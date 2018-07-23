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    «Совсем обезумела!»: инсайдеры рассказали, почему Амаль Клуни возненавидела Анджелину Джоли

    23.07.2018
    В СМИ уже давно муссируются слухи о тои, что Анджелина Джоли и Амаль Клуни, мягко говоря, недолюбливают другу друга. Поговаривают, что актриса и адвокат по правам человека окончательно разругались.
    • Анджелина Джоли
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      Инсайдеры сообщили о том, что Анджелина Джоли видит в Амаль Клуни конкурентку
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    43-летняя Андежлина Джоли никогда не питала симпатий к 40-летней Амаль Клуни. Несмотря на то, что у обеих знаменитостей разные профессии, и они редко пересекаются, им все равно есть что делить. Не так давно прошел слух о том, что Джоли и Клуни крупно поссорились из-за новоиспеченной герцогини Сассекской. Энджи якобы пришла в бешенство, когда узнала, что чета Клуни приглашена на королевскую свадьбу.

    Затем, будучи в Лондоне, Анджелина всячески пыталась наладить контакт с Меган, но Амаль ее опередила. Первое время миссис Клуни помогала супруге принца Гарри адаптироваться к жизни в британской столице.

    Поговаривают, что Клуни и Джоли не поделили не только Меган Маркл. Оказывается, селебы давно спорят за звание «королевы благотворительности».

    Инсайдеры рассказали изданию The Sun, что актриса и юрист на дух друг друга не выносят. «Анджелину ужасно бесит Амаль. Она боится, что адвокат украдет у нее корону первой леди Голливуда. К тому же ей не нравится, что Амаль увлечена гуманитарной деятельностью», — поведал осведомленный источник.

    Информаторы также рассказали, что ситуация усугубилась после того, как Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом, близким другом Джорджа Клуни. Актрисе не понравилось, что Клуни и его супруга поддержали в этой ситуации ее бывшего. По словам анонимов, Амаль не понимает поведения Анджелины и считает, что та совсем обезумела после разрыва с мужем.

    Звезда картины «Малефисента» в этой ситуации руководствуется тактикой «лучшая защита — это нападение». Она всячески пытается принизить статус соперницы и каждый раз напоминает ей, что она стала всемирно известной только благодаря популярности мужа.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Амаль Клуни (Аламуддин), Анджелина Джоли, Джордж Клуни, Брэд Питт

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    Комментарии (6) Добавить комментарий

    • А сама Анджелина хоть в курсе своей войны с Амаль? Блин, Джоли молчит, но вот все всё знаю и она вечно плохая. Знают, что у нее мозги есть и она по шоу и журналам не побежит оправдываться и поливать др грязью.

    • Полет фантазии у авторов этой новости, конечно, незаурядный. Весьма впечатляет.

    • Ну ведь бред же полнейший. Авторы, вы что тут соревнуетесь, кто ниже опустит Джольку и вознесет Амаль?????

    • Гость

      А сама Анджелина хоть в курсе своей войны с Амаль?

      Более того, скорее всего и Амаль не в курсе, что у них война))

    • Будто кроме Джоли никто благотворительностью и не занимается. Но вот корона именно Энжи нужна. ДУРДОМ!!!!

    • Гость

      Ну ведь бред же полнейший. Авторы, вы что тут соревнуетесь, кто ниже опустит Джольку и вознесет Амаль?????

      Да это вряд сотрудницы Вуман. ру сочинили. Передрали откуда-то из зарубежной желтой прессы. Там тоже фантазеров полно, писать то надо о чем-то.

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