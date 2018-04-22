Не так давно Ольга Бузова появилась на pre-party премии МУЗ-ТВ в роскошном сверкающем платье. Как сообщила звезда на своей странице в Инстаграме, платье было сделано для нее в единственном экземпляре.
«Я на руках у короля Российской Эстрады в эксклюзивном платье от Валентина Юдашкина», — подписала певица фото, на котором позирует с Филиппом Киркоровым (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Я где-то видела это платье», «Это платье видели на другой знаменитости — обладательнице титула ''Мисс Россия 2006''», «На Котовой лучше смотрелось», — комментировали наблюдательные фолловеры.
Действительно, в марте 2017 года певица Татьяна Котова блистала в точно таком же наряде на шоу Валентина Юдашкина. Об этом свидетельствует фото на ее странице в Инстаграме.
Мы считаем, что этот сверкающий наряд идет обеим девушкам, а что думаете вы?
Обе девушки красивые )))