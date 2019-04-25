Мисс Россия 2019 Алина Санько: «Свой выигрыш я потрачу на маму. Очень хочу перевезти ее из Азова в Москву»

В интервью Woman.ru Мисс Россия 2019 Алина Санько рассказала, почему всегда мечтала принять участие в национальном конкурсе красоты, на что потратит свой выигрыш в три миллиона рублей и как реагирует на негатив в Сети.

Мисс Россия 2019 Алина Санько пообщалась с Woman.ru



На фото Алина в платье VitaBrava

Полдень. В фотостудию Apriori Photo грациозно заплывает 20-летняя Алина Санько. Несколько дней назад в концертном зале Барвиха Luxury Village она была провозглашена Мисс Россия 2019. Теперь, когда эмоции чуть улеглись, мы встретились с Алиной, чтобы провести традиционную фотосессию для Woman.ru, а также пообщаться и узнать о красавице чуть больше.



Woman.ru: Алина, в чем была цель твоего участия в этом конкурсе?



Алина Санько: Честно говоря, это была моя мечта. Я очень хотела принять участие и была счастлива, что смогла представлять свой город на таком масштабном конкурсе.

Азов никогда не становился участником «Мисс Россия», а тут не только впервые вышел в финал, но еще и победил!

Эмоции, конечно, нереальные, впечатлений — масса. Весь город поддерживал, для меня это было крайне важно! Я очень старалась, выкладывалась по полной, потому что хотела победить и стремилась к этому изо всех сил.



Woman.ru: Что было самое сложное в конкурсе?



А. С.: На самом деле не могу сказать, что существовали какие-то сложности. У нас был очень загруженный график — это да. Я привезла с собой картины, планировала в течение конкурса их завершить, но каждый день мы заканчивали очень поздно. От переизбытка эмоций и усталости из-за тяжелой подготовки я засыпала сразу, как только моя голова касалась подушки. В целом же все проходило очень хорошо.



Несмотря на то, что существует много стереотипов о женском коллективе, в нашем случае все было по-другому.

Признаться, я тоже переживала из-за возможных конфликтов, сплетен, но ничего такого и в помине не было.

Например, одна из девочек даже одолжила мне свое платье на конкурс талантов, так как мне не в чем было выступать. Все были максимально дружны, старались помочь, дать совет. Мы между собой искренне делились мнением по поводу нарядов, что идет, а что — нет. Все было от души и абсолютно без зависти. Правда.

«Уверенно говорю: ''Мисс Россия'' — самый лучший момент в моей жизни»

Woman.ru: Вообще участие в подобном конкурсе, представление на суд жюри своей красоты, внутреннего мира — это страшно?



А. С.: Это волнительно, но не страшно. Дело в том, что все мы знаем, для чего мы пришли…



Woman.ru: А для чего?



А. С.: Для того чтобы показать себя, познакомить с собой. К тому же на этом конкурсе я приобрела много новых навыков.

Это незабываемые впечатления на всю жизнь! Уверенно говорю: самый лучший момент в моей жизни.

Финал конкурса и сама подготовка к нему — это как летний лагерь. Мы с девочками вместе жили, учились, отдыхали. Педагоги у нас были с большой буквы: я всех полюбила, мы буквально на днях списывались. И у меня прямо мурашки по коже, когда я общаюсь с преподавателями. Они тоже меня поддерживали, писали: «Ты молодец, мы видели, как ты ходила!». Это очень приятно.



Woman.ru: Опиши свои эмоции, когда Мисс Россия 2019 объявили тебя.



А. С.: Я до последнего думала, что это сон. Казалось, мне все снится, финал только на следующий день… Я никак не могла поверить. У меня все спрашивали, что я чувствую, а я не могла это описать.



Когда шла по подиуму с короной на голове, зал аплодировал, члены жюри сидели впереди и улыбались, взрывались фейерверки из конфетти, у меня мурашки бежали по телу… Я хотела этого всем сердцем и душой, но никак не ожидала услышать свое имя.

«Я безумно счастлива и благодарна тем, кто за меня болел, кто меня выбрал»

Woman.ru: Когда проснулась на следующий день, осознание пришло?



А. С.: Нет, не пришло (улыбается). Оно только сейчас постепенно приходит. После победы мне писали и звонили родные, близкие. Помню, бабушка с дедушкой сказали: «Мы так болели, кричали на всю улицу, когда назвали твое имя», а у меня — слезы. Мне это так ценно.



Я безумно счастлива и благодарна тем, кто за меня болел, кто меня выбрал. Я буду стараться нести этот титул достойно.



Woman.ru: На что потратишь свой выигрыш (3 млн рублей, — прим. Woman.ru)?



А. С.: Я очень хочу перевезти в Москву свою маму. Она у меня самая красивая и любимая. Есть желание сохранить выигрыш, накопить еще некоторую сумму и совершить долгожданный переезд мамы.



Woman.ru: Это прекрасное желание. Можешь назвать твою последнюю прочитанную книгу?



А. С.: «Превращение» Франца Кафки.



Woman.ru: А любимую?



А. С.: Их несколько: Эмиль Золя «Дамское счастье», Джейн Остин «Гордость и предубеждение», Джек Лондон «Марк Иден». Люблю сестер Бронте — «Джейн Эйр», «Грозовой перевал».



Woman.ru: Твой любимый фильм?



А. С.: Фильмов назову очень много. «По соображениям совести», «Престиж», «Одержимость» разных годов. Также мне очень нравится экранизация пьесы «Ромео и Джульетта». Там, конечно, не подлинный слог Шекспира, а чуть переделанный для кино, но меня все равно очень вдохновляет эта манера изложения, сама история. Смотрю, и эмоции переполняют. Я люблю все учить наизусть, вот и в этом фильме все диалоги Ромео и Джульетты могу дословно пересказать (улыбается).

«Еще в 11 классе я написала, что буду Мисс Россия!»

Woman.ru: Как часто ты говоришь себе, что ты красивая? И считаешь ли, что девушка должна себе об этом напоминать?



А. С.: На мой взгляд, да, должна. Аффирмации очень помогают, ведь мысли материальны, причем не только касаемо красоты. Мама с детства повторяла мне: «У тебя все получится, ты все сможешь, верь в себя, будь собой», и я росла с этой уверенностью, которой она меня заряжала.

Не могу сказать, что сегодня я стою перед зеркалом и говорю себе «Я красивая».

Тем не менее я всегда верю в свои силы и перед каждым важным событием повторяю: «Все получится, результат будет положительным». Такое самовнушение очень помогает.



Кстати, удивительный факт. В 11 классе, перед выпускным, мы писали письмо самим себе через пять лет, где рассказали, кем хотели бы себя видеть. И вот буквально на конкурсе я вдруг вспомнила, что пожелала тогда. Я написала, что буду Мисс Россия! У меня аж мурашки по коже побежали, когда в голове всплыла эта картинка. Однако я никак не следила за этим конкурсом, жила в своем городе Азове и даже толком не знала, куда поступлю и как сложится моя жизнь после школы. Тогда это желание казалось несбыточной мечтой, но я решила написать все по максимуму, чтобы потом стараться воплощать намеченное.

«Я по жизни оптимист и стараюсь не заострять внимания на плохом»

Woman.ru: Можно сказать, что ты уверена в себе?



А. С.: Думаю да, я достаточно уверенный в себе и своих силах человек, поэтому выбить из колеи меня довольно непросто.



Woman.ru: Легко ли тебя обидеть? Ты восприимчива к критике?



А. С.: Вообще меня можно назвать эмоциональным человеком, но, думаю, морально я была готова ко всему. Для меня уже само участие в этом конкурсе стало огромным толчком. Эмоции переполняли, я была счастлива, что нахожусь в топ-50 самых красивых девушек страны, и была готова к любому результату. Все девчонки были достойны победы, я бы порадовалась за каждую из нас.

Что касается негатива, который проскальзывает в Сети, то могу сказать, что стараюсь не впитывать отрицательную энергию, а обходить ее стороной.

Если люди выражают злость, ненависть, обиду или разочарование, то пока я не приму это в себя, негативные эмоции останутся с ними. Я по жизни оптимист и стараюсь не заострять внимания на плохом, несуществующих или несущественных проблемах. Я лучше пожелаю человеку всего хорошего и доброго: мало ли, что у него происходит в жизни. Не вижу смысла пропускать его негатив через себя.



Woman.ru: Можешь ли назвать свое качество, которым гордишься?



А. С.: Я ничем не горжусь. Но могу сказать, что я настоящая, такая, какая есть. Для меня это самое главное. На мой взгляд, вообще каждой девушке важно быть собой и принимать себя целиком — со всеми недостатками, слабостями, страхами.



Woman.ru: Можешь назвать свой главный недостаток?



А. С.: Наверное, об этом не мне судить, а людям, которые меня окружают. Повторюсь, я стараюсь принимать себя такой, какая я есть. Если все-таки что-то выделять, то я бы назвала себя очень эмоциональным человеком. Когда смотрю фильм, и там кто-то радуется, я чувствую такой эмоциональный подъем, а если ссорится, у меня сразу слезы. Не могу сказать, что все принимаю близко к сердцу, но переживаю действительно бурно. У меня нет какой-то стабильности — скорее, из крайности в крайность (улыбается).



Woman.ru: Что бы ты посоветовала девушкам, которые хотят чувствовать себя уверенными и красивыми, хотят принимать себя, но что-то им мешает?



А. С.: Побольше общаться с другими людьми — мне кажется, это дает много положительных импульсов. Когда человек одинок, ни с кем не общается, он закрывается в себе и своих проблемах (порой — надуманных). Общение с друзьями, знакомыми, коллегами приносит пользу, добавляет уверенности в себе. Уверенности также способствует чтение книг.

Ну и еще один важный совет: полюбить себя. Понимаю, это тяжело, но выполнимо.

Надо искать в своих недостатках плюсы, некоторую изюминку. Вот увидите: если вы сами себя примите и полюбите, никто никогда не отыщет в вас недостатка. Скажите своему внутреннему я: «У меня красивая фигура, я уверена в себе, и все мои минусы — вовсе не минусы, а моя изюминка».

Woman.ru: Твоя глобальная мечта в жизни?



А. С.: Реализоваться как личность, как женщина, как профессионал своего дела. Свой карьерный путь я еще не выбрала. Мне очень нравится рисовать, сегодня меня также привлекает модельный бизнес. Я люблю поэзию, поэтому, возможно, свяжу свою жизнь с актерским ремеслом.



За помощь в проведении съемки Woman.ru благодарит фотостудию Apriori Photo, а также бутик Bella Potemkina и лично дизайнера Беллу Потемкину.