Как и все мы, кумиры миллионов испытывают целую гамму эмоций — от радости до грусти, до зависти и гнева. Они смеются от души или плачут навзрыд, подшучивают над близкими или сами становятся объектами розыгрышей. При этом за селебрити всюду следуют фотографы, фиксируя любые переживания и делая их достоянием общественности. И порой один снимок стоит тысячи слов. Подводя итоги 2016-го, ставшего для многих годом испытаний, мы решили вспомнить самые яркие фотомоменты из жизни зарубежных знаменитостей.

1 2 3 ... 33 Леонардо Ди Каприо получил свой первый и давно заслуженный «Оскар» за главную роль в фильме «Выживший»

Woman.ru собрал самые оригинальные, забавные и заставляющие задуматься кадры из жизни звезд за 12 месяцев этого года в отдельную галерею. Мы уверены: эти памятные мгновения если и не определили новостную картину уходящего 2016-го, то однозначно добавили ей красок и эмоций. Спешите видеть!