06.04.2017
Уже совсем скоро, в середине апреля, в Москве пройдет финал национального конкурса красоты «Мисс Россия». Пока участницы только готовятся предстать перед компетентным жюри, мы внимательно изучили их фотографии и заметили, что некоторые из девушек отчасти похожи на популярных актрис, телеведущих и моделей. В итоге получилась чертова дюжина неожиданных пар-«двойников». Интересно, поможет ли этим конкурсанткам сходство со знаменитостями?
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    20-летняя Вероника Емельянова из Тамбова удивительно напоминает супругу одного известного рэпера. Догадались, о ком речь?

Среди претенденток на звание «Мисс Россия-2017» (всех девушек вы можете увидеть в разделе голосования) мы увидели «двойняшек» Агаты Муцениеце, Сати Казановой, Лены Кулецкой и других селебрити. Согласны ли вы, что девушки и правда похожи на звездных красавиц?

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