Вечер 12 апреля стал для Ольги Бузовой знаменательным. На гала-ужине Муз-ТВ представители российского шоу-бизнеса узнали, что начинающая певица попала в номинацию «Прорыв года». Впрочем, обсуждаемым в Сети стало не только решение жюри, но и модный образ, который Бузова выбрала для мероприятия.
Перед камерами фотографов Ольга позировала в look’е, который вряд ли кого-то оставит равнодушным. Простую белую рубашку телеведущая дополнила черным топом и необычными ботфортами розового цвета из коллекции Vetements x Manolo Blahnik 2016 года. Такие на net-a-porter.com стоят £2 392 (около 170 тысяч рублей, — прим. Woman.ru). Впрочем, модный хит уже скопировали китайские умельцы: в интернет-магазинах Поднебесной похожие сапоги продаются всего за 7 000 руб.
К слову, в таких уже были замечены Рианна и Ким Кардашьян, о чем поспешили напомнить Бузовой ее фолловеры. В комментариях к распространенным в социальных сетях фотографиям пользователи Сети написали: «Прекрати воровать стиль Рианны», «Да потраться ты уже на стилиста!», «Как кот в сапогах!».
А как вам новый образ Ольги Бузовой?
У неё нет стиля. Сапоги ужасны. Не видела в них упомянутых звёзд, а Бузовой совсем не идёт этот лук.
думаю, ужасно конечно... разве кто-нибудь такое будет носить на улице? засмеют в пух и прах....
аааа....мода, что ты делаешь, прекрати...
Это кошмар, а не образ( не понимаю как она это на себя надела
Вот Бузова их за 7 тысяч и купила
аааа....мода, что ты делаешь, прекрати...
Оля - на грани фола, как всегда и во всем.Не пытайтесь это повторить!
Все равно не похожа на нынешнюю любовь футболиста, как ни старается.
А мне понравился ее образ) Надо же. Но это именно для выхода на какие-то мерориятия, и один раз. Не для постоянной носки, это естественно.
Оля,Оля.... Нет бы действовать от противного,стать элегантнее и сдержанно себя вести,с достоинством,а ты? Чем дальше тем страшнее