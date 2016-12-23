Джонни Депп отчаянно ищет лазейку в договоре о разводе с Эмбер Херд. Его адвокат Лора Вассер считает, что теперь, когда молодая актриса в каждом своем интервью рассказывает о домашнем насилии, пережитом от рук своего экс-супруга, Джонни не обязан выплачивать ей оставшиеся $6,7 миллионов (первый банковский перевод в размере $300 тысяч Эмбер уже получила).
«Более того, мисс Вассер и мистер Депп требуют у моей подопечной $100 тысяч неустойки — якобы она не имела права сообщать кому бы то ни было о своем опыте. Это просто смешно, ведь ни в одной беседе с журналистами Эмбер не называла имени Джонни, а значит, как говорится, с нас взятки гладки», — ответил на это адвокат Херд, Пирс О’Доннелл.
Джоня жмот
Вот же Вассер - змеюга. А работая с Джоли она вообще добьётся недобиваемого.
Джоня жмот
Ага, либо наоборот, от Ванессы - лишь бы отвязаться, готов был и щедрые отступные заплатить, а Херд постоянно напоминает о себе, потому что она его сделала, вот он и стремиться ее хотя бы как-то задеть
Доводы адвокатов Джонни вполне обоснованы и рациональны. На этапе судебных разбирательств Херд потерпела явное поражение, ей не удавалось даже доказать факт физического насилия со стороны Джонни. Стороны заключили договор о выплате Херд по голливудским меркам некого мизера (не за доказанный факт, а на молчание) и разойтись, как в море корабли. Но, как мне и казалось, Херд хитрая и продуманная. С нарисованным синяком попозировала пару раз, громко заявила:"Мне денег не надо" и пошла стричь зеленые в организациях по защите пострадавших от домашнего насилия. И тут же напрашивается то самое слово, которое Джонни набил в память о ней, забив прошлое тату. Роль бедной овечки она всю жизнь нести будет, как флаг. Делать себе имя, зарабатывать хорошие деньги на этих сказках. Будучи посредственной актрисой, имея спорный актерский дар. Но хорошо хоть его хватит для данного случая. Главная ее роль сегодня разыгрывается на глазах у всего мира. Она всю жизнь будет зарабатывать на теме Деппа. Как и мужья Лопес, например. Адвокатам Херд, конечно, сложно доказать правоту с юридической точки зрения. С моральной – ролики наносят урон репутации Джонни. Но в любом случае выплатить ей $, когда она открыто насмехается на всей этой ситуацией – верх. Я всегда на стороне женщин, но Херд – хищница, притворщица. Действительно пострадавшие от насилия не скажут ей спасибо. И не в полной мере на стороне Деппов и Питтов. О синице в руке придется лишь сожалеть, когда получишь пинок от журавля в небе. Удачи адвокатам Деппа!