Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли враждуют уж больше 13 лет. Отношения знаменитостей резко испортились после того, как Брэд Питт ушел от звезды сериала «Друзья» к своей взрывоопасно сексуальной коллеге по фильму «Мистер и миссис Смит». Как известно, Джен очень долго не могла прийти в себя после расставания с любимым мужчиной и во всем винила разлучницу.
Похоже, один из самых долгоиграющих конфликтов в Голливуде наконец исчерпал себя. Как утверждает американское издание Woman’s Day, актрисы смогли найти общий язык. Инициатором примирения стала их общая приятельница Риз Уизерспун.
По слухам, между Джоли и Энистон даже состоялся короткий разговор, да и вообще их встреча прошла мирно. Аноним заявил, что звезда «Жестоких игр» была рада такому повороту событий.
Отметим, что 49-летняя Энистон и 42-летняя Джоли давно не появляются на одних и тех же мероприятиях. Знаменитости делают все, чтобы избежать неловких встреч друг с другом. Впрочем, в начале января этого года обе актрисы пришли на юбилейную церемонию награждения «Золотой глобус». Пока Дженнифер выступала со сцены, Анджелина демонстративно продолжила есть.
Патриша Аркетт снова хорошо выглядит, вот что увидела.)
пруфыфстудию!
Радость то какая!!! Теперь источники прекратят их сталкивать лбами?