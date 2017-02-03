У 35-летней Иванки Трамп появился новый повод для волнений: один из самых крупных универмагов в Нью-Йорке отказался от продажи ее коллекции аксессуаров. Говорят, это связано с бойкотом, который объявили ее семье и всему, что с ней связано, некоторые особо рьяные противники президента Дональда Трампа.

1 2 3 ... 12 Иванка Трамп опечалена тем, что известный американский универмаг не купил ее новую коллекцию

Иванка Трамп раздосадована падением продаж ее новой коллекции аксессуаров. Не последнюю роль в этом сыграл недавний отказ одного из самых популярных и больших универмагов Нью-Йорка, Nordstrom, сотрудничать с ней и продавать коллекцию на своих прилавках.

По слухам, дело в недовольстве некоторых богатых и влиятельных клиентов универмага политикой отца Иванки, Дональда Трампа. Именно поэтому бизнесвумен хочет обжаловать решение руководства Nordstrom — как вы думаете, справедливо ли оно?