Уже на этой неделе мы узнаем имя новой Мисс России. Пока же у девушек проходят последние репетиции перед днем Х, предлагаем полюбоваться на их фотографии в бикини и попробовать предположить, кому достанется заветная корона.

Победу той или иной участницы на конкурсе «Мисс Россия» обеспечивают разные факторы. Помимо точеных черт лица и живого ума (иначе как стать лидером в интеллектуальном состязании?) обладательница короны должна иметь идеальную фигуру, достойную восхищения.

Разумеется, все претендентки на первое место по определению должны быть стройными и спортивными. Но все же достоинства у всех разные: у одной красавицы — шикарная зона декольте, у другой — невероятно тонкая талия…

В нашей галерее — фотографии всех конкурсанток в бикини. Возможно, эти снимки помогут вам выбрать свою «Мисс Россию-2017» по версии Woman.ru!