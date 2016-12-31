Woman.ru собрал самые оригинальные, забавные и заставляющие задуматься кадры из жизни звезд за 12 месяцев этого года в отдельную галерею. Мы уверены: эти памятные мгновения если и не определили новостную картину уходящего 2016-го, то однозначно добавили ей красок и эмоций. Спешите видеть!
Незабываемые моменты из жизни звезд в фотографиях: каким мы запомним 2016 год
Как и все мы, кумиры миллионов испытывают целую гамму эмоций — от радости до грусти до зависти и гнева. Они смеются от души или плачут навзрыд, подшучивают над близкими или сами становятся объектами розыгрышей. При этом за селебрити всюду следуют фотографы, фиксируя любые переживания и делая их достоянием общественности. И порой один снимок стоит тысячи слов. Подводя итоги 2016-го, ставшего для многих годом испытаний, мы решили вспомнить самые яркие фотомоменты из жизни зарубежных знаменитостей.
Сладенький Лео!
Серена Уильямс в этой юбочке)) ПрЭлесть))
Интересно куда делся Чендлер, на фото ядрузей его нет...
Интересно куда делся Чендлер, на фото ядрузей его нет...