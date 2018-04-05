Бывшие жены Брэда Питта — Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли — мягко говоря, недолюбливают друг друга. Актрисы принципиально не появляются на одних и тех же мероприятиях. Но, по слухам, ради общей подруги Риз Уизерспун они все же сделали исключение. Теперь западные издания пишут о том, что звезде «Блондинки в законе» удалось примирить «вечных соперниц».

1 2 3 ... 16 По слухам, Анджелина Джоли наконец наладила отношения с Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли враждуют уж больше 13 лет. Отношения знаменитостей резко испортились после того, как Брэд Питт ушел от звезды сериала «Друзья» к своей взрывоопасно сексуальной коллеге по фильму «Мистер и миссис Смит». Как известно, Джен очень долго не могла прийти в себя после расставания с любимым мужчиной и во всем винила разлучницу.



Похоже, один из самых долгоиграющих конфликтов в Голливуде наконец исчерпал себя. Как утверждает американское издание Woman’s Day, актрисы смогли найти общий язык. Инициатором примирения стала их общая приятельница Риз Уизерспун.

«Риз годами приходилось подстраиваться под каждую подругу по отдельности. Она устала от этого, и решила позвать их обеих на свой день рождения», — сообщил инсайдер журналистам.

По слухам, между Джоли и Энистон даже состоялся короткий разговор, да и вообще их встреча прошла мирно. Аноним заявил, что звезда «Жестоких игр» была рада такому повороту событий.



Отметим, что 49-летняя Энистон и 42-летняя Джоли давно не появляются на одних и тех же мероприятиях. Знаменитости делают все, чтобы избежать неловких встреч друг с другом. Впрочем, в начале января этого года обе актрисы пришли на юбилейную церемонию награждения «Золотой глобус». Пока Дженнифер выступала со сцены, Анджелина демонстративно продолжила есть.