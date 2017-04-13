12 апреля в одном из столичных ресторанов состоялась вечеринка Муз-ТВ, на которой были оглашены имена всех номинированных на ежегодную премию артистов. Традиционно на мероприятии собралось огромное количество селебрити, причем среди присутствовавших были замечены не только те, кто оказался в списке претендентов на заветную награду.

Телеканал Муз-ТВ собрал самых популярных артистов на грандиозной пре-пати ежегодной премии. Вечеринка прошла в дружественной атмосфере в московском ресторане Peshi. На протяжении целого вечера номинированные в разных категориях исполнители выступали со своими хитами и с удовольствием танцевали под песни коллег.

Но активнее всех была Ольга Бузова: она не успокоилась, пока не поздоровалась со всеми звездными друзьями, зажигала под лучшие песни групп A`Studio и «Градусы», обнималась на танцполе с солистками трио Serebro и чуть не расплакалась, когда узнала, что попала в номинацию «Прорыв года».

Другие гости вечера были более сдержаны в проявлении своих эмоций, но все же искренне радовались каждый раз, когда их имя звучало при объявлении очередного списка претендентов на победу в премии.