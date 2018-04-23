18 апреля состоялся гала-ужин «Премии Муз-ТВ 2018», после которого 32-летняя Ольга Бузова высказалась в своем микроблоге о поведении некоторых коллег. 35-летний Сергей Лазарев рассказал журналистам, почему спешно ретировался, стоило только ведущей «Дома-2» взять микрофон.

Выступление Ольги Бузовой на гала-ужине «Премии Муз-ТВ 2018» получило широкий отклик в СМИ. Даже король отечественной поп-сцены оценил старания певицы и взял ее на руки. Однако не всем коллегам Ольги ее номер пришелся по душе. «Тем, кто показательно во время моего выступления встал и ушел я хочу сказать — туда вам и дорога. Я смотрела, пела и аплодировала всем исполнителям. Я считаю, что приходить и сидеть с недовольными минами вообще не стоит!» — написала Бузова в своем микроблоге после окончания мероприятия (орфография и пунктуация автора сохранены).



В числе ушедших с выступления Ольги оказался и Сергей Лазарев. Журналистам программы «Ты не поверишь!» артист рассказал, почему так себя повел.

«Я увидел движущуюся к Филиппу Олю и понял, что сейчас тут будет какое-то действие, и просто отошел в сторонку, чтобы не мешать», — объяснил Сергей. Также Лазарев заявил, что не аплодировал Бузовой, потому что подобное поведение не принято на мероприятиях такого формата.

Сейчас читают