Незабываемые образы звезд на «Премии МУЗ-ТВ»: модные взлеты и падения

Ковровая дорожка ежегодной музыкальной Премии канала «МУЗ-ТВ» каждый раз дает фэшн-экспертам (да и простым обывателям тоже) массу поводов для обсуждений: звезды поражают, удивляют и шокируют своими нарядами. Представляем вам самые яркие образы прошедших лет — от удачных до откровенно нелепых.

Виктория Пьер-Мари, 2012 год

7 июня в Москве состоится ежегодная церемония вручения «Премии МУЗ-ТВ 2019». Звездным гостям вновь предстоит нелегкая борьба не только за заветные тарелки, но и за внимание многочисленных фотографов. Для этого модницам придется проявить всю свою фантазию и выбрать самый красивый, эффектный и стильный наряд.

Алла Пугачева, 2013 год

За всю историю проведения премии мы видели немало удачных образов. Пару лет назад Ксения Собчак блистала в мини-платье от Ульяны Сергеенко, а Анна Седокова выглядела просто божественно в сверкающем наряде, расшитом стразами и камнями. Столь богатый лук певица удачно уравновесила нейтральным макияжем и собранными в хвост волосами. Сати Казанова хоть и выбрала наряд в тон красной дорожки, но смотрелась очень органично.

В 2014-м в списке лучших оказались Светлана Бондарчук, Юлия Ковальчук, Ляйсан Утяшева и певица Слава. Все эти звезды сделали выбор в пользу простых силуэтов и черно-белой цветовой гаммы. Платье солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой выделялось на фоне остальных ярко-красным цветом и чрезмерно пышной юбкой, но смотрелось весьма эффектно.

Куда более ранние церемонии радовали нас удачными образами Валерии (все же прямые силуэты ей идут гораздо больше пышных — подчеркивают стройную фигуру), Веры Брежневой и, как ни удивительно, Елки. Эпатажная певица была одета в классический брючный костюм белого цвета, который дополнила необычным «дырявым» топом.

Певица Марта Кот, 2014 год

Однако стоит признать, что спорных образов за все это время было гораздо больше. Так, невозможно забыть выход Наташи Королевой и ее мамы Людмилы Порывай в платьях с фартуками и шляпках в виде гамбургера и вишни. Произошло это в 2013 году. Тогда же Татьяна Котова поразила своим «голым» платьем в стиле Бритни Спирс. В 2012-м практически каждая вторая звездная гостья не угадала с нарядом.

Анна Семенович в образе черной вдовы, Виктория Дайнеко в прозрачном и вульгарном, Ирина Забияка в коротких шортах, джинсовом топе и чулках — даже не знаем, кого признать победителем в этом анти-рейтинге.

Наргиз Закирова, 2015 год

Надеемся, что в этом году звездные гостьи «Премии МУЗ-ТВ» не будут экспериментировать и предстанут на ковровой дорожке в стильных и красивых образах. Мы знаем, что они могут выглядеть не хуже голливудский знаменитостей! А пока что предлагаем вам посмотреть наряды звезд (удачные и не очень) на музыкальной церемонии за последние несколько лет. Листайте нашу галерею!