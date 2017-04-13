Во время подготовки к церемонии финала участницы «Мисс Россия 2017» принимали участие в разных активностях. Раскрыть свои таланты и проявить творчество финалистки смогли на самом красивом этапе подготовки — конкурсе Национального костюма и талантов. На некоторые из них можно взглянуть уже сейчас!

Девушки участвовали в фото и видеосъемках, мастер-классах по макияжу от ведущих визажистов M.A.C Cosmetics, по стилю - в ТРЦ Афимолл Сити, по боксу от тренера фитнес-клуба «Палестра Sport», приняли участие в мастер-классе от банка «Русский Стандарт» в викторине «Что? Где? Когда?» и в кулинарном мастер-класс — состязании от кондитерской Mon Bon. А на традиционной ежегодной встрече участницы конкурса познакомились с победительницами «Мисс Россия» прошлых лет, которые поделились своим опытом.

Напоминаем, что у вас есть уникальный шанс повлиять на судьбу понравившейся вам участницы «Мисс Россия 2017», отдав за нее свой голос сразу на двух сайтах!

По итогам голосования на missrussia.ru десять участниц, которые наберут наибольшее количество голосов, пройдут в ТОП-20 на финале конкурса «Мисс Россия 2017».

А девушка, набравшая наибольшее количество голосов на Woman.ru, станет победительницей в народной номинации и получит специальный приз!

Церемония финала «Мисс Россия 2017» начнется в 21:00 по московскому времени в концертном зале Barvikha Luxury Village. Ведущими церемонии станут DJ Love Radio Максим Привалов и телеведущая, фотомодель и обладательница титула «Мисс Россия 2003» Виктория Лопырева. Прямую трансляцию церемонии вы сможете посмотреть на сайте missrussia.ru.



«Мисс Россия» — самый известный и престижный национальный конкурс красоты, действующий при поддержке Министерства культуры РФ. Традиционно победительница «Мисс Россия 2017» получает эксклюзивную корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, денежный приз – банковскую карту от банка «Русский Стандарт» в эксклюзивном дизайне «Мисс Россия» - достоинством 3 000 000 рублей, новую модель автомобиля Hyundai Solaris от компании «АВИЛОН» - Официальный дилер Genesis», а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».