Новогодние и рождественские праздники — время единения семей, встреч с друзьями, веселья и радости. Естественно, ни одно торжество не обходится без вкусных и оригинальных блюд. В своей новой книге «Выбор Джейми. Новогодние рецепты» шеф-повар, ресторатор и телеведущий Джейми Оливер собрал рецепты, благодаря которым вы сможете разнообразить праздничное меню и поразить близких своими кулинарными способностями. Опробовать некоторые из них вы сможете уже сейчас!

1 2 3 4 Кулинарный совет от Джейми Оливера: «Идеальная индейка должна весить 6–8 кг, с такой проще управиться, и вкус у нее лучше. Достаньте ее из холодильника за несколько часов до запекания. Многие связывают индейке ножки, а я так скажу: дайте птице расслабиться. Воздух будет лучше циркулировать, и индейка прожарится равномерно»

Лучшая в мире индейка

Ингредиенты:

2–4 мандарина, разрезать пополам;

1 индейка (6–8 кг);

по несколько веточек розмарина и тимьяна;

несколько лавровых листьев;

2–3 морковки, крупно нарезать;

3 луковицы, крупно нарезать;

2 стебля сельдерея, крупно нарезать.

Как приготовить:

1 Разогрейте духовку на полную мощность. Вложите в брюшко индейки мандарины и травы. Одну веточку розмарина сохраните, оборвите с конца листики и проткните кожу по краям брюшка, соединив края.

Разогрейте духовку на полную мощность. Вложите в брюшко индейки мандарины и травы. Одну веточку розмарина сохраните, оборвите с конца листики и проткните кожу по краям брюшка, соединив края. 2 Если используете начинку, начиняйте птицу со стороны шеи.

Если используете начинку, начиняйте птицу со стороны шеи. 3 Если у вас уже подготовлена подлива, овощи вам не понадобятся. Если нет, выложите овощи на противень, сверху уложите индейку и накройте фольгой. Поставьте в духовку и сразу убавьте температуру до 180 °С.

Если у вас уже подготовлена подлива, овощи вам не понадобятся. Если нет, выложите овощи на противень, сверху уложите индейку и накройте фольгой. Поставьте в духовку и сразу убавьте температуру до 180 °С. 4 Время приготовления рассчитывайте так: 35–40 минут на килограмм птицы, то есть индейка весом 7 кг должна провести в духовке 4–4,5 часа. Однако учитывайте также особенности вашей духовки и качество птицы, поэтому проверяйте ее каждые полчаса и поливайте соком из противня.

Время приготовления рассчитывайте так: 35–40 минут на килограмм птицы, то есть индейка весом 7 кг должна провести в духовке 4–4,5 часа. Однако учитывайте также особенности вашей духовки и качество птицы, поэтому проверяйте ее каждые полчаса и поливайте соком из противня. 5 Спустя 3,5 часа снимите фольгу, чтобы кожица подрумянилась. Если у вас есть термометр для мяса, проткните самую толстую часть грудки — мясо молодой птицы будет готово при 65 °С, более зрелой и жесткой — при 85 °С.

Спустя 3,5 часа снимите фольгу, чтобы кожица подрумянилась. Если у вас есть термометр для мяса, проткните самую толстую часть грудки — мясо молодой птицы будет готово при 65 °С, более зрелой и жесткой — при 85 °С. 6 Достаньте индейку и подержите над противнем, чтобы стекли соки. Переложите на блюдо для подачи. Накройте двумя слоями фольги и двумя кухонными полотенцами, чтобы индейка не остыла. Дайте постоять пару часов. Затем нарежьте и подавайте.

Запеченная свиная нога

Ингредиенты:

1 свиная нога (примерно 3 кг);

6 луковиц, очистить;

2 ст. л. семян кориандра;

1 ст. л. белого перца горошком;

6 лавровых листьев;

оливковое масло extra virgin;

по пучку шалфея и розмарина, только листья;

30 г муки;

большой пучок петрушки, порубить;

1–2 ст. л. горчицы;

морская соль.

Как приготовить:

1 Разогрейте духовку на полную мощность. На свиной ноге острым ножом сделайте зигзагообразные надрезы.

Разогрейте духовку на полную мощность. На свиной ноге острым ножом сделайте зигзагообразные надрезы. 2 Луковицы разрежьте пополам, разложите на большом противне, сверху выложите свиную ногу. Растолките в ступке кориандр, белый перец и 2 ч. л. морской соли в порошок. Добавьте лавровые листья и снова растолките. Влейте столько оливкового масла, чтобы получилась жидкая паста.

Луковицы разрежьте пополам, разложите на большом противне, сверху выложите свиную ногу. Растолките в ступке кориандр, белый перец и 2 ч. л. морской соли в порошок. Добавьте лавровые листья и снова растолките. Влейте столько оливкового масла, чтобы получилась жидкая паста. 3 Смажьте этой смесью ногу, не пропуская ни одного разреза. Запекайте 35–40 минут — мясо должно покрыться хрустящей корочкой. Затем убавьте температуру духовки до 170 °С и запекайте еще 3,5 часа. Готовое мясо должно легко отделяться от кости.

Смажьте этой смесью ногу, не пропуская ни одного разреза. Запекайте 35–40 минут — мясо должно покрыться хрустящей корочкой. Затем убавьте температуру духовки до 170 °С и запекайте еще 3,5 часа. Готовое мясо должно легко отделяться от кости. 4 Смешайте листики шалфея и розмарина с оливковым маслом и посыпьте свинину. Верните в духовку, чтобы листики стали хрустящими. Достаньте свиную ногу и переложите на доску вместе с луком. Накройте фольгой и отставьте, пока будете готовить подливу.

Смешайте листики шалфея и розмарина с оливковым маслом и посыпьте свинину. Верните в духовку, чтобы листики стали хрустящими. Достаньте свиную ногу и переложите на доску вместе с луком. Накройте фольгой и отставьте, пока будете готовить подливу. 5 Поставьте форму, в которой запекалось мясо, на средний огонь, всыпьте муку и хорошенько перемешивайте с оставшимися от мяса соками до консистенции густой пасты. Влейте немного воды, чтобы получился насыщенный соус. Добавьте печеный лук и измельчите все в блендере. Верните соус в форму, добавьте рубленую петрушку и горчицу. Посолите, перемешайте и подавайте с запеченной свининой.

Витражное печенье

Ингредиенты на 12 печений:

180 г муки + еще немного на подпыл;

100 г холодного сливочного масла, нарезать кубиками;

50 г мелкого сахара;

тертая цедра 1 мандарина;

1/2 ч. л. молотой корицы;

1 ст. л. молока;

12 кусочков разноцветного мармелада или цукатов.

Как приготовить: