35-летняя Бритни Спирс едва справляется с психологическим прессингом близких — окружение певицы считает, что ее новый возлюбленный, 23-летний Сэм Асгари, ей не пара. Отец звезды и вовсе считает Сэма альфонсом!

Бритни Спирс всерьез переживает из-за того, что ее семья и близкие друзья настроены против ее нового бойфренда Сэма Асгари. Дело в том, что отец певицы и по совместительству ее менеджер, Джейми Спирс, грозится засудить манекенщика и бодибилдера, если заподозрит его в корыстных поступках. А к мнению мистера Спирса прислушиваются и приятели Бритни, которые упрашивают ее быть осторожной в этих отношениях.

«Однако Бритни уже успела по-настоящему влюбиться в Сэма, и сейчас она наслаждается этим романом, забыв обо всем. Она злится на родственников и друзей, которые в очередной раз пытаются указать ей, как правильно жить и чувствовать», — сообщил инсайдер в интервью американскому порталу Radar Online.