Победу той или иной участницы на конкурсе «Мисс Россия» обеспечивают разные факторы. Помимо точеных черт лица и живого ума (иначе как стать лидером в интеллектуальном состязании?) обладательница короны должна иметь идеальную фигуру, достойную восхищения.
Разумеется, все претендентки на первое место по определению должны быть стройными и спортивными. Но все же достоинства у всех разные: у одной красавицы — шикарная зона декольте, у другой — невероятно тонкая талия…
В нашей галерее — фотографии всех конкурсанток в бикини. Возможно, эти снимки помогут вам выбрать свою «Мисс Россию-2017» по версии Woman.ru!
Все симпатичные, но как будто на одно лицо. Если выбирать, то я за девочку из Якутии.
А почему ни в полный рост ? Так вообще не понять пропорции . Вообще смысла в таких фото не вижу