пары подбирали, похоже, с закрытыми глазами, пальцем в небо. Вообще никто никого не напоминает даже, если напрячь мозг. Лишь девушка с 13 фото мельком напомнила Даутцен Крез...
Честно говоря не похожи. Ну может если только первая девушка издалека напоминает Самойлову. В остальном, девушки с этих конкурсов сами по себе похожи, ибо перекраивают их специально. Натуральная красота для конкурсов красоты не нужна.
Честно говоря не похожи. Ну может если только первая девушка издалека напоминает Самойлову. В остальном, девушки с этих конкурсов сами по себе похожи, ибо перекраивают их специально. Натуральная красота для конкурсов красоты не нужна.
Пары подбирали, похоже, с закрытыми глазами, пальцем в небо. Вообще никто никого не напоминает даже, если напрячь мозг. Лишь девушка с 13 фото мельком напомнила Даутцен Крез...
Вы фото участниц, видимо, не смотрели? Натуральные, молоденькие хорошенькие.
Как можно такую красотку сравнивать с перекроенной Самойловой, у которой нет живого места без пластики? На то она и красота, что дана от природы. А то сейчас все такие "красивые" от хирурга выходят