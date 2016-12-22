Бритни Спирс всерьез переживает из-за того, что ее семья и близкие друзья настроены против ее нового бойфренда Сэма Асгари. Дело в том, что отец певицы и по совместительству ее менеджер, Джейми Спирс, грозится засудить манекенщика и бодибилдера, если заподозрит его в корыстных поступках. А к мнению мистера Спирса прислушиваются и приятели Бритни, которые упрашивают ее быть осторожной в этих отношениях.
«Однако Бритни уже успела по-настоящему влюбиться в Сэма, и сейчас она наслаждается этим романом, забыв обо всем. Она злится на родственников и друзей, которые в очередной раз пытаются указать ей, как правильно жить и чувствовать», — сообщил инсайдер в интервью американскому порталу Radar Online.
бедная Брит! все пекутся только о ее деньгах, а о ней самой в этой ситуации мало кто думает. Не везет ей в любви, вечно халявщики попадаются, а ей (как любой женщине) просто хочется любви и ласки.Материальная сторона, безусловно, важна, но ведь всегда можно контрактом себя подстраховать. пусть папенька и работает над этим, не тираня откровенно ее бой-боя/) Бритни ведь такая глупая, что в каждую любовь как в омут)))
Ну да, она должна себя "похоронить", работать как лошадь, а в свободное время играть в папашей в "бинго". Тогда все будут довольны, и Бритни пристроена и денежки целы. Красота!
бедная Брит! все пекутся только о ее деньгах, а о ней самой в этой ситуации мало кто думает. Не везет ей в любви, вечно халявщики попадаются, а ей (как любой женщине) просто хочется любви и ласки.Материальная сторона, безусловно, важна, но ведь всегда можно контрактом себя подстраховать. пусть папенька и работает над этим, не тираня откровенно ее бой-боя/) Бритни ведь такая глупая, что в каждую любовь как в омут)))
это её деньги и её выбор. родственники, не будьте пиявками. главное душевный покой. пусть и с альфонсом. не родственники же альфонса оплачивают.
Ну конечно этот парень - альфонс, а папаше денег жалко, которые он и сам мог бы оприходовать. С другой стороны, ее папашка единственный, кто хоть как-то заботится о ее сыновьях, а на них тоже деньги нужны. А Брит известна своими неадекватными выходками. За ней не проследи вовремя, так она все может этому той-бою отписать в порыве страсти. А потом ее же в психушку и повезут опять. И она не так уж богата сейчас. Поэтому могу понять, что папа волнуется.
Кстати, когда Бритни была в отношениях с Травиком, папа очень поддерживал их роман, и даже добровольно отдал Травику половину прав опеки над ее финансами. Так что не такой уж он корыстный, и заботится в данном случае не только о своих интересах. Была бы Брит адекватной и ответственной женщиной по отношению к своим детям и к своим деньгам, был бы другой разговор, а она очень легкомысленна, скажем так. А желающих чужие деньги сделать своими всегда много.
Джейсон был лучший.
Пусть женщина наслаждается жизнью. Денег хватит на 10 альфонсов.
Красавец!!! Лучше на такого деньги тратить, чем на какого нибудь Каспера Смарта, тут хоть эстетическое удовольствие будешь получать:)
Красавец!!! Лучше на такого деньги тратить, чем на какого нибудь Каспера Смарта, тут хоть эстетическое удовольствие будешь получать:)
это её деньги и её выбор. родственники, не будьте пиявками. главное душевный покой. пусть и с альфонсом. не родственники же альфонса оплачивают.