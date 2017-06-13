На недавней Премии МУЗ-ТВ 35-летняя Ксения Собчак задала несколько вопросов своей бывшей коллеге, 34-летней Ксении Бородиной. После этого в Сети ведущая «Дома-2» высказала свое мнение о медиадиве. Ходят слухи, что конфликтует супруга Курбана Омарова еще и с Ольгой Бузовой и Катей Жужей.

1 2 3 ... 14 Ходят слухи, что после недавней премии МУЗ-ТВ Ксения Бородина не в лучших отношениях с Ксенией Собчак

9 июня в спорткомплексе «Олимпийский» состоялась юбилейная Премия МУЗ-ТВ. По традиции одной из ведущих была Ксения Собчак, которая встречала звездных гостей на красной дорожке. Увидев, что Ксения Бородина приехала с мужем и детьми, медиадива не растерялась и стала расспрашивать Курбана Омарова, не обижает ли он больше свою жену. Собчак посоветовала бизнесмену впредь не изменять своей супруге, чем, видимо, задела Бородину.

Позднее в Инстаграме ведущая «Дома-2» написала: «Мы воспитанные люди, поэтому на такие вещи всегда промолчим, мой муж повел себя достойно в этой ситуации, рядом были дети. Я же не спросила Ксюшу, а правда что она отправляли свои интимные фото бывшему, находясь в браке. Иногда лучше жевать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)». Многие интернет-пользователи поддержали Бородину и заявили, что Собчак повела себя нетактично. Позднее в Инстаграме ведущая «Дома-2» написала: «Мы воспитанные люди, поэтому на такие вещи всегда промолчим, мой муж повел себя достойно в этой ситуации, рядом были дети. Я же не спросила Ксюшу, а правда что она отправляли свои интимные фото бывшему, находясь в браке. Иногда лучше жевать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)». Многие интернет-пользователи поддержали Бородину и заявили, что Собчак повела себя нетактично.

Также после дня рождения старшей дочери ведущей «Дома-2» Маруси некоторые фолловеры заподозрили, что Ксения поссорилась со своей близкой подругой Катей Жужей, которая не поздравила девочку с 8-летием. Зато на детском празднике присутствовала Александра Гозиас. Из-за этого поклонники Бородиной пришли к выводу, что она разругалась и с Ольгой Бузовой. Всем известно, что новоиспеченная певица и экс-участница «Дома-2» на дух не переносят друг друга после того, как Гозиас нецензурно выругалась в адрес Бузовой. Также Александра не раз участвовала в ток-шоу, где не скупилась на выражения в адрес Ольги. Пока Бородина не комментирует слухи, которые ходят в Сети.