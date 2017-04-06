Уже совсем скоро, в середине апреля, в Москве пройдет финал национального конкурса красоты «Мисс Россия». Пока участницы только готовятся предстать перед компетентным жюри, мы внимательно изучили их фотографии и заметили, что некоторые из девушек отчасти похожи на популярных актрис, телеведущих и моделей. В итоге получилась чертова дюжина неожиданных пар-«двойников». Интересно, поможет ли этим конкурсанткам сходство со знаменитостями?

1 2 3 ... 25 20-летняя Вероника Емельянова из Тамбова удивительно напоминает супругу одного известного рэпера. Догадались, о ком речь?

Среди претенденток на звание «Мисс Россия-2017» (всех девушек вы можете увидеть в разделе голосования) мы увидели «двойняшек» Агаты Муцениеце, Сати Казановой, Лены Кулецкой и других селебрити. Согласны ли вы, что девушки и правда похожи на звездных красавиц?