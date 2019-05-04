Незабываемые образы звезд на «Премии МУЗ-ТВ»: модные взлеты и падения

7 июня в Москве состоится ежегодная церемония вручения «Премии МУЗ-ТВ 2019». Звездным гостям вновь предстоит нелегкая борьба не только за заветные тарелки, но и за внимание многочисленных фотографов. Для этого модницам придется проявить всю свою фантазию и выбрать самый красивый, эффектный и стильный наряд.
За всю историю проведения премии мы видели немало удачных образов. Пару лет назад Ксения Собчак блистала в мини-платье от Ульяны Сергеенко, а Анна Седокова выглядела просто божественно в сверкающем наряде, расшитом стразами и камнями. Столь богатый лук певица удачно уравновесила нейтральным макияжем и собранными в хвост волосами. Сати Казанова хоть и выбрала наряд в тон красной дорожки, но смотрелась очень органично.
Куда более ранние церемонии радовали нас удачными образами Валерии (все же прямые силуэты ей идут гораздо больше пышных — подчеркивают стройную фигуру), Веры Брежневой и, как ни удивительно, Елки. Эпатажная певица была одета в классический брючный костюм белого цвета, который дополнила необычным «дырявым» топом.
Однако стоит признать, что спорных образов за все это время было гораздо больше. Так, невозможно забыть выход Наташи Королевой и ее мамы Людмилы Порывай в платьях с фартуками и шляпках в виде гамбургера и вишни. Произошло это в 2013 году. Тогда же Татьяна Котова поразила своим «голым» платьем в стиле Бритни Спирс. В 2012-м практически каждая вторая звездная гостья не угадала с нарядом.
Надеемся, что в этом году звездные гостьи «Премии МУЗ-ТВ» не будут экспериментировать и предстанут на ковровой дорожке в стильных и красивых образах. Мы знаем, что они могут выглядеть не хуже голливудский знаменитостей! А пока что предлагаем вам посмотреть наряды звезд (удачные и не очень) на музыкальной церемонии за последние несколько лет. Листайте нашу галерею!