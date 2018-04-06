Самая красивая девушка страны, Мисс Россия-2017 Полина Попова стала приглашенным редактором паблика Woman.ru в социальной сети Vk.com! Подписывайтесь и смотрите истории прямо сейчас!







Полина Попова выкладывает видеоистории в нашем сообществе!

6 апреля красавица выкладывает видео- и фотоистории на страницу сообщества Woman.ru в популярной социальной сети Vk.com. Знаменитость показывает и рассказывает как проходит один день королевы красоты.



А прямо сейчас на Woman.ru идет голосование за участниц конкурса «Мисс Россия-2018». Отдайте свой голос за самую красивую!