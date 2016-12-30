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Кулинарный совет от Джейми Оливера: «Идеальная индейка должна весить 6–8 кг, с такой проще управиться, и вкус у нее лучше. Достаньте ее из холодильника за несколько часов до запекания. Многие связывают индейке ножки, а я так скажу: дайте птице расслабиться. Воздух будет лучше циркулировать, и индейка прожарится равномерно»
Лучшая в мире индейка
Ингредиенты:
- 2–4 мандарина, разрезать пополам;
- 1 индейка (6–8 кг);
- по несколько веточек розмарина и тимьяна;
- несколько лавровых листьев;
- 2–3 морковки, крупно нарезать;
- 3 луковицы, крупно нарезать;
- 2 стебля сельдерея, крупно нарезать.
Как приготовить:
- 1 Разогрейте духовку на полную мощность. Вложите в брюшко индейки мандарины и травы. Одну веточку розмарина сохраните, оборвите с конца листики и проткните кожу по краям брюшка, соединив края.
- 2 Если используете начинку, начиняйте птицу со стороны шеи.
- 3 Если у вас уже подготовлена подлива, овощи вам не понадобятся. Если нет, выложите овощи на противень, сверху уложите индейку и накройте фольгой. Поставьте в духовку и сразу убавьте температуру до 180 °С.
- 4 Время приготовления рассчитывайте так: 35–40 минут на килограмм птицы, то есть индейка весом 7 кг должна провести в духовке 4–4,5 часа. Однако учитывайте также особенности вашей духовки и качество птицы, поэтому проверяйте ее каждые полчаса и поливайте соком из противня.
- 5 Спустя 3,5 часа снимите фольгу, чтобы кожица подрумянилась. Если у вас есть термометр для мяса, проткните самую толстую часть грудки — мясо молодой птицы будет готово при 65 °С, более зрелой и жесткой — при 85 °С.
- 6 Достаньте индейку и подержите над противнем, чтобы стекли соки. Переложите на блюдо для подачи. Накройте двумя слоями фольги и двумя кухонными полотенцами, чтобы индейка не остыла. Дайте постоять пару часов. Затем нарежьте и подавайте.
Запеченная свиная нога
Ингредиенты:
- 1 свиная нога (примерно 3 кг);
- 6 луковиц, очистить;
- 2 ст. л. семян кориандра;
- 1 ст. л. белого перца горошком;
- 6 лавровых листьев;
- оливковое масло extra virgin;
- по пучку шалфея и розмарина, только листья;
- 30 г муки;
- большой пучок петрушки, порубить;
- 1–2 ст. л. горчицы;
- морская соль.
Как приготовить:
- 1 Разогрейте духовку на полную мощность. На свиной ноге острым ножом сделайте зигзагообразные надрезы.
- 2 Луковицы разрежьте пополам, разложите на большом противне, сверху выложите свиную ногу. Растолките в ступке кориандр, белый перец и 2 ч. л. морской соли в порошок. Добавьте лавровые листья и снова растолките. Влейте столько оливкового масла, чтобы получилась жидкая паста.
- 3 Смажьте этой смесью ногу, не пропуская ни одного разреза. Запекайте 35–40 минут — мясо должно покрыться хрустящей корочкой. Затем убавьте температуру духовки до 170 °С и запекайте еще 3,5 часа. Готовое мясо должно легко отделяться от кости.
- 4 Смешайте листики шалфея и розмарина с оливковым маслом и посыпьте свинину. Верните в духовку, чтобы листики стали хрустящими. Достаньте свиную ногу и переложите на доску вместе с луком. Накройте фольгой и отставьте, пока будете готовить подливу.
- 5 Поставьте форму, в которой запекалось мясо, на средний огонь, всыпьте муку и хорошенько перемешивайте с оставшимися от мяса соками до консистенции густой пасты. Влейте немного воды, чтобы получился насыщенный соус. Добавьте печеный лук и измельчите все в блендере. Верните соус в форму, добавьте рубленую петрушку и горчицу. Посолите, перемешайте и подавайте с запеченной свининой.
Витражное печенье
Ингредиенты на 12 печений:
- 180 г муки + еще немного на подпыл;
- 100 г холодного сливочного масла, нарезать кубиками;
- 50 г мелкого сахара;
- тертая цедра 1 мандарина;
- 1/2 ч. л. молотой корицы;
- 1 ст. л. молока;
- 12 кусочков разноцветного мармелада или цукатов.
Как приготовить:
- 1 Разогрейте духовку до 180 °С и застелите 2 противня пергаментом. Соедините в миске муку, сливочное масло, сахар, цедру и корицу. Разотрите руками в крошку.
- 2 Добавьте молоко и замесите мягкое тесто. Оберните его пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.
- 3 Разложите сладости по цветам в пластиковые пакеты. Выпустите воздух и плотно закройте или завяжите пакеты, затем измельчите содержимое скалкой.
- 4 Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 1 см. Большими формочками вырежьте из теста фигурные основы для печений и переложите на пергамент. Затем в середине каждого печенья сделайте окошко с помощью маленьких формочек.
- 5 В окошки насыпьте кусочки сладостей (немного, иначе начинка растечется по печенью). Затем с помощью коктейльной шпажки проделайте в верхушке каждого печенья дырочку, чтобы можно было пропустить в нее ленточку и повесить на елку. Обрезки теста можно снова слепить, раскатать и сделать больше печений, но тогда вам понадобится и больше сладостей. Вырезанные серединки печений тоже можно запечь и съесть в процессе украшения елки.
- 6 Выпекайте 12 минут — печенья должны стать золотистыми, а начинка растаять. Достаньте противни из духовки остывать. Через несколько минут переложите печенья на решетку до полного остывания. Проденьте сквозь дырочки ленточки и повесьте печенья на елку