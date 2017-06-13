9 июня в спорткомплексе «Олимпийский» состоялась юбилейная Премия МУЗ-ТВ. По традиции одной из ведущих была Ксения Собчак, которая встречала звездных гостей на красной дорожке. Увидев, что Ксения Бородина приехала с мужем и детьми, медиадива не растерялась и стала расспрашивать Курбана Омарова, не обижает ли он больше свою жену. Собчак посоветовала бизнесмену впредь не изменять своей супруге, чем, видимо, задела Бородину.
Также после дня рождения старшей дочери ведущей «Дома-2» Маруси некоторые фолловеры заподозрили, что Ксения поссорилась со своей близкой подругой Катей Жужей, которая не поздравила девочку с 8-летием. Зато на детском празднике присутствовала Александра Гозиас. Из-за этого поклонники Бородиной пришли к выводу, что она разругалась и с Ольгой Бузовой. Всем известно, что новоиспеченная певица и экс-участница «Дома-2» на дух не переносят друг друга после того, как Гозиас нецензурно выругалась в адрес Бузовой. Также Александра не раз участвовала в ток-шоу, где не скупилась на выражения в адрес Ольги. Пока Бородина не комментирует слухи, которые ходят в Сети.
Я тоже была в шоке от вопросов Собчак, у Бородиной семья, а она с ними как с нашкодившими детишками.
Я тоже была в шоке от вопросов Собчак, у Бородиной семья, а она с ними как с нашкодившими детишками.
Если бы САМА Бородина публично не обвиняла своего мужа в изменах, Собчак не стала бы острить на эту тему. Смысл теперь огрызаться? Сама виновата, Ксюша. На всю страну облаяла супруга- теперь держи обратку.
Самое ужасное, что Собчак задала эти вопросы при детях Бородиной и Курбанова. Какими бы не были сами эти персонажи, как можно было такие слова как "ходить по бабам", произносить про их отца и отчима? Собчак совершенно невменяемая.
Если бы САМА Бородина публично не обвиняла своего мужа в изменах, Собчак не стала бы острить на эту тему. Смысл теперь огрызаться? Сама виновата, Ксюша. На всю страну облаяла супруга- теперь держи обратку.
Я тоже была в шоке от вопросов Собчак, у Бородиной семья, а она с ними как с нашкодившими детишками.
ну при детях воздержалась бы. старшенькая дочка уже большая, все понимает.
Бородина запоздавший газ, очень долго думала, чего придумать в ответ Собчак и надумала, слила на просторы интернета грязные сплетни. Про "мы люди воспитанные" я смеялась в голос:))))))))))
Если бы САМА Бородина публично не обвиняла своего мужа в изменах, Собчак не стала бы острить на эту тему. Смысл теперь огрызаться? Сама виновата, Ксюша. На всю страну облаяла супруга- теперь держи обратку.
за что боролись,на то и напоролись