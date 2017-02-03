Иванка Трамп раздосадована падением продаж ее новой коллекции аксессуаров. Не последнюю роль в этом сыграл недавний отказ одного из самых популярных и больших универмагов Нью-Йорка, Nordstrom, сотрудничать с ней и продавать коллекцию на своих прилавках.
По слухам, дело в недовольстве некоторых богатых и влиятельных клиентов универмага политикой отца Иванки, Дональда Трампа. Именно поэтому бизнесвумен хочет обжаловать решение руководства Nordstrom — как вы думаете, справедливо ли оно?
Думаю, универмаг - это частная собственность, так что это их право.
Иванка очень удачно у хирургов подрехтовалась, красивая стала.
Ничего страшного. Нельзя иметь все и сразу: где-то убыло, где-то прибыло.
Ничего страшного. Нельзя иметь все и сразу: где-то убыло, где-то прибыло.
Американцы ***** неуважительные какие то, уже отцепились бы от Трампов. Постоянно травят и травят их.