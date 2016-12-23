Бракоразводный процесс между 52-летним Джонни Деппом и 30-летней Эмбер Херд все никак не закончится. Дело в том, что актер наотрез отказывается выплачивать бывшей жене почти $7 миллионов, согласно подписанным им же документам. Напротив, Джонни пытается заставить Эмбер раскошелиться на $100 тысяч.

Джонни Депп и Эмбер Херд

Джонни Депп отчаянно ищет лазейку в договоре о разводе с Эмбер Херд. Его адвокат Лора Вассер считает, что теперь, когда молодая актриса в каждом своем интервью рассказывает о домашнем насилии, пережитом от рук своего экс-супруга, Джонни не обязан выплачивать ей оставшиеся $6,7 миллионов (первый банковский перевод в размере $300 тысяч Эмбер уже получила).

«Более того, мисс Вассер и мистер Депп требуют у моей подопечной $100 тысяч неустойки — якобы она не имела права сообщать кому бы то ни было о своем опыте. Это просто смешно, ведь ни в одной беседе с журналистами Эмбер не называла имени Джонни, а значит, как говорится, с нас взятки гладки», — ответил на это адвокат Херд, Пирс О’Доннелл.