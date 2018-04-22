Ольга Бузова заявила, что шикарный наряд, в котором она недавно появилась на вечеринке, был изготовлен специально для нее. Однако пользователи Сети обратили внимание, что в таком же платье уже выходила в свет другая знаменитость.

1 2 3 ... 8 Ольга Бузова появилась на вечеринке музыкального телеканала в потрясающем платье

Не так давно Ольга Бузова появилась на pre-party премии МУЗ-ТВ в роскошном сверкающем платье. Как сообщила звезда на своей странице в Инстаграме, платье было сделано для нее в единственном экземпляре.

«Я на руках у короля Российской Эстрады в эксклюзивном платье от Валентина Юдашкина», — подписала певица фото, на котором позирует с Филиппом Киркоровым (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Однако от пользователей Сети ничего не утаить. Подписчики Бузовой вспомнили, что около года назад в таком же платье появилась экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова.

«Я где-то видела это платье», «Это платье видели на другой знаменитости — обладательнице титула ''Мисс Россия 2006''», «На Котовой лучше смотрелось», — комментировали наблюдательные фолловеры.



Действительно, в марте 2017 года певица Татьяна Котова блистала в точно таком же наряде на шоу Валентина Юдашкина. Об этом свидетельствует фото на ее странице в Инстаграме.



Мы считаем, что этот сверкающий наряд идет обеим девушкам, а что думаете вы?

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