18 апреля в столичном ресторане Salon состоялся гала-ужин ежегодной национальной «Премии Муз-ТВ». На мероприятии были названы имена номинантов и ведущих грядущей церемонии.

Уже совсем скоро, 8 июня, в спорткомплексе «Олимпийский» состоится «Премия Муз-ТВ 2018. Трансформация». Режиссером шоу в этом году станет Андрей Царь.



Месяц назад Арман Давлетяров раскрыл имена первой пары ведущих: ими станут Лера Кудрявцева и Максим Галкин. На гала-ужине «Премии», который прошел 18 апреля в ресторане Salon, была названа вторая пара ведущих: Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев.



В тот же вечер были озвучены номинации и претенденты на награды. Многие звезды пришли одними из первых узнать имена тех, за кого в ближайшее время будут отдавать голоса поклонники.

Так, на мероприятии были замечены Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Олег Майами и другие артисты.

Конечно, одной из главных интриг вечера стала номинация «Лучшая певица». Попасть в число номинантов рассчитывали многие артистки: и Бузова, и Зара, и Гагарина, и Седокова, и Караулова. Кто же в итоге поборется за звание лучшей, вы можете узнать ниже.

Номинация «Лучшая песня»

Гарик Burito «По волнам»

Баста «Сансара»

Дима Билан «Держи»

Сергей Лазарев «Так красиво»

Feduk и Элджей «Розовое вино»

Номинация «Лучшая поп-группа»

Iowa

Serebro

«Время и Стекло»

«Руки вверх»

Artik & Asti

A'Studio

Номинация «Лучший дуэт»

Emin и A'Studio «Если ты рядом»

Дима Билан и Сергей Лазарев «Прости меня»

Егор Крид и Molly «Если ты меня не любишь»

Максим Фадеев и Григорий Лепс «Орлы или вороны»

Мот и Ани Лорак «Сопрано»

Номинация «Лучший альбом»

Loboda H2Lo

Группа «Время и стекло» «Обратный отсчет»

Дима Билан «Эгоист»

Мот «Добрая музыка клавиш»

Сергей Лазарев «В эпицеNтре»

Номинация «Лучшее концертное шоу»

A'Studio «30 лет»

Баста «Концерт 360 градусов»

Елка «Большой сольный концерт»

Группа «Руки вверх» «21»

Тимати «Поколение»

Номинация «Лучший рок-исполнитель»

Группа «Би-2»

Группировка «Ленинград»

Диана Арбенина и «Ночные снайперы»

Гурппа «Мумий Тролль»

Наргиз

Номинация «Лучший хип-хоп-исполнитель»

Натан

Баста

Бьянка

Джиган

Мот

Тимати

Номинация «Лучшее мужское видео»

MBand «Правильная девочка»

Алексей Воробьев «Я тебя люблю»

Артур Пирожков «Либо любовь»

Группа «Градусы» «Выходи за меня»

Егор Крид «Потратил»

Макс Барских «Моя любовь»

Номинация «Прорыв года»

Feduk

NK

T-Fest

Елена Темникова

Миша Марвин

Элджей

Номинация «Лучшее видео»

Ани Лорак «Новый бывший»

Дима Билан «Держи»

Егор Крид и Molly «Если ты меня не любишь»

Полина Гагарина «Обезоружена»

Сергей Лазарев «Так красиво»

Филипп Киркоров и Тимати «Последняя весна»

Номинация «Лучшее женское видео»

Анна Седокова «Не твоя вина»

Анна Семенович «Хочу быть с тобой»

Зара «Мир вашему дому»

Ольга Бузова «Мало половин»

Ханна «Пули»

Юлианна Караулова «Просто так»

Номинация «Лучшая исполнительница»

Loboda

Ани Лорак

Вера Брежнева

Елка

Нюша

Полина Гагарина

Номинация «Лучший исполнитель»

Alekseev

Monatik

Григорий Лепс

Дима Билан

Егор Крид

Сергей Лазарев

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