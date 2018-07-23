«Совсем обезумела!»: инсайдеры рассказали, почему Амаль Клуни возненавидела Анджелину Джоли

В СМИ уже давно муссируются слухи о тои, что Анджелина Джоли и Амаль Клуни, мягко говоря, недолюбливают другу друга. Поговаривают, что актриса и адвокат по правам человека окончательно разругались.

1 2 3 ... 15 Инсайдеры сообщили о том, что Анджелина Джоли видит в Амаль Клуни конкурентку

43-летняя Андежлина Джоли никогда не питала симпатий к 40-летней Амаль Клуни. Несмотря на то, что у обеих знаменитостей разные профессии, и они редко пересекаются, им все равно есть что делить. Не так давно прошел слух о том, что Джоли и Клуни крупно поссорились из-за новоиспеченной герцогини Сассекской. Энджи якобы пришла в бешенство, когда узнала, что чета Клуни приглашена на королевскую свадьбу.



Затем, будучи в Лондоне, Анджелина всячески пыталась наладить контакт с Меган, но Амаль ее опередила. Первое время миссис Клуни помогала супруге принца Гарри адаптироваться к жизни в британской столице.

Инсайдеры рассказали изданию The Sun, что актриса и юрист на дух друг друга не выносят. «Анджелину ужасно бесит Амаль. Она боится, что адвокат украдет у нее корону первой леди Голливуда. К тому же ей не нравится, что Амаль увлечена гуманитарной деятельностью», — поведал осведомленный источник.



Информаторы также рассказали, что ситуация усугубилась после того, как Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом, близким другом Джорджа Клуни. Актрисе не понравилось, что Клуни и его супруга поддержали в этой ситуации ее бывшего. По словам анонимов, Амаль не понимает поведения Анджелины и считает, что та совсем обезумела после разрыва с мужем.



Звезда картины «Малефисента» в этой ситуации руководствуется тактикой «лучшая защита — это нападение». Она всячески пытается принизить статус соперницы и каждый раз напоминает ей, что она стала всемирно известной только благодаря популярности мужа.