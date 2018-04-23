Выступление Ольги Бузовой на гала-ужине «Премии Муз-ТВ 2018» получило широкий отклик в СМИ. Даже король отечественной поп-сцены оценил старания певицы и взял ее на руки. Однако не всем коллегам Ольги ее номер пришелся по душе. «Тем, кто показательно во время моего выступления встал и ушел я хочу сказать — туда вам и дорога. Я смотрела, пела и аплодировала всем исполнителям. Я считаю, что приходить и сидеть с недовольными минами вообще не стоит!» — написала Бузова в своем микроблоге после окончания мероприятия (орфография и пунктуация автора сохранены).
«Я увидел движущуюся к Филиппу Олю и понял, что сейчас тут будет какое-то действие, и просто отошел в сторонку, чтобы не мешать», — объяснил Сергей. Также Лазарев заявил, что не аплодировал Бузовой, потому что подобное поведение не принято на мероприятиях такого формата.
"Я смотрела,пела и аплодировала всем исполнителям,....."Женщина" все и сразу".Ну,не захотел Лазарев тебя слушать. Он то знает,что значит петь,в отличии от непевицы.И не бузовой высказывать свои претензии.
Приревновал Филю?
Снова ЗвеЗдище обидели)
Оля глупая, даже если ей обьянить поступок каждого, она все равно будет считать себя обиженной
Оля,ну хватит из себя обиженку строить,ну сколько можно???
Лазарев этот странный ,чудной ,никогда не нравился он ,сладенький )))
У Бузовой паранойя, в принципе (.
Она все слова ,все поступки всех людей связывает с собой.От этого она мучается,дёргается и стремится всему миру (!) утереть нос. Но это, к сожалению,путь в никуда. Путь в психические заболевания и к таблеткам.Почему это происходит?Потому что она влезла на Олимп (ну или ее туда запихнули),не имея никаких предпосылок. Она изгой на нем.И она это сама же прекрасно понимает.Она очень пролетарского разлива девушка.Безвкусная,без талантов, без ума.Но симпатичная и пока ещё жизнерадостная.Это подкупает многих.Она ещё очень открытая в своих реакциях.Но с возрастом люди уже должны контролировать себя.Ну, те у кого ум есть. В общем то - несчастный человек.... И наняла бы она стилистов , в конце концов !
Надоели ее вечные истерики. Когда уже до нее дойдет , что все , что она не делает , выглядит глупо ?
Не про Лазарева Бузова говонила,он просто пересел за соседний столик.Она говорила про тех,кто ушел совсем и начал копаться в телефонах,как только она вышла на сцену.
Будете смеяться, но первая мысль была, что приревновал Филю!!!